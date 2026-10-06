23°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Vészjósló figyelmeztetés érkezett: drasztikus intézkedésekkel lehet csak megállítani a francia adósságválságot
Gazdaság

Vészjósló figyelmeztetés érkezett: drasztikus intézkedésekkel lehet csak megállítani a francia adósságválságot

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A UBS vezérigazgatója, Sergio Ermotti szerint drasztikus intézkedésekre van szükség a francia adósságválság kezeléséhez, mert a fokozatos lépések már nem lesznek elegendőek. A francia állampapírhozamok az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek, a tízéves referenciahozam a héten meghaladta a 4,7 százalékot, így Franciaország drágábban finanszírozza magát, mint Görögország vagy Olaszország - közölte a CNBC.

Ermotti a CNBC-nek nyilatkozva párhuzamot vont a jelenlegi helyzet és a 2011-es eurózónás adósságválság között, ám hozzátette,

hogy a francia gazdaság mérete miatt a probléma most sokkal nehezebben kezelhető.

Emlékeztetett arra, hogy Spanyolország, Olaszország, Görögország és Portugália hasonló válságon ment keresztül az elmúlt másfél évtizedben, és mára ezek az országok Európa legjobban teljesítő gazdaságai közé tartoznak – ehhez azonban komoly megszorításokra volt szükség.

A francia államkötvényhozamok emelkedése egy átfogóbb európai kötvénypiaci eladási hullám része. A befektetők egyre inkább aggódnak az ország költségvetési helyzete miatt, mivel a magas államadósság, a jelentős költségvetési hiány és a megnövekedett kötvénykibocsátás együttesen rontja a piaci megítélést. A helyzetet tovább nehezíti az elnökválasztás előtti politikai bizonytalanság.

Még több Gazdaság

Megjelent a vagyonadó-csomag - Ezzel indokolja a kormány az új adó bevezetését

"Lemaradtunk, mint a borravaló" – közgazdászok arról, miért maradt le Magyarország

Tisza-kormány: változik a vagyonadó terve és a KATA is

Marine Le Pen szélsőjobboldali elnökjelölt a héten jelentős kiadáscsökkentéseket ígért az adósság megfékezése érdekében, és arra figyelmeztetett, hogy Franciaország végső soron a törlesztési csődöt kockáztatja.

Mitch Reznick, a Federated Hermes nemzetközi hitelpiaci vezetője rámutatott, hogy a francia adósságot a piac egyre kevésbé árazza az eurózóna magországainak szintjén, és egyre inkább a perifériához sorolja azt. A francia tízéves államkötvény (OAT) és a német Bund közötti hozamfelár 140 bázispont fölé emelkedett, miközben a befektetők a biztonságosabbnak tartott német állampapírokba menekülnek. Reznick szerint az Európai Központi Bank egyelőre valószínűleg nem avatkozik be, de ha a hozamfelárak tovább tágulnak, a jegybank kommunikációja megváltozhat.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Költségvetés, BKK-átalakítás és Szijjártó-meghallgatás mozgatta a napot
Hol vannak még lehetőségek a tőzsdéken? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja
Magyar Péter bejelentette: módosítják a vagyonadó-terveket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility