Óriási változásokat jelentett be Magyar Péter a kata kapcsán

Magyar Péter miniszterelnök a kata adózás kapcsán jelentős változásokat jelentett be a Facebook-oldalán.

Ahogy vállaltuk, érdemi változások jönnek a kata-adózás terén, hogy sokkal többen vehessék igénybe ezt a rendkívül kedvező adózási formát. A katát a szakmai egyeztetések alapján újra széles körben elérhetővé tesszük - mondta Magyar Péter Facebook-videójában.

Várakozásaink szerint jóval több mint 100 ezer új kisvállalkozó választhatja majd ezt az egyszerű és kiszámítható adózási formát, mert számukra ez a legkedvezőbb, minden más lehetőségnél kedvezőbb adózás

- fogalmazott.

Visszaadjuk a kata lehetőségét azoknak is, akiket az elmúlt években az előző kormány kizárt ebből a körből. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak.

újra elérhetővé tesszük, hogy a katások ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhassanak

- részletezte az intézkedést.

Ezzel együtt kijavítjuk a régi kata egyik legsúlyosabb hibáját is, aki éveken vagy akár évtizedeken keresztül tisztességesen dolgozik és fizeti az adóját, azt nem hagyhatjuk magára akkor, amikor megbetegszik, gyermeke születik vagy éppen nyugdíjba vonul. Aki adót fizet Magyarországon, annak valódi társadalombiztosítási védelemben kell részesülnie és nyugdíjat is kell kapnia - mondta a miniszterelnök, kiemelve, hogy

ezért felemeljük azt az összeget, amely alapján a hatások táppénzét, anyasági ellátását és későbbi nyugdíját kiszámítják.

A célunk egyszerű a kata maradjon kedvező és könnyen használható adózási forma, de közben biztosítson valódi szociális biztonságot.

"Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 ezer forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 ezer forintra. A mellékállások havi 50 ezer forintot fizetnek majd a javaslat alapján. A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetőségét is megnyitja" - részletezte Magyar Péter.

Emlékezetes, a kata havi összege korábban 50 ezer forinttól indult, vagyis a havi szintű adó ezzel végül duplázódni fog.

Magyar Péter kiemelte, hogy az ilyen bevétel után 15%-os adó terheli a vállalkozót, amelybe a befizetett tételes kata beszámít. Ez azt jelenti, hogy egy főállású katásnál csak évi 8 millió forintot meghaladó céges bevételnél jelenik meg a tényleges további adóbefizetés.

Az éves bevételi határt is megemeljük, 18 millió forintról 22 millió forintra

- jelentette be, hozzátéve, hogy ezzel jelentős bevételnövekedési lehetőséget adnak a katás adózóknak.

Ebben a videóban jelentette be Magyar Péter a vagyonadó részleteit is:

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Bodnár Boglárka