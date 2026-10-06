Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertő tó part menti beépítését
A szaktárca megkezdte a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát. A tervek szerint a minisztérium még az idei évben olyan törvénymódosítási javaslatokat terjeszt elő, amelyek
megállítanák a lakóparkok építését a tópart utolsó szabad területein.
Az intézkedések részeként a kormány a korábban megítélt kiemelt beruházási státuszok visszavonására is készül, és jogi eszközökkel avatkozna be a természetes környezet védelme érdekében.
A korlátozások nem a balatoni települések általános fejlődését hivatottak megakadályozni, hanem kifejezetten a legértékesebb, közvetlen vízparti területek megóvására irányulnak.
A vasúton, a 7-es, valamint a 71-es úton túl, a nem védett zónában bőven van fejlesztési lehetőség, ezzel semmi baj nincsen, de a vízparti sáv totális beépítését nem szeretnénk hagyni
– mondta a miniszter az Urbanisztikai Konferencián elhangzott beszédében. Hozzátette, hogy a szigorúbb szabályozás a Balaton mellett a Fertő tó partvidékére is érvényes lesz, és az ezzel kapcsolatos konkrét jogszabály-módosítási javaslatok a következő hónapokban kerülnek a döntéshozók elé.
Korábban ezekről írtunk a témában:
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Szeptember 30-án már beszámoltunk arról, hogy megkezdődött a Balaton-környéki építési szabályok felülvizsgálata és átvilágítása, amelynek célja a tavat veszélyeztető, tisztán magánérdekű beruházások megállítása, és az, hogy a jövőben csak közérdekű fejlesztések valósulhassanak meg a térségben. Akkor az is fontos pontosítás volt, hogy több vitatott, de már jogerős építési engedéllyel rendelkező magánberuházásnál a kormánynak már nincs jogi lehetősége beavatkozni.
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Október 1-jén Vitézy Dávid az Országos Urbanisztikai Konferencián már arról beszélt, hogy a Balaton és a Fertő tó partvonalának védelme érdekében átfogó szabályozási reform indul. Ennek részeként a cél a part menti sáv beépítésének megállítása, a korábban kiadott kiemelt beruházási státuszok visszavonása, a Balaton-parti építési szabályzat teljes körű felülvizsgálata, valamint az, hogy a tárca még idén törvényi szintű javaslatokat terjesszen elő a megmaradt természeti értékek védelmére.
A mostani bejelentés ezekhez képest érdemi új szakpolitikai elemet nem tartalmaz, de szervesen illeszkedik a kormány „ismétlés a tudás édesanyja” alapú kommunikációs stratégiájába: egy bejelentés nem bejelentés, két bejelentés egy bejelentés, három bejelentés… az még jobb, főleg, ha adunk hozzá pörgős, fiatalos, gyors snittekkel operáló videót is.
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