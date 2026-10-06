Új korszak elé néz Magyarország: "nem Európával szemben, hanem Európában" – zajlik a Portfolio Back to Europe konferenciája

Michael Koplovsky a Back to Europe konferencián: nincs visszatérés a régi világrendbe
Az EU az USA és Kína konfliktusának kereszttüzébe került, miközben külkereskedelmi kitettsége mindkét nagyhatalommal szemben jelentős és aszimmetrikus – jelentette ki Michael Koplovsky, a College of Europe vendégprofesszora a Portfolio Back to Europe konferenciáján. A szakértő szerint a régi kereskedelmi rendszer véget ért, a kereskedelem fegyverként való használata pedig általános gyakorlattá vált. Koplovsky három stratégiai kiutat jelölt meg: a védekező eszközök erősítését, a belső ellenállóképesség növelését, valamint a kereskedelmi partnerek diverzifikálását, kiemelve az EU Mercosur-országokkal, Indiával és Ausztráliával kötött megállapodásait. A szakértő szerint az EU ugyan nem lesz egyenrangú az USA-val és Kínával, de az új prioritás – a versenyképesség és a gazdasági biztonság – mentén képes lehet védekezni.
„A bizonytalanságnak ára van” – Hajdu Márton az európai kapcsolatok gazdasági jelentőségéről
A nemzetközi bizalom javulása olcsóbb finanszírozást és több beruházást hozhat Magyarországra, de a befektetők a kormányzati ígéretek teljesítését is figyelik – mondta Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a Portfolio Back to Europe konferenciáján. Szerinte a gazdasági növekedéshez tisztességes versenyre, kiszámítható szabályokra és a magyar munkavállalók tudásába való befektetésre is szükség van.
"Az uniós tisztviselő sem bánja, hogy nem lát dezinformációt minden sarkon"
Egyértelműen változik Magyarország szerepfelfogása az Európai Unióban, és látszik a szándék az őszinte, lojális tagállami együttműködésre – mondta Zupkó Gábor, az Európai Bizottság budapesti képviseletének vezetője a Portfolio Back to Europe konferenciáján. Hazánk gazdaságilag sosem hagyta el Európát, most viszont az EU-val ennél tágabban értelmezett viszony is láthatóan változik, amit jól mutat, hogy több korábbi jogállamisági vita rendezése is előrehaladt, és ma már az uniós kommunikációs környezet is egészen más, mint néhány éve.
Valdis Dombrovskis a Back To Europe 2026 résztvevőinek: "Magyarország történelmi lehetőség előtt áll, de ezt meg is kell ragadni"
Magyarország új kormánya az uniós fősodorba való visszatéréssel jelentős forrásokat szabadított fel, amelyek a gazdasági növekedés katalizátorai lehetnek – hangzott el Valdis Dombrovskis videóüzenetében, amelyet a 2026-os Back To Europe konferencia keretében játszottak le. Az Európai Bizottság gazdasági és termelékenységi biztosa három kulcsfontosságú gazdaságpolitikai prioritást határozott meg az ország versenyképességének javítására.
Kurali Zoltán MNB-alelnök: "Ha hiteles a kormány euróbevezetési terve, nem érdemes várni az ERM II.-csatlakozással"
Ha hiteles a kormány euróbevezetési terve, nincs értelme halogatni az ERM II-csatlakozást, mondta Kurali Zoltán MNB-alelnök a Portfolio Back to Europe konferenciáján. A jegybankár szerint a kormány menetrendje 2029-es ERM II-belépéssel, 2031-es döntéssel és 2032. január 1-jei bevezetéssel konzisztens. A bevezetési folyamatot a várakozások szerint a szeptemberben 2,5 százalékra módosított inflációs cél segíteni fogja és jó eséllyel biztosítani fogja az euróbevezetés inflációs kritériumának teljesítését.
Orbán Anita: a világ nem vár Európára
„Néhány év késlekedés évtizedes lemaradást okozhat” – figyelmeztetett Orbán Anita a Portfolio Back to Europe 2026 konferenciájának megnyitóján. A miniszterelnök-helyettes értékelése szerint Európának a nagyhatalmi verseny, a technológiai átalakulás és a geopolitikai bizonytalanság közepette nem újabb diagnózisokra, hanem gyorsabb cselekvésre van szüksége, Magyarország érdeke pedig egy erős, versenyképes és cselekvőképes Európai Unió. Ehhez az országnak nem Európával szemben, hanem Európában kell érvényesítenie érdekeit, a nemzetközi bizalom megerősítéséhez pedig elengedhetetlen a jogállamiság helyreállítására és az uniós kapcsolatok rendezése. A konferencia résztvevőit videóüzenetben köszöntötte.
Euróbevezetés, uniós források - Indul a Portfolio konferenciája
Neves hazai és nemzetközi vendégekkel rendezi meg a Portfolio kedden Back to Europe rendezvényét, mely
a magyar-uniós kapcsolatokról, az euró bevezetéséről, illetve az uniós források felhasználásáról szól elsősorban.
A rendezvényt Orbán Anita külügyminiszter videóüzenete nyitja, majd Kurali Zoltán a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke tart előadást a magyar euróbevezetés kilátásairól. Napközben izgalmas nemzetközi előadók is érkeznek, velünk lesz Michael Koplovsky egykori amerikai diplomata, vámháborús szakértő, illetve exkluzív videóinterjút ad Branko MIlanovic világhírű szerb-amerikai közgazdász.
Az euróbevezetés kapcsán nem csak az MNB véleményét ismerjük meg, hanem jönnek szlovák és horvát jegybankárok, akik saját csatlakozási tapasztalataikról számolnak be. A nap második felében pedig az uniós források felhasználása és a finanszírozási lehetőségek lesznek a fókuszban.
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