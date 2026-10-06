Tisza-kormány: Magyarország nagy lehetőség előtt áll, de hitelesség és gyors cselekvés nélkül lemaradhat

Zupkó Gábor, az Európai Bizottság budapesti képviseletének vezetője szerint láthatóan változik Magyarország uniós szerepfelfogása, és erősödik a lojális tagállami együttműködés szándéka. Úgy fogalmazott: bár nem zárult le minden vitás folyamat, több jogállamisági ügyben előrelépés történt, és az uniós kommunikációs környezet is érdemben javult.

Valdis Dombrovskis szerint Magyarország történelmi lehetőség előtt áll az uniós források felszabadításával, de a növekedéshez önmagában ez nem elég. Az Európai Bizottság biztosa három kulcsterületet emelt ki: a fenntartható költségvetési pályát, a beruházási környezet javítását, valamint az oktatás és a készségfejlesztés erősítését.

Kurali Zoltán, az MNB alelnöke szerint ha a kormány euróbevezetési terve hiteles, nincs értelme halogatni az ERM II.-csatlakozást. A bemutatott menetrend alapján 2029-ben jöhetne az ERM II.-belépés, 2031-ben a döntés, 2032. január 1-jén pedig az euró bevezetése.

Orbán Anita arra figyelmeztetett, hogy Európának a globális versenyben gyorsabb végrehajtásra van szüksége, mert néhány év késlekedés évtizedes lemaradást okozhat. Szerinte Magyarország érdeke egy erős, versenyképes és cselekvőképes Európai Unió, ehhez pedig a jogállamiság helyreállítása, az uniós kapcsolatok rendezése és a nemzetközi bizalom megerősítése is szükséges.