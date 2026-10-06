Tisza-kormány: komoly kedvezményeket ígért a kormány a CATL debreceni beruházásához

Komoly kedvezményeket ígért a kormány a CATL debreceni beruházásához
Nyilvánosságra hozta a magyar kormány és a kínai CATL akkumulátorgyártó között 2022 augusztusában aláírt beruházási szándéknyilatkozat részleteit Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. A közzétett iratok szerint a kormány széles körű pénzügyi, adózási és adminisztratív támogatási keretet vázolt fel a debreceni akkumulátorgyárhoz, ugyanakkor fontos körülmény, hogy a dokumentum szándéknyilatkozat, vagyis önmagában nem jogilag kötelező erejű megállapodás.
105 milliárdot spórolhat az állam az M6-os szerződésén
Mintegy 105 milliárd forintot takarít meg az állam az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén azzal, hogy a korábbi tervekben szereplő összeg töredékéért, 11 évvel meghosszabbította a megállapodást az eddigi koncessziós partnerével. A megállapodás részleteiről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
Magyar Péter kezdeményezte: megtárgyalják Kaprinyák Tibor ügyét
Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezi, hogy a Tisza Párt frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő (címlapképünkön) ügyét, tisztázva a közösségen belüli elfogadható magatartás határait – derült ki a miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.
2025 óta közel hatezer támogatási döntés köthető Hankó Balázs nevéhez
Hankó Balázs miniszterként az elmúlt bő egy évben kiugró ütemben döntött kulturális közpénzek odaítéléséről: a támogatási döntések különösen a 2026-os tavaszi választás előtt gyorsultak fel, míg a megítélt összegek folyósítása a választás után pörgött fel – közölte a kormány kedden. A miniszteri keretből gyakran profitorientált, az állami finanszírozásban korábban meg nem forduló cégek kaptak százmilliós nagyságrendű összegeket, méghozzá a hagyományos pályázatoknál megszokottnál jóval magasabb, szinte garantált sikeraránnyal.
További részleteket jelentett be Vitézy Dávid: így fejleszti az állam a fővárossal együtt Rákosrendezőt
A kormány és a főváros együttműködésével valósulhat meg a rákosrendezői barnamezős terület történelmi jelentőségű fejlesztése, miután az újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésén erről döntés született. A megállapodás értelmében az állam és Budapest közösen hoz létre egy modern, élhető, megfizethető lakásokat és zöldfelületeket kínáló új városrészt a korábbi, vitatott luxusberuházási tervek helyett - írta a korábbi bejelentésnél részletesebb Facebook-posztjában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Future of Construction konferencián is keynote előadó lesz a szakember, érdemes regisztrálni!
Egy NATO-tagállam közvetlen közelében ért dróntámadás két hajót – Megszólalt az elnök
Dróntámadás ért két hajót Bulgária fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetében - írja a Reuters. Bolgár médiaértesülések szerint a drónok egy kereskedelmi hajót elsüllyesztettek és egy másikat megrongáltak. Továbbra sem világos, ki felelt a támadásért, és a szófiai kormány nem kívánt nyilatkozni az ügyről. Rumen Radev bolgár miniszterelnök mára ülést hívott össze az incidens kapcsán a legfontosabb minisztériumok és a biztonsági szolgálatok részvételével.
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