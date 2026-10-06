Valdis Dombrovskis a Back To Europe 2026 résztvevőinek: "Magyarország történelmi lehetőség előtt áll, de ezt meg is kell ragadni"

Valdis Dombrovskis üzenetében hangsúlyozta, hogy Magyar Péter május 9-i miniszterelnöki beiktatásával Magyarország lezárt egy fejezetet, és újat nyitott európai történetében. Az Európai Bizottság biztosa ezután 1956-ot, az 1989-es páneurópai pikniket és a 2004-es EU-csatlakozást állította párhuzamba a mostani fordulattal. Kiemelte, hogy az ország az európai értékek és normák melletti elköteleződésével visszatért az uniós együttműködés fősodrába.
Az új kormány egyik első lépéseként megállapodott az új helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, amely mintegy 10 milliárd euró értékű NextGenerationEU forrást tesz elérhetővé.
A Bizottság nemrég kapta meg Magyarország kifizetési kérelmét, amely bemutatja, miként teljesítette az ország a vonatkozó mérföldköveket és célértékeket
- mondta el Dombrovskis. A támogatásokból energetikai, lakhatási, közlekedési, valamint kkv-fejlesztési beruházásokat és reformokat finanszíroznak.
Emellett a Bizottság szeptemberben további 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás feloldását javasolta, miután Magyarország orvosolta a közbeszerzések, a korrupcióellenes keretrendszer és az összeférhetetlenségi kockázatok terén fennálló hiányosságokat.
Dombrovskis ugyanakkor üzenetében hangsúlyozta, hogy
az uniós források önmagukban nem elegendők a gazdasági növekedés újraindításához, ezért három kulcsfontosságú gazdaságpolitikai feladatot emelt ki.
- Az első az államháztartás fenntartható pályára állítása, mivel az új kormány magas hiányt örökölt, amelynek leszorítását a biztos szerint egy ambiciózus, 2027-es költségvetéssel kell megkezdeni. Dombrovskis ezután hangsúlyozta, hogy Magyarország hamarosan benyújtja középtávú fiskális-strukturális tervét is, amely a túlzottdeficit-eljárás kivezetésének ütemtervét is tartalmazza majd.
- A szakember szerint a második prioritás a beruházások ösztönzése. Az erős korrupcióellenes intézményrendszer, az átlátható közbeszerzések, valamint az egyszerűbb és kiszámíthatóbb szabályozási környezet ugyanis mind hozzájárulnak az üzleti klíma javításához és a tőkevonzó képesség erősítéséhez.
- A harmadik kulcsterület az oktatás és a készségfejlesztés, hiszen az e téren fennálló lemaradások érdemben fékezik az ország versenyképességét és innovációs potenciálját.
E célkitűzések együttes megvalósítása megalapozhatja Magyarország középtávú euróövezeti csatlakozását, amely az új kormány deklarált céljai között szerepel.
A biztos szerint a csatlakozás alapjai Magyarországon erősek, hiszen a legfrissebb Eurobarométer-felmérés alapján a magyar lakosság négyötöde támogatja a közös európai valuta bevezetését.
Valdis Dombrovskis üzenete végén kiemelte, hogy
egy ország életében ritkán adódik olyan lehetőség, mint amilyen most Magyarországéban, ezért ezeket a lehetőségeket határozottan meg kell ragadni.
A Bizottság biztosa végezetül reményét fejezte ki az iránt, hogy Magyarország ismét képes lesz fellendíteni a háztartások és a vállalatok életét, hiszen hazánk sikere az Európai Unió sikerét is jelenti.
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