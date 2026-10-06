Óriási változásokat jelentett be Magyar Péter a kata kapcsán

Ahogy vállaltuk, érdemi változások jönnek a kata-adózás terén, hogy sokkal többen vehessék igénybe ezt a rendkívül kedvező adózási formát. A katát a szakmai egyeztetések alapján újra széles körben elérhetővé tesszük - mondta Magyar Péter Facebook-videójában.
Várakozásaink szerint jóval több mint 100 ezer új kisvállalkozó választhatja majd ezt az egyszerű és kiszámítható adózási formát, mert számukra ez a legkedvezőbb, minden más lehetőségnél kedvezőbb adózás
- fogalmazott.
Visszaadjuk a kata lehetőségét azoknak is, akiket az elmúlt években az előző kormány kizárt ebből a körből. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak.
újra elérhetővé tesszük, hogy a katások ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhassanak
- részletezte az intézkedést.
Ezzel együtt kijavítjuk a régi kata egyik legsúlyosabb hibáját is, aki éveken vagy akár évtizedeken keresztül tisztességesen dolgozik és fizeti az adóját, azt nem hagyhatjuk magára akkor, amikor megbetegszik, gyermeke születik vagy éppen nyugdíjba vonul. Aki adót fizet Magyarországon, annak valódi társadalombiztosítási védelemben kell részesülnie és nyugdíjat is kell kapnia - mondta a miniszterelnök, kiemelve, hogy
ezért felemeljük azt az összeget, amely alapján a hatások táppénzét, anyasági ellátását és későbbi nyugdíját kiszámítják.
A célunk egyszerű a kata maradjon kedvező és könnyen használható adózási forma, de közben biztosítson valódi szociális biztonságot.
"Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 ezer forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 ezer forintra. A mellékállások havi 50 ezer forintot fizetnek majd a javaslat alapján. A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetőségét is megnyitja" - részletezte Magyar Péter.
Emlékezetes, a kata havi összege korábban 50 ezer forinttól indult, vagyis a havi szintű adó ezzel végül duplázódni fog.
Magyar Péter kiemelte, hogy az ilyen bevétel után 15%-os adó terheli a vállalkozót, amelybe a befizetett tételes kata beszámít. Ez azt jelenti, hogy egy főállású katásnál csak évi 8 millió forintot meghaladó céges bevételnél jelenik meg a tényleges további adóbefizetés.
Az éves bevételi határt is megemeljük, 18 millió forintról 22 millió forintra
- jelentette be, hozzátéve, hogy ezzel jelentős bevételnövekedési lehetőséget adnak a katás adózóknak.
Ebben a videóban jelentette be Magyar Péter a vagyonadó részleteit is:
További részletek hamarosan.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Bodnár Boglárka
Óriási változásokat jelentett be Magyar Péter a Kata kapcsán
Többen vehetik igénybe.
VIG: Nem pár százalékon fog múlni, hogy beengednek-e minket az eurózónába
A régió euróbevezetési tanulságairól beszélt Bakos Ádám a Portfolio konferenciáján, ahol a legnagyobb kockázatra is fény derült.
Kisebbféle szemléletváltás állt be a NATO új tagállamánál: ha eldurvul a helyzet, inkább mégis lebombáznák az oroszokat
Eddig kifejezetten légtérvédelemre tartogatták a Gripeneket.
Acemoglu: Az AI-verseny eltorzult intelligenciát és egyre veszélyesebb modelleket okoz
A Nobel-díjas közgazdász írása.
Vissza kell nyerni a befektetői bizalmat, amit az egyik napról a másikra bevezetett szabályok miatt veszett oda
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkárai beszéltek a Portfolio konferenciáján.
Botrányos kijelentést tett Tucker Carlson Hitlerről, egy egész országot vérig sértett vele
A lengyel kormány és a varsói amerikai nagykövet is erőteljesen bírálta a műsorvezető szavait.
Megindult a jövő fegyvereinek tesztelése: sci-fibe illő védelmi rendszert épít ki az Egyesült Államok
Lézer, mikrohullám, van itt minden.
Magyar Péter bejelentette: módosítják a vagyonadó-terveket
A szupergazdagokat célozza a kormány.
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Ezt a döntést sokan évekig bánják: mutatjuk a legjobb biztosításokat hiteled mellé
Ritkán gondolunk bele, mi lenne a törlesztővel, ha egyik napról a másikra kiesne egy fizetés a családi kasszából. A havi részlet ugyanis akkor is megérkezik. Sok család csak egy váratlan beteg
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
BUX 2026: van még felértékelődési potenciál a magyar részvénypiacon?
A BUX az idei évben már közel 40 százalékos pluszban is járt, de a magyar részvénypiac értékeltsége továbbra is diszkontot mutat régiós és feltörekvő piaci összevetésben. Mi hajthatja a
KATA 2027: többen választhatják, de emelkedhet a havi adó
A KATA 2022-es szigorítása után ismét jelentősen bővülhet azok köre, akik ezt az adózási formát választhatják. A tervek szerint a katások újra számlázhatnának cégeknek és szervezeteknek
Mit tanulhatunk a magyar társadalomtudósok legfrissebb empirikus kutatásaiból? - Hazai Horizont - 2026 nyara
Írásunk a '26 nyarán megjelent tíz legérdekesebb empirikus társadalomtudományi kutatás eredményeit mutatja be és a nyáron publikált munkák tartalmi fókuszait tekinti át. A gimnáziumok telj
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlott el egyenlően: akinek több pénze, szervezete vagy médiája van, az könnyebben... The post Nem a
McCormick & Company, Incorporated - elemzés
Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MKC) 1889-ben alakult, székhelye az amerikai Maryland állambeli Hunt Valley-ben található, és
Odaveszhet az állampapírok teljes adómentessége?
Mi lesz most?
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!