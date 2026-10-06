Új korszak elé néz Magyarország: "nem Európával szemben, hanem Európában" – lezajlott a Portfolio Back to Europe konferenciája

Neves hazai és nemzetközi vendégekkel rendezi meg a Portfolio kedden Back to Europe rendezvényét, mely

a magyar-uniós kapcsolatokról, az euró bevezetéséről, illetve az uniós források felhasználásáról szól elsősorban.

A rendezvényt Orbán Anita külügyminiszter videóüzenete nyitja, majd Kurali Zoltán a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke tart előadást a magyar euróbevezetés kilátásairól. Napközben izgalmas nemzetközi előadók is érkeznek, velünk lesz Michael Koplovsky egykori amerikai diplomata, vámháborús szakértő, illetve exkluzív videóinterjút ad Branko MIlanovic világhírű szerb-amerikai közgazdász.

Az euróbevezetés kapcsán nem csak az MNB véleményét ismerjük meg, hanem jönnek szlovák és horvát jegybankárok, akik saját csatlakozási tapasztalataikról számolnak be. A nap második felében pedig az uniós források felhasználása és a finanszírozási lehetőségek lesznek a fókuszban.

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