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Pestis Oroszországban – Rendkívüli bejelentés érkezett
Gazdaság

Pestis Oroszországban – Rendkívüli bejelentés érkezett

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Oroszország hivatalosan tájékoztatta az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), hogy nem regisztráltak pestises megbetegedést az irkutszki pestisjárvány-kutató intézet munkatársának halálát követően, a kontaktszemélyek szűrése pedig negatív eredményt hozott.

A szibériai Irkutszkban a múlt héten hunyt el egy laboratóriumi dolgozó, akinek halálával kapcsolatban az orosz hatóságok korábban azt közölték a WHO-val, hogy vizsgálják, tüdőpestis okozta-e a halált. A nemzetközi egészségügyi szabályzat értelmében Moszkva köteles 24 órán belül válaszolni a WHO megkereséseire.

Az orosz hatóságok kedden küldött hivatalos válaszát Christian Lindmeier, a WHO szóvivője ismertette genfi sajtótájékoztatóján.

A tájékoztatás szerint Irkutszk városában nem regisztrálták a veszélyes betegség egyetlen esetét sem.

A hatóságok azt is közölték, hogy azonosították az elhunyt kontaktszemélyeit, és a veszélyes fertőző kórokozókra végzett tesztek kivétel nélkül negatív eredményt mutattak.

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A Reuters hírügynökség nem tudta azonnal tisztázni, hogy az orosz hatóságok magának a laboránsnak a holttestét is megvizsgálták-e, és az ő esetében is kizárták-e a pestist. Az orosz genfi ENSZ-képviselet nem reagált azonnal a megkeresésre. A WHO korábban közölte, hogy

a fertőzés lakossági kockázatát alacsonynak ítéli.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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