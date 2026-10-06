Új korszak elé néz Magyarország: "nem Európával szemben, hanem Európában" – lezajlott a Portfolio Back to Europe konferenciája

Az uniós pénzeken túl is van eszköz a hazai beruházások támogatására
A befektetésösztönzés eszköztára akkor is kínál lehetőségeket a magyar vállalatoknak, ha az uniós forrásokhoz való hozzáférés korlátozott – mondta Andorka Miklós, a WTS Klient partnere a Portfolio konferenciáján. Az EKD-támogatások és az adókedvezmények a középvállalatok fejlesztéseit is segíthetik, de a cégeknek időben kell megtervezniük a beruházásaikat és a hozzájuk kapcsolódó vállalásaikat.
"Harminc év alatt sem tanultuk meg, hogyan kell technológiát csinálni"
Magyarország technológiai versenyképességének egyik legnagyobb problémája, hogy ugyan jó szakemberek és erős tudásbázis is rendelkezésre állnak, ebből még mindig kevés saját technológia és globálisan versenyképes termék születik. Az AI-ban Európa tőkeoldalon jelentős lemaradásban van, a használatban azonban lehet kitörési pont, Magyarország számára pedig a legnagyobb feladat az lehet, hogy képes-e itthon tartani a "nagy gondolatokkal" rendelkező embereket, és elég időt hagy-e nekik arra, hogy azokból valódi technológia szülessen – hangzott el a Portfolio Back to Europe konferenciájának technológiai paneljén.
VIG: Nem pár százalékon fog múlni, hogy beengednek-e minket az eurózónába
"A nagy része a kötvénypiaci ralinak már lezajlott" – mondta Bakos Ádám a Portfolio Back to Europe konferenciáján, rámutatva hogy az euróbevezetéshez vezető pálya pozitív hatásainak jelentős részét a piac már előre beárazta. Magyarország volt már közelebb a kritériumok teljesítéséhez, azonban "ha az irány jó, akkor valószínűleg nem pár százalékon fog múlni, hogy beengednek-e minket az eurózónába." A VIG Alapkezelő szakembere arra is figyelmeztetett, hogy aki most meg akarja mondani, négy év múlva hol lesz a forint árfolyama és milyen szinten történhet a csatlakozás, az "varázsló". Arra is felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb kockázatot nem is feltétlenül a piac, hanem a politika jelenti: kérdés, hogy az alacsonyabb inflációval együtt járó visszafogottabb bérnövekedés mellett meddig marad erős az euró társadalmi támogatottsága.
Vissza kell nyerni a befektetői bizalmat, amit az egyik napról a másikra bevezetett szabályok miatt veszett oda
A magyar export jelentős részét külföldi vállalatok adják, miközben a hazai kkv-k közül csak kevesen értékesítenek külföldön. A hozzáadott érték növeléséhez kiszámítható szabályozásra, átlátható támogatásokra és szorosabb párbeszédre lenne szükség a vállalkozásokkal – hangzott el a Portfolio konferenciájának panelbeszélgetésén, ahol a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkárai a befektetői bizalom helyreállításáról és az állami intézményrendszer összehangolásáról is beszéltek. A panelbeszélgetést Kós Balázs, a Blue Door Consulting alapító-ügyvezetője moderálta.
Nem az euróval van gondja a magyaroknak, hanem az ezzel járó drágulással: megjelent a Portfolio euróbevezetési kutatása
Az euróbevezetéssel kapcsolatos magyar óvatosság középpontjában a megélhetési kérdések és az euróbevezetés gazdasági következményei állnak - derült ki a Portfolio megbízásából készített kutatásból, melynek eredményeit Németh Péter mutatta be a Back to Europe konferencia résztvevőinek.
A gazdasági fejlődés nincs hatásos területi politika nélkül – az uniós forrásokat is szétfeszíti a politikai tűzoltás kényszere
Az uniós források újbóli megnyílásával ismét kérdés, hogy ki döntsön a fejlesztési támogatások felhasználásáról: a központi kormányzat vagy azok a régiók és városok, amelyek közvetlenül ismerik a helyi igényeket. A Portfolio panelbeszélgetésén Baráth Etele volt európai ügyekért felelős miniszter és Tüttő Kata, a Régiók Európai Bizottságának elnöke a szubszidiaritás érvényesüléséről és a következő uniós költségvetési ciklus területfejlesztési logikájáról vitázott.
Világhírű közgazdász: sikertörténet Közép-Európa felzárkózása
Európa egyik nagy versenyhátránya a körülményes döntéshozatal, 27 tagállam az eltérő érdekek miatt képtelen olyan gyorsan lépni, mint a világgazdaság nagyhatalmai – mondta a Portfolionak adott exkluzív videóinterjúban Branko Milanovic szerb-amerikai közgazdász. Az egyenlőtlenségek világhírű kutatója szerint az elmúlt évtizedekben nem csak az európai országok közti fejlettségi szakadék szűkült, de a közép-kelet-európai emberek is felzárkóztak jövedelemben a nyugatiakhoz, ami a kontinens komoly sikersztorija.
Az IMF régiós vezetője elárulta, hogyan tudnánk tényleg a kanyarban előzni
Nyugat-Európa lassulása közepette Közép-Kelet-Európa továbbra is gazdasági súlyánál jóval nagyobb mértékben járulhat hozzá az Európai Unió növekedéséhez, ehhez azonban a régiónak alapjaiban kell továbbfejlesztenie az elmúlt évtizedek sikeres növekedési modelljét – erről beszélt Carlos Mulas Granados, a Nemzetközi Valutaalap Közép-, Kelet- és Délkelet-Európáért felelős regionális képviselője a Portfolio Back to Europe konferenciáján.
Michael Koplovsky a Back to Europe konferencián: nincs visszatérés a régi világrendbe
Az EU az USA és Kína konfliktusának kereszttüzébe került, miközben külkereskedelmi kitettsége mindkét nagyhatalommal szemben jelentős és aszimmetrikus – jelentette ki Michael Koplovsky, a College of Europe vendégprofesszora a Portfolio Back to Europe konferenciáján. A szakértő szerint a régi kereskedelmi rendszer véget ért, a kereskedelem fegyverként való használata pedig általános gyakorlattá vált. Koplovsky három stratégiai kiutat jelölt meg: a védekező eszközök erősítését, a belső ellenállóképesség növelését, valamint a kereskedelmi partnerek diverzifikálását, kiemelve az EU Mercosur-országokkal, Indiával és Ausztráliával kötött megállapodásait. A szakértő szerint az EU ugyan nem lesz egyenrangú az USA-val és Kínával, de az új prioritás – a versenyképesség és a gazdasági biztonság – mentén képes lehet védekezni.
„A bizonytalanságnak ára van” – Hajdu Márton az európai kapcsolatok gazdasági jelentőségéről
A nemzetközi bizalom javulása olcsóbb finanszírozást és több beruházást hozhat Magyarországra, de a befektetők a kormányzati ígéretek teljesítését is figyelik – mondta Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a Portfolio Back to Europe konferenciáján. Szerinte a gazdasági növekedéshez tisztességes versenyre, kiszámítható szabályokra és a magyar munkavállalók tudásába való befektetésre is szükség van.
"Az uniós tisztviselő sem bánja, hogy nem lát dezinformációt minden sarkon"
Egyértelműen változik Magyarország szerepfelfogása az Európai Unióban, és látszik a szándék az őszinte, lojális tagállami együttműködésre – mondta Zupkó Gábor, az Európai Bizottság budapesti képviseletének vezetője a Portfolio Back to Europe konferenciáján. Hazánk gazdaságilag sosem hagyta el Európát, most viszont az EU-val ennél tágabban értelmezett viszony is láthatóan változik, amit jól mutat, hogy több korábbi jogállamisági vita rendezése is előrehaladt, és ma már az uniós kommunikációs környezet is egészen más, mint néhány éve.
Valdis Dombrovskis a Back To Europe 2026 résztvevőinek: "Magyarország történelmi lehetőség előtt áll, de ezt meg is kell ragadni"
Magyarország új kormánya az uniós fősodorba való visszatéréssel jelentős forrásokat szabadított fel, amelyek a gazdasági növekedés katalizátorai lehetnek – hangzott el Valdis Dombrovskis videóüzenetében, amelyet a 2026-os Back To Europe konferencia keretében játszottak le. Az Európai Bizottság gazdasági és termelékenységi biztosa három kulcsfontosságú gazdaságpolitikai prioritást határozott meg az ország versenyképességének javítására.
Kurali Zoltán MNB-alelnök: "Ha hiteles a kormány euróbevezetési terve, nem érdemes várni az ERM II.-csatlakozással"
Ha hiteles a kormány euróbevezetési terve, nincs értelme halogatni az ERM II-csatlakozást, mondta Kurali Zoltán MNB-alelnök a Portfolio Back to Europe konferenciáján. A jegybankár szerint a kormány menetrendje 2029-es ERM II-belépéssel, 2031-es döntéssel és 2032. január 1-jei bevezetéssel konzisztens. A bevezetési folyamatot a várakozások szerint a szeptemberben 2,5 százalékra módosított inflációs cél segíteni fogja és jó eséllyel biztosítani fogja az euróbevezetés inflációs kritériumának teljesítését.
Orbán Anita: a világ nem vár Európára
„Néhány év késlekedés évtizedes lemaradást okozhat” – figyelmeztetett Orbán Anita a Portfolio Back to Europe 2026 konferenciájának megnyitóján. A miniszterelnök-helyettes értékelése szerint Európának a nagyhatalmi verseny, a technológiai átalakulás és a geopolitikai bizonytalanság közepette nem újabb diagnózisokra, hanem gyorsabb cselekvésre van szüksége, Magyarország érdeke pedig egy erős, versenyképes és cselekvőképes Európai Unió. Ehhez az országnak nem Európával szemben, hanem Európában kell érvényesítenie érdekeit, a nemzetközi bizalom megerősítéséhez pedig elengedhetetlen a jogállamiság helyreállítására és az uniós kapcsolatok rendezése. A konferencia résztvevőit videóüzenetben köszöntötte.
Euróbevezetés, uniós források - Indul a Portfolio konferenciája
Neves hazai és nemzetközi vendégekkel rendezi meg a Portfolio kedden Back to Europe rendezvényét, mely
a magyar-uniós kapcsolatokról, az euró bevezetéséről, illetve az uniós források felhasználásáról szól elsősorban.
A rendezvényt Orbán Anita külügyminiszter videóüzenete nyitja, majd Kurali Zoltán a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke tart előadást a magyar euróbevezetés kilátásairól. Napközben izgalmas nemzetközi előadók is érkeznek, velünk lesz Michael Koplovsky egykori amerikai diplomata, vámháborús szakértő, illetve exkluzív videóinterjút ad Branko MIlanovic világhírű szerb-amerikai közgazdász.
Az euróbevezetés kapcsán nem csak az MNB véleményét ismerjük meg, hanem jönnek szlovák és horvát jegybankárok, akik saját csatlakozási tapasztalataikról számolnak be. A nap második felében pedig az uniós források felhasználása és a finanszírozási lehetőségek lesznek a fókuszban.
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