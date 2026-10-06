Tisza-kormány: Költségvetés, BKK-átalakítás és Szijjártó-meghallgatás mozgatta a napot

Nem csillapodnak a kedélyek, Orbán Anita külügyminiszter is megszólalt Kerkez Milos "ellenséggé" nyilvánításáról
Mélyen elítélem magyar állampolgárok - Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs - megbélyegzését, bárminemű listázását, esetleges fenyegetését
- kezdte hétfő esti Facebook-bejegyzését Orbán Anita külügyminiszter.
A tárcavezető arra reagál, hogy a Magyarország-Ukrajna labdarúgó-mérkőzés után Kerkez Milos, a magyar válogatott hátvédje, és édesapja "ellenségként" felkerült a Mirotvorec ukrán oldal listájára, miután az az orosz agresszió támogatásával vádolta meg őket.
Orbán Anita bejegyzésében elítélte a cselekedetet, de megjegyezte, hogy a szóban forgó honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna, és nem tisztázott, hogy pontosan kik üzemeltetik.
A sportnak a teljesítményről, a közösségről és a tiszteletről kell szólnia
- zárja megszólalását a Tisza-kormány külügyminisztere.
Dudás Katalin lesz a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár
2026. október 5-étől Dudás Katalin tölti be a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkári tisztséget - jelentette be egy Facebook-bejegyzésben Kátai-Németh Vilmos, szociális- és családügyi miniszter. A több mint három évtizedes munkajogi és munkavédelmi tapasztalattal rendelkező szakember feladata a szakterület egységes szakpolitikai és szakmai koordinációja lesz, amelynek során a biztonságos és méltányos foglalkoztatást, valamint a munkavállalók védelmét helyezi a középpontba.
Magyar Péter miatt az államfőhöz fordult az ÁSZ elnöke
Baka András köztársasági elnök közbenjárását kérte Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke, mert szerinte Magyar Péter kijelentései veszélyeztetik az intézmény függetlenségét – olvasható az Állami Számvevőszék honlapjára feltöltött levélben.
Ugyanannyi közlekedési támogatást kérnek a megyei jogú városok, mint Budapest
A szolidaritási hozzájárulás csökkentését, több állami támogatást a közösségi közlekedésre, az önkormányzati normatívák inflációkövető emelését és a közétkeztetés áfájának 5 százalékra csökkentését is javasolta a kormánynak a Megyei Jogú Városok Szövetsége. 25 megyei jogú város polgármestere egyeztetett Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, amiről Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester, az MJVSZ elnöke számolt be.
Öt év után megszűnt az építőanyagok kiviteli bejelentési kötelezettsége
Október 1-jétől hatályukat vesztették a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások – írja az MTi.
Az állam 50 százalékos tulajdonrészt szerez a BKK-ban, megváltozik a neve is
Jelentősen átalakul a Budapesti Közlekedési Központ tulajdonosi szerkezete: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) azt javasolja a kormánynak és a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy az Országos Közlekedési Központ tőkeemeléssel szerezzen 50 százalékos tulajdonrészt a BKK-ban. A társaság BKK Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ Zrt. néven működne tovább.
Év végéig új stratégia
Átfogó ágazati stratégiát megalapozó szakmai anyagot készít a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) év végéig - jelentette be Csendes Olivér, az MTÜ elnök-vezérigazgatója sajtóbeszélgetésen hétfőn Budapesten.
A turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a magas multiplikátor hatásával a GDP több mint 14 százalékát adja - emelte ki. Az átfogó ágazati stratégia kidolgozásához 70 szervezettel folytattak már egyeztetéseket, ezek javaslatait strukturáltan fogadják be, és továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak (GEM).
(Forrás: MTI)
A kultúrafinanszírozásról kezdeményez párbeszédet az NKA
Az MTI beszámolója szerint a Nemzeti Kulturális Alap új vezetésének célja, hogy a hazai kultúrafinanszírozást nyitottabbá, átláthatóbbá és a ma igényeihez jobban igazodóvá tegye.
Ennek első lépéseként
párbeszédet kezdeményez a magyarországi kulturális és művészeti támogatási rendszer lehetséges átalakításáról és modernizációjáról.
Az NKA a szakmai és társadalmi vélemények felmérése érdekében kérdőív kitöltésére kér fel minden érintettet, amelynek eredményét, a szakma és a társadalom közös javaslatait a feldolgozást követően publikálni fogják.
Két óráig tartott Szijjártó meghallgatása, ahol felmerült Orbán Viktor neve is
Több mint két órán át hallgatta meg az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn, zárt ülésen Szijjártó Pétert a kínai BYD-nél vállalt munkájáról. A volt külgazdasági és külügyminiszter szerint „súlyos félreértésekre került sor”, a Tisza képviselői megrendítőnek nevezték a hallottakat, a fideszes bizottsági tagok szerint viszont semmi nem utal nemzetbiztonsági kockázatra.
Napokon belül érkezik a Tisza-kormány nagy terve - De kit fognak elkápráztatni Magyar Péterék?
Finisébe érkezett a 2027-es költségvetés megalkotása, nem véletlen, hogy a hétvégi kihelyezett kormányülés központi témája is a jövő évi büdzsé volt. Több szempontból is kritikus fontosságú lesz a törvényjavaslat: kiolvasható lesz a tervezetből, hogy milyen, gazdaságpolitikán is túlmutató, társadalompolitikai elképzelései vannak a Tiszának, mennyire gondolja komolyan az euróbevezetés célját és hogy milyen úton tervez odaérni. Nem mellékesen az is kiderülhet, hogy a kabinet mit tud ígérni a különadókkal terhelt szektorok számára.
Zárt eljárásban dől el, kik lesznek az NVVH elnökhelyettesei
Kijelölte az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három betöltetlen elnökhelyettesi posztjára pályázók közül kiket hallgat meg a héten – írja az MTI Hantosi István bizottsági elnök tájékoztatása alapján.
Hantosi a bizottság hétfői zárt ülése után azt mondta, hogy sem az eljárás, sem a meghallgatások nem nyilvánosak, ezért a pályázók számát és nevét sem árulhatja el. Az indoklás szerint azért, mert a pályázat a jelentkezők szakmai előmenetelét, életét és múltját érinti.
A héten mindhárom poszt kijelölt pályázóit meghallgatják.
A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, kiket terjeszt az Országgyűlés elé.
Vagyis a hivatal vezetése legkorábban október közepén állhat össze teljesen.
Az NVVH élére az Országgyűlés augusztus 28-án választotta meg Unger Annát, nyomozati elnökhelyettesnek pedig Tasnády Katalint. Megbízatásuk szeptember 1-jén kezdődött, és hat évre szól.
A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot viszont eredménytelennek nyilvánították. A két ügyészi pozícióra nagyon kevés jelentkezés érkezett, és a formai vizsgálat után kevesebb embert tudtak volna behívni, mint amennyire lehetőség lett volna. A közpénzügyi posztra voltak jelöltek, akiket meg is hallgatott a bizottság, de végül ezt a folyamatot is érvénytelenné tették.
A bizottság szeptember 9-én döntött arról, hogy újra kiírja a pályázatot, a korábbi szempontrendszer alapján, két módosítással.
Elkezdődött Szijjártó Péter meghallgatása a Nemzetbiztonsági Bizottságban
Megkezdődött Szijjártó Péter volt külügyminiszter meghallgatása az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában – közölte a Facebookon Velkey György László, a Tisza országgyűlési képviselője.
Sok kérdésünk van a volt külügyminiszterhez
– írta.
A meghallgatást a Tisza-frakció kezdeményezte, a kínai BYD autógyártónál vállalt új szerepe miatt. Szijjártó júliusban mondott le a mandátumáról, és a cégnél külkapcsolatokért és új üzletfejlesztésért felelős vezető lett.
A frakció szerint a váltás „súlyos nemzetbiztonsági és összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel”. Szijjártó tizenkét évig volt külügyminiszter, így hozzáfért az ország legérzékenyebb politikai és gazdasági információihoz.
A BYD beruházását több mint 70 milliárd forintnyi állami infrastruktúra-fejlesztés kísérte. Szijjártó miniszterként maga is kiállt a projekt kiemelt státusza és a kínai munkavállalók gyorsított vízumügyintézése mellett.
Így dől el, ki kap állami kitüntetést
Orbán Antita külügyminiszter bejegyzésében kifejtette, hogyan dől el, ki kaphat állami elismerést.
A poszt alapján a folyamat menete:
- a miniszterek javaslatot tesznek a kitüntetettekre
- a Kitüntetési Bizottság értékeli a javaslatokat, és ajánlást készít a miniszterelnöknek
- a miniszterelnök dönt arról, kiket terjeszt fel a köztársasági elnöknek
Elnökként én vezetem a testület üléseit, ahol ezekről a javaslatokról közösen egyeztetünk
– írta.
Az állami kitüntetéseket hagyományosan a három nemzeti ünnepen, március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án adják át. Ilyenkor többek között a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetettjeit ismerik el a Sándor-palotában és a minisztériumok ünnepségein.
A következő átadás így október 23-án lesz. Augusztus 20-án még a régi rend szerint adták át a kitüntetéseket. Magyar Péter szeptemberben azt javasolta, hogy a paksi munkában részt vevők kapjanak állami elismerést és jutalmat.
Egy felmérés alapján a fideszesek jelentős része is hisz az elszámoltatás sikerében
A magyarok többsége elégedett az elszámoltatási folyamatokkal – derül ki a Publicus Intézet 24.hu megbízásából készült legfrissebb felméréséből. A kutatás szerint a megkérdezettek 61 százaléka elégedettnek mondja magát a hatóságok eddigi munkájával, miközben az adatfelvétel épp azokban a napokban zajlott, amikor az Országgyűlés három képviselő mentelmi jogát függesztette fel. Az Orbán-kormány két volt minisztere, Seszták Miklós és Hankó Balázs letartóztatásba került, Magyar Péter mentelmi jogát pedig egy 2024-es ügyben függesztették fel. Az elszámoltatás társadalmi támogatottsága már a nyár óta tartósan magas: júliusban a lakosság 78 százaléka támogatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását.
Ez történt a hétvégén
Vasárnap este véget ért a kormány kihelyezett ülése Erdőbényén. Szondi Vanda kormányszóvivő szerint a háromnapos tanácskozás fő témái a jövő évi költségvetés és a gazdaság élénkítése voltak. Kármán András pénzügyminiszter beszámolója szerint szombaton 11 órán át megállás nélkül a költségvetésről tárgyaltak, vasárnap pedig a gazdaságfejlesztés került napirendre. Magyar Péter szerint a kabinet a magyar gazdaság növekedési pályára állításához szükséges kérdéseket vitatta meg,
köztük a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot, az energiaforrások diverzifikációját és az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tevő fejlesztéseket.
Az ülésen a Magyar Turisztikai Ügynökség, a HIPA, a Magyar Fejlesztési Bank és az EXIM vezetői is jelen voltak. Gajdos László közlése szerint szombat este az Országos Vízmegtartási Koncepcióról és Akciótervről is tárgyaltak.
A költségvetés a pénzügyminiszter korábbi közlése szerint még ebben a hónapban az Országgyűlés és a nyilvánosság elé kerülhet, és jelentős nyugdíjemelési programot is tartalmazhat.
A hétvégén a politikai vita sem állt meg. Orbán Viktor egy közzétett videórészletben kulturális háború eredményének nevezte Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy a volt miniszterelnök ezzel bedöntötte börtönben ülő minisztere eddigi védekezését. A Tisza Párt által megrendelt kutatás szerint a párt egy hét alatt hat százalékponttal növelte előnyét a Fidesszel szemben, Magyar Péter szavaival „újra 65% felett állunk”. A Medián erre azt írta, hogy ha egy párt nyilvánosságra hoz egy kutatást, akkor fel kell tüntetnie a felmérés dátumát, a minta nagyságát, a módszert és a kutatócég nevét.
A kormány emellett fokozatosan nyilvánosságra hozza az Orbán-kormányok üléseinek hivatalos összefoglalóit, elsőként a 2010-es dokumentumok váltak elérhetővé. Vitézy Dávid bejelentése szerint a kormány és a főváros új, egységes modellt alakít ki a Duna budapesti szakaszának fejlesztésére, a hajózási bevételeket pedig a rakpartok megújítására fordítják. Új felületen is böngészhetők lettek az NKA elmúlt öt évben odaítélt, csaknem 100 milliárd forintnyi támogatásai.
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