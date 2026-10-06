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Vagyonadó: négy év alatt 800 milliárd forint bevételt vár ettől a Tisza-kormány
Gazdaság

Vagyonadó: négy év alatt 800 milliárd forint bevételt vár ettől a Tisza-kormány

Portfolio
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A kormány oldalán megjelent a vagyonadóról szóló tervezet társadalmi egyeztetés céljából. A Pénzügyminisztérium csatolta a hatásvizsgálati lapot is, melyből kiderül: 800 milliárd forintos plusz költségvetési bevételt várnak ettől a "vizsgált időszak alatt", ami 4 éves időtávot jelent.

800 milliárd forintos plusz bevételt vár a kormány a 2027. január elsején bevezetendő vagyonadóból. Fontos megemlíteni, hogy a minisztérium "vizsgált időszakban" vár 800 milliárd forintot, vagyis ez nem az éves hatás. A vizsgált időszak pedig 4 évre utal.

Ez derül ki a kormány oldalára, a tervezethez csatolt hatásvizsgálati lapról. A dokumentum szerint a PM szakértői csapata 3 munkanap alatt készítette el a hatásvizsgálatot. A végrehajtás feltételei között szerepel a NAV ingatlanértékelési modelljének kiépítése, a bevallási nyomtatványok elkészítése.

A kormány megvizsgálta a vagyonadó versenyképességre gyakorolt hatásait, és arra jutott, hogy az új adó bevezetése miatt a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképessége érdemben nem változik. Az érintettek ezzel kapcsolatos állásfoglalása, és reakciója nem éppen ezt támasztja alá:

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Azt viszont tartalmazza a hatásvizsgálati lap, hogy "a vagyonadó fizetési kötelezettség egyes mikro, kis- és középvállalkozások tulajdonosait magasabb összegű osztalék kifizetésére ösztönözheti, ami bizonyos esetekben hátráltathatja ezen vállalkozások beruházásait".

Azt is leírja a dokumentum, hogy a piaci szereplők esetén az adminisztratív terhek növekednek, és a közigazgatási szereplők esetében is.

A társadalmi hatások között részletezi a tárca, hogy

az érintett vagyonos magánszemélyek létszáma 15 ezer fő, míg a vagyonkezelési adóalanyból 2000 darabbal kalkulálnak.

A dokumentum azt is írja: "az intézkedés a jelentős vagyonnal rendelkező adóalanyok közteherviselésének növelésével hozzájárul az arányosabb közteherviseléshez és egy igazságosabb adórendszer kialakításához". Elismeri ugyanakkor, hogy

egyes esetekben ugyanakkor növelheti az érintett adóalanyok likviditási igényét, továbbá befolyásolhatja befektetési, finanszírozási, vagyonkezelési és illetőségi döntéseiket.

Ez az illetőségi döntés arra utalhat, hogy az érintett adóalanyok megváltoztathatják az adó elkerülése érdekében az adóilletékességüket.

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