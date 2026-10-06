Szép csendben felélénkül az olajforgalom a Hormuzi-szoroson

A Perzsa-öböl országaiból – Irán kivételével – szeptemberben átlagosan napi 19,2 millió hordó nyersolaj, kondenzátum és finomított termék (beleértve a cseppfolyósított szénhidrogéngázt) áramlott a világpiacra a Vortexa adatai szerint.
Ez az érték a 2025. február 28-án kitört iráni háborút megelőző egy év napi 23,6 millió hordós átlagának nagyjából 81 százaléka.
A Kpler adatai ugyanakkor valamivel alacsonyabb, napi 18,6 millió hordós szeptemberi exportot mutatnak.
A helyreállás mértéke szegmensenként eltérő képet mutat. A nyersolaj- és kondenzátumexport a háború előtti szint 91 százalékára állt vissza, a finomított üzemanyagok – köztük a dízel és a kerozin – kivitele azonban csupán 60 százalékon áll. Ez a kiesés tovább súlyosbította a globális üzemanyaghiányt, és számos piacon rekordközeli árakhoz vezetett, mivel a Közel-Kelet a világ egyik kulcsfontosságú üzemanyag-beszállítója.
A szeptemberi javulás motorja egyértelműen Szaúd-Arábia volt. A Kpler adatai szerint a szaúdi nyersolaj- és kondenzátumexport az augusztusi szinthez képest napi mintegy 4,2 millió hordóval, napi 6,6 millió hordóra ugrott. A növekedés annak ellenére következett be, hogy dróncsapások miatt a királyság kénytelen volt leállítani a Kelet–Nyugat-csővezetéket, ami átmenetileg megbénította a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjének nyersolajberakodását.
A szaúdi exportbővülés bőven ellensúlyozta a régió más pontjain tapasztalt visszaeséseket. Kuvait és Katar exportja csökkent, az iráni kivitel pedig teljesen megszűnt az amerikai tengeri blokád nyomán. Az Egyesült Arab Emírségek és Irak exportja ugyanakkor szintén emelkedett. Összességében a régió hét országából – Iránnal együtt – a Kpler szerint napi 14,7 millió hordó nyersolaj és kondenzátum hagyta el a térséget szeptemberben, szemben az augusztusi 10,8 millióval.
Az exportőr országok az infrastruktúrát és a hajózási útvonalakat érő támadások ellenére úgy alkalmazkodtak a helyzethez, hogy egyre gyakrabban folyamodnak úgynevezett sötét tranzithoz, vagyis a tartályhajók kikapcsolják nyomkövető rendszereiket a felderítés elkerülése érdekében. A Vortexa elemzője, Claire Jungman ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a napi szállítási volumenek jóval változékonyabbak, mint a háború előtt, így a legfőbb kérdés az, hogy a mostani szintek fenntarthatók-e.
Forrás: Reuters
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