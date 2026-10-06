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Valdis Dombrovskis a Back To Europe 2026 résztvevőinek:
Gazdaság

Valdis Dombrovskis a Back To Europe 2026 résztvevőinek: "Magyarország történelmi lehetőség előtt áll, de ezt meg is kell ragadni"

Portfolio
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Magyarország új kormánya az uniós fősodorba való visszatéréssel jelentős forrásokat szabadított fel, amelyek a gazdasági növekedés katalizátorai lehetnek – hangzott el Valdis Dombrovskis videóüzenetében, amelyet a 2026-os Back To Europe konferencia keretében játszottak le. Az Európai Bizottság gazdasági és termelékenységi biztosa három kulcsfontosságú gazdaságpolitikai prioritást határozott meg az ország versenyképességének javítására.

Valdis Dombrovskis üzenetében hangsúlyozta, hogy Magyar Péter május 9-i miniszterelnöki beiktatásával Magyarország lezárt egy fejezetet, és újat nyitott európai történetében. Az Európai Bizottság biztosa ezután 1956-ot, az 1989-es páneurópai pikniket és a 2004-es EU-csatlakozást állította párhuzamba a mostani fordulattal. Kiemelte, hogy az ország az európai értékek és normák melletti elköteleződésével visszatért az uniós együttműködés fősodrába.

Valdis Dombrovskis
Európai Bizottság, Gazdaságért és termelékenységért felelős biztos
Valdis Dombrovskis európai biztos, aki a gazdaságért és termelékenységért, valamint az uniós szakpolitikák végrehajtásáért és egyszerűsítéséért felel. Lettország korábbi miniszterelnökeként és pénzügy
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Az új kormány egyik első lépéseként megállapodott az új helyreállítási és rezilienciaépítési tervről, amely mintegy 10 milliárd euró értékű NextGenerationEU forrást tesz elérhetővé.

A Bizottság nemrég kapta meg Magyarország kifizetési kérelmét, amely bemutatja, miként teljesítette az ország a vonatkozó mérföldköveket és célértékeket

- mondta el Dombrovskis. A támogatásokból energetikai, lakhatási, közlekedési, valamint kkv-fejlesztési beruházásokat és reformokat finanszíroznak.

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Emellett a Bizottság szeptemberben további 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás feloldását javasolta, miután Magyarország orvosolta a közbeszerzések, a korrupcióellenes keretrendszer és az összeférhetetlenségi kockázatok terén fennálló hiányosságokat.

Dombrovskis ugyanakkor üzenetében hangsúlyozta, hogy

az uniós források önmagukban nem elegendők a gazdasági növekedés újraindításához, ezért három kulcsfontosságú gazdaságpolitikai feladatot emelt ki.

  1. Az első az államháztartás fenntartható pályára állítása, mivel az új kormány magas hiányt örökölt, amelynek leszorítását a biztos szerint egy ambiciózus, 2027-es költségvetéssel kell megkezdeni. Dombrovskis ezután hangsúlyozta, hogy Magyarország hamarosan benyújtja középtávú fiskális-strukturális tervét is, amely a túlzottdeficit-eljárás kivezetésének ütemtervét is tartalmazza majd.
  2. A szakember szerint a második prioritás a beruházások ösztönzése. Az erős korrupcióellenes intézményrendszer, az átlátható közbeszerzések, valamint az egyszerűbb és kiszámíthatóbb szabályozási környezet ugyanis mind hozzájárulnak az üzleti klíma javításához és a tőkevonzó képesség erősítéséhez.
  3. A harmadik kulcsterület az oktatás és a készségfejlesztés, hiszen az e téren fennálló lemaradások érdemben fékezik az ország versenyképességét és innovációs potenciálját.

E célkitűzések együttes megvalósítása megalapozhatja Magyarország középtávú euróövezeti csatlakozását, amely az új kormány deklarált céljai között szerepel.

A biztos szerint a csatlakozás alapjai Magyarországon erősek, hiszen a legfrissebb Eurobarométer-felmérés alapján a magyar lakosság négyötöde támogatja a közös európai valuta bevezetését.

Valdis Dombrovskis üzenete végén kiemelte, hogy

egy ország életében ritkán adódik olyan lehetőség, mint amilyen most Magyarországéban, ezért ezeket a lehetőségeket határozottan meg kell ragadni.

A Bizottság biztosa végezetül reményét fejezte ki az iránt, hogy Magyarország ismét képes lesz fellendíteni a háztartások és a vállalatok életét, hiszen hazánk sikere az Európai Unió sikerét is jelenti.

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Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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