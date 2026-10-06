Pestis Oroszországban – Rendkívüli bejelentés érkezett

A szibériai Irkutszkban a múlt héten hunyt el egy laboratóriumi dolgozó, akinek halálával kapcsolatban az orosz hatóságok korábban azt közölték a WHO-val, hogy vizsgálják, tüdőpestis okozta-e a halált. A nemzetközi egészségügyi szabályzat értelmében Moszkva köteles 24 órán belül válaszolni a WHO megkereséseire.
Az orosz hatóságok kedden küldött hivatalos válaszát Christian Lindmeier, a WHO szóvivője ismertette genfi sajtótájékoztatóján.
A tájékoztatás szerint Irkutszk városában nem regisztrálták a veszélyes betegség egyetlen esetét sem.
A hatóságok azt is közölték, hogy azonosították az elhunyt kontaktszemélyeit, és a veszélyes fertőző kórokozókra végzett tesztek kivétel nélkül negatív eredményt mutattak.
A Reuters hírügynökség nem tudta azonnal tisztázni, hogy az orosz hatóságok magának a laboránsnak a holttestét is megvizsgálták-e, és az ő esetében is kizárták-e a pestist. Az orosz genfi ENSZ-képviselet nem reagált azonnal a megkeresésre. A WHO korábban közölte, hogy
a fertőzés lakossági kockázatát alacsonynak ítéli.
Forrás: Reuters
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