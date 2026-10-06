Vészjósló figyelmeztetés érkezett: drasztikus intézkedésekkel lehet csak megállítani a francia adósságválságot

Ermotti a CNBC-nek nyilatkozva párhuzamot vont a jelenlegi helyzet és a 2011-es eurózónás adósságválság között, ám hozzátette,

hogy a francia gazdaság mérete miatt a probléma most sokkal nehezebben kezelhető.

Emlékeztetett arra, hogy Spanyolország, Olaszország, Görögország és Portugália hasonló válságon ment keresztül az elmúlt másfél évtizedben, és mára ezek az országok Európa legjobban teljesítő gazdaságai közé tartoznak – ehhez azonban komoly megszorításokra volt szükség.

A francia államkötvényhozamok emelkedése egy átfogóbb európai kötvénypiaci eladási hullám része. A befektetők egyre inkább aggódnak az ország költségvetési helyzete miatt, mivel a magas államadósság, a jelentős költségvetési hiány és a megnövekedett kötvénykibocsátás együttesen rontja a piaci megítélést. A helyzetet tovább nehezíti az elnökválasztás előtti politikai bizonytalanság.

Marine Le Pen szélsőjobboldali elnökjelölt a héten jelentős kiadáscsökkentéseket ígért az adósság megfékezése érdekében, és arra figyelmeztetett, hogy Franciaország végső soron a törlesztési csődöt kockáztatja.

Mitch Reznick, a Federated Hermes nemzetközi hitelpiaci vezetője rámutatott, hogy a francia adósságot a piac egyre kevésbé árazza az eurózóna magországainak szintjén, és egyre inkább a perifériához sorolja azt. A francia tízéves államkötvény (OAT) és a német Bund közötti hozamfelár 140 bázispont fölé emelkedett, miközben a befektetők a biztonságosabbnak tartott német állampapírokba menekülnek. Reznick szerint az Európai Központi Bank egyelőre valószínűleg nem avatkozik be, de ha a hozamfelárak tovább tágulnak, a jegybank kommunikációja megváltozhat.

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