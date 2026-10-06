Rekordévet fut a magyar tőzsde, a Mol pedig mindent vitt 2026-ban

Erős bázisról indult az év
A magyar részvénypiac 2026-ban sem indult rossz pozícióból, a BUX mögött már 2025-ben is erős év állt, ezért az idei teljesítmény különösen figyelemreméltó: a piacnak egy korábban már jelentősen felértékelődött bázisról kellett további vevőket találnia. Ez sikerült is, a BUX 2026 első hat hónapjában 26 százalékkal erősödött, amit elsősorban a blue chipek koncentrált ralija hajtott. Az eredmény azért is figyelemreméltó, mert a globális tőkepiaci háttér eközben korántsem volt nyugodt: az év első fele az iráni háború okozta olajársokkról, az AI-részvények globális erejéről és a kamatvárakozások újraárazásáról szólt.
Ez a három tényező a magyar piacot is elérte. A nemzetközi befektetők egyszerre figyelték, hogy az amerikai kamatpálya merre mozdul, mennyire tartós az energiaárak emelkedése, és marad-e a kockázatvállalási kedv a részvénypiacokon. A BÉT számára ebből végül kedvező kombináció alakult ki: a globális részvénypiacok többsége emelkedni tudott, a magyar papírok pedig ehhez képest saját, hazai sztorit is kaptak.
Április: a politikai fordulat, amely újraárazta Magyarországot
A 2026-os év igazi fordulópontja az áprilisi országgyűlési választás volt, a Tisza Párt egyértelmű, kétharmados győzelme alapjaiban rajzolta át a hazai tőkepiacokat: a befektetők gyorsan elkezdték kiárazni a korábban magas magyar kockázati prémiumot, a forint erősödött, a hosszú magyar állampapírhozamok pedig közelíteni kezdtek a régiós szintekhez.
A tőzsdén ez azonnali vételi hullámot indított. A választást követő napokban a BUX és több vezető részvény is csúcsra futott, még a kedvezőtlenebb nemzetközi hangulat sem tudta megállítani a magyar tőzsdét: a Tisza győzelmére kiemelkedő forgalom mellett dőltek a csúcsok, és a Telekom kivételével a nagypapírok is történelmi maximumokra kerültek.
A mozgás mögött egyszerű tőkepiaci logika állt. Ha egy ország kockázati megítélése javul, akkor a befektetők alacsonyabb hozamot várnak el az ottani eszközöktől.
Ez a kötvényeknél hozamcsökkenést, a részvényeknél magasabb értékeltséget jelenthet. Az elemzők szerint már fél-egy százalékpontos kockázati prémium-csökkenés is látványos árfolyamhatást okozhat, különösen olyan nagy súlyú részvényeknél, mint az OTP.
A forint is látványosan reagált a politikai fordulatra. Az euró árfolyama a választás körüli 375 forintos szintről rövid idő alatt 370 alá, majd 362 forintig esett, ami jól mutatta, hogy a befektetők gyorsan újraárazták a magyar eszközöket. A deviza erősödését a kockázati prémium csökkenése, az uniós forrásokkal kapcsolatos várakozások javulása és a magyar eszközök iránti kereslet növekedése támogatta. A forinterősödés a tőzsdén is fontos tényező volt: javította a külföldi befektetők forintban elért hozamának megítélését, miközben az alacsonyabb országkockázat magasabb részvényértékeltségeket is indokolhatott.
A lendületből nyári csúcs lett
A tavaszi politikai átárazódás után a nyár már arról szólt, hogy a piacképes-e megtartani a lendületet. Képes volt, bár a vezető szerep hónapról hónapra változott. Júniusban az OTP–Mol páros húzta felfelé a magyar tőzsdét: a BUX 1,3 százalékos pluszban felülteljesítette Európát, miközben az OTP közel 2 százalékkal emelkedett.
Júliusban már látszott, hogy a rali nem egyenes vonalú. A globális piacokat továbbra is az amerikai kamatvárakozások, az iráni konfliktus és az olajár mozgása befolyásolta. A magyar index azonban többször is felfelé lógott ki az európai mezőnyből. Július végére például a BUX csúcsra kapaszkodott, miközben a négy blue chip közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom is emelkedett.
Augusztusban jött a következő lélektani mérföldkő: a BUX először zárt 150 ezer pont fölött, ami már nem egyszerű napi kilengésnek tekinthető, inkább egy több hónapos trend látványos beteljesülése volt.
Nyár vége: a Mol átvette a főszerepet
Augusztusra a magyar tőzsde sztorija egyre inkább a Mol körül sűrűsödött. A bizonytalan európai hangulattal szemben a magyar piac felülteljesítő volt, a BUX emelkedését elsősorban a Mol több mint 10 százalékos ralija hajtotta a nyár utolsó és az ősz első hónapjában. Ráadásul úgy emelkedett a Mol-papír árfolyam a július végi 4,500 forintról szeptember végére közel 500 forintot, hogy az olajcég befektetői közben 317,58 forintos osztalékot is zsebre tehettek.
A Mol toronymagasan a legjobban teljesítő hazai részvény volt 2026-ban miközben rendkívül magas osztalékot fizetett, és egyre több elemző adott ki korábban nem látott célárakat a papírra. A befektetői logika érthető: a magas energiaárak, a javuló kilátások, a vonzó osztalékhozam és javuló elemzői megítélés egyszerre támogatta az árfolyamot.
A Molnál ugyanakkor a kockázatok is nagyobbak. Az olajár hirtelen változása, a Közel-Kelethez kapcsolódó geopolitikai hírek, a finomítói marzsok alakulása és a hazai szabályozási környezet mind gyorsan átírhatják a befektetői hangulatot. Ezért a részvény 2026-os ralija egyszerre tekinthető fundamentálisan indokoltnak és érzékenynek: a jó hírekre nagyot emelkedett, de a sztori sok külső változótól függ.
Sverla Viktor, a Mol-csoport stratégiai igazgatója szerint a jó teljesítmény alapvetően két trendnek köszönhető. Egyrészt az olajvállalatok, különösen a magas finomítói súllyal rendelkező integrált vállalatok értékelése jelentősen emelkedett az évek óta fennálló nyomott szintekről. Sverla szerint ez érthető, ha megnézzük, hogyan alakult a kőolaj, a földgáz vagy a finomított termékek piaci ára, vagy hogyan változtak a geopolitikai kockázatok.
Emellett a Mol részese volt a magyar ralinak is, de voltak emellett Mol specifikus faktorok is. Az emelkedés év elején kezdődött, aminek egyfajta katalizátora volt a szerbiai NIS lehetséges megvásárlása.
A NIS többségi részesedésének megszerzése nagyon pozitívan csapódott le a tőkepiacokon. Ez egy kicsit minket is meglepett, de végül is van benne logika, hiszen, ha egy tankönyvi példát kellene mondani a Mol számára optimális akvizícióról, akkor ez az. Bízunk benne, hogy sikerül megszerezni a tranzakció végrehajtásához szükséges jóváhagyásokat és a gyakorlatban is megmutathatjuk, mekkora plusz értéket tudunk teremteni ezzel a regionális terjeszkedési lépéssel.
- mondta a Portfolio-nak a cégcsoport stratégiai igazgatója.
Ugyanakkor negatív események is történtek, például a tavalyi százhalombattai tűzeset, ami jelentősen csökkentette a finomítói kapacitást, vagy a Barátság kőolajvezeték február és április közötti üzemszünete is ide sorolható. Ezek azonban végül nem hatottak érdemben negatívan a cégcsoport értékelésére, sőt, Sverla szerint inkább bizonyos kockázatok kiárazásához vezettek, hiszen megmutatták, hogy
a cég ilyen kihívások mellett is képes a piacait stabilan ellátni és egyúttal robosztus eredményt szállítani a tulajdonosok részére.
Nyáron aztán jött a ciprusi Aphrodite mezőben történő részesedésszerzés, ami az évtized eddigi legnagyobb upstream tranzakciója és tekintélyes potenciális gázkészletet ad hozzá a cég portfoliójához egy stabil és jelentős gázkereslettel bíró régióban, a Földközi-tengeren.
Bár a pénzügyi mutatók kétségtelenül jól mutatnak, Sverla felhívta a figyelmet rá, hogy ez csak egy pillanatkép és nem szabad elfeledkezni a cégcsoport előtt álló kihívásokról.
„Célunk, hogy továbbra is fenntartsuk a régió üzemanyagellátás-biztonságát. A kőolaj- és földgázkitermelés ebben még évtizedekig fontos szerepet fog játszani. Az ellátásbiztonság része a kimerülő szénhidrogén készleteink pótlása is. A tradicionális olajipari infrastruktúránk eszközei nem lesznek fiatalabbak, így növekvő erőfeszítést és jelentős beruházást igényel a biztonságos üzemeltetésük” – tette hozzá, megemlítve, hogy folyamatos a törekvés a cég tevékenységének minél fenntarthatóbbá tételére: 2025-ben például az összes beruházás 27%-át, tehát minden negyedik forintot ilyen tevékenységekre fordítottak. Folyamatosak a hatékonyságnövelő és kibocsátáscsökkentő beruházások a meglévő ipari eszközökön, két év alatt ötszörözték a megújuló áramtermelő kapacitásukat, 2027-re pedig 80-ról 150 MWh-ra növelik az akkumulátoros tároló portfoliót.
„Eddig 90 milliárd forintot fektettünk a hulladékgazdálkodásba, zöld hidrogén és biogáz üzemeket építünk, növekvő mennyiségben dolgozunk fel állati és növényi mellékterméket alapanyagként a finomítóinkban a kőolaj mellett, és ezek csak a legfontosabb irányok. Mindez egy folyamatos optimalizációt, egyensúlyozást jelent a meglévő értékláncok fejlesztése és az új, fenntartható értékláncok kiépítése és integrálása között” - mondta a cégcsoport stratégiai igazgatója.
OTP: a politikai prémium legnagyobb nyertese
Az OTP 2026-ban továbbra is a BUX kulcspapírja maradt. A bank részvénye a választási fordulat egyik legnagyobb nyertese volt, mivel a befektetők a politikai kockázati prémium csökkenését gyorsan beárazták. A Tisza-győzelem után az OTP különösen erős árfolyamreakciót mutatott, ami érthető: egy régiós nagybank értékeltségét érzékenyen befolyásolja az országkockázat, a hozamkörnyezet és a forint árfolyama.
Szeptember végén azonban már látszott, hogy a bankpapír sem egyirányú növekedési történet. A Portfolio szeptember 28-i piaci összefoglalója szerint az OTP került reflektorfénybe, miután kiderült, hogy a bank megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, és már a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli; a bejelentés után az árfolyam jelentősen esett.
Richter és Telekom: stabilitás két külön úton
A Richter 2026-ban kevésbé politikai, inkább defenzív történetet adott a BÉT-nek. A gyógyszergyártó mozgását jellemzően kevésbé a választási sztori, inkább a vállalati eredmények, a gyógyszerpiaci kilátások és az elemzői várakozások befolyásolják. Ezért a Richter szerepe az indexben inkább stabilizáló volt: nem mindig vezette a ralit, de fontos ellensúlyt adott az OTP és a Mol ciklikusabb mozgásával szemben.
A Magyar Telekom ezzel szemben a stabil készpénztermelés és az osztaléksztori miatt maradt vonzó. A telekompapír 2026-ban több alkalommal is erős napokat produkált, és rendre a vezető részvények között szerepelt. Szeptember 17-én például a BUX minimális mínuszban zárt, de a Magyar Telekom 0,47 százalékkal erősödött, miközben a Richter is pluszban végzett.
Makrokép: erős piac, óvatos háttér
A részvénypiaci rali mögött nem egy robbanásszerű magyar növekedési sztori állt. Sokkal inkább az országkockázat átárazódása, a forint erősödése, a hozamok mozgása és a nemzetközi kockázatvállalási kedv határozta meg az irányt. A Portfolio féléves összefoglalója is kiemelte, hogy 2026 első felében a kamatvárakozások jelentősen megváltoztak: a piac korábban több kamatvágást árazott, később viszont már az is kérdéssé vált, hogy az amerikai jegybanknak kell-e még emelnie a tartós inflációs nyomás miatt.
Ez a BÉT szempontjából kulcskérdés. Ha a globális hozamok magasak maradnak, akkor a részvények értékeltsége nyomás alá kerülhet. Ha viszont a magyar kockázati prémium tovább csökken, az részben ellensúlyozhatja a külső hozamnyomást. 2026 eddigi tanulsága éppen ez: a magyar piac akkor tudott igazán erős lenni, amikor a hazai sztori felülírta a nemzetközi bizonytalanságot.
A rekordév kérdése: meddig tarthat a felértékelődés?
A BÉT 2026-os teljesítménye szeptember végéig egyértelműen erős. A BUX új történelmi szintekre jutott, az OTP a politikai átárazódás egyik fő nyertese lett, a Mol az év sztárpapírjává vált, a Telekom stabil osztalék- és cash flow-sztorit kínált, a Richter pedig defenzív támaszt adott az indexnek.
A következő hónapok fő kérdése már nem az, hogy megtörtént-e az átárazódás, hanem hogy a rekordmagas árfolyamok mögé érkezik-e elég új fundamentális érv: profitnövekedés, osztalék, hozamcsökkenés, forinterő, javuló makropálya.
Ha igen, a BÉT 2026-os éve tartós fordulatként kerülhet be a piac történetébe. Ha nem, akkor az idei rali inkább gyors politikai és kockázati prémium-átárazódásként marad emlékezetes.
A cikk megjelenését a Mol Nyrt. támogatta.
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