VIG: Nem pár százalékon fog múlni, hogy beengednek-e minket az eurózónába

"A nagy része a kötvénypiaci ralinak már lezajlott" – mondta Bakos Ádám a Portfolio Back to Europe konferenciáján, rámutatva hogy az euróbevezetéshez vezető pálya pozitív hatásainak jelentős részét a piac már előre beárazta. Magyarország volt már közelebb a kritériumok teljesítéséhez, azonban "ha az irány jó, akkor valószínűleg nem pár százalékon fog múlni, hogy beengednek-e minket az eurózónába." A VIG Alapkezelő szakembere arra is figyelmeztetett, hogy aki most meg akarja mondani, négy év múlva hol lesz a forint árfolyama és milyen szinten történhet a csatlakozás, az "varázsló". Arra is felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb kockázatot nem is feltétlenül a piac, hanem a politika jelenti: kérdés, hogy az alacsonyabb inflációval együtt járó visszafogottabb bérnövekedés mellett meddig marad erős az euró társadalmi támogatottsága.

Szüksége van-e egy országnak saját pénzre? Bakos Ádám szerint noha jól hangzik, hogy persze, legyen saját valutánk, hát a nagy birodalmaknak is mindig saját pénze volt, de az utóbbi években azt láthatjuk, hogy sok ország mondott le akár egyoldalúan is az önálló monetáris politikáról: a portfóliómenedzser megemlítette Montenegrót és Ecuadort is. Bakos Ádám szerint ennek az oka általában valamilyen kényszer, hiszen a saját pénznem addig működik, amíg megvan a bizalom a fizetőeszközben. Magyarország esetében is azt láttuk, hogy az euró bevezetése elleni érvek leginkább politikaiak, a szuverenitásról szólnak, de

a saját monetáris politika nem mindig tudja beváltani a hozzáfűzött reményeket, ezt láttuk Magyarország esetében is.

Persze valóban vannak kockázatok az euró bevezetésében, például hogy milyen árfolyamon történik az átváltás, fel vannak-e készülve rá a vállalatok.

Ha egyszer belépünk az ERM II-be, általában már nincs visszaút

Bakos ezután az eurózóna bővülésének történetét vette végig röviden. Mint rámutatott, az eurózóna a különböző válságok ellenére folyamatosan bővült: Szlovákia például 2009-ben, a globális pénzügyi válság közepén, Észtország pedig 2011-ben, az euróövezeti adósságválság idején vezette be a közös pénzt.

Az egyik legfontosabb tapasztalat szerinte az, hogy ahol egy ország hivatalosan kitűzött egy céldátumot, ott az euróbevezetés jellemzően rövid időn belül meg is történt.

Két fontos kivételt említett: Lengyelországot, ahol a 2011-re tervezett csatlakozást elsodorta az eurózóna válsága, illetve Litvániát, amely eredetileg 2007-ben vezette volna be az eurót, végül csak évekkel később csatlakozott. Az azonban kijelenthető, hogy az ERM II-be való belépés után "általában már nincs visszaút", és az országok jellemzően a lehető leghamarabb bevezetik a közös pénzt.

Magyarország számára ugyanakkor nehéz tökéletes régiós párhuzamot találni. A korábbi eurócsatlakozók többsége ugyanis már a belépés előtt jóval kötöttebb árfolyamrendszert működtetett, mint Magyarország jelenleg. Bakos szerint ebből a szempontból Szlovákia kínálja a leginkább használható összehasonlítást.

Fontos, hogy akkor lépjünk be az eurózónába, amikor erre készen állunk, de hogy ez mikor jön el, azt nehéz megmondani. Bakos felidézte, hogy korábban Magyarországon is megjelent az az érvelés, miszerint csak akkor volna célszerű csatlakozni, amikor az egy főre jutó GDP eléri az uniós vagy euróövezeti átlag mintegy 90 százalékát. A korábbi csatlakozók tapasztalatai azonban nagyon széles skálán mozognak: a példák Portugália unió átlagához viszonyított 85 százalékos fejlettségi szintjétől egészen Bulgária 68 százalékos szintjéig terjedtek.

Az, hogy minél fejlettebb állapotban vezessük be a közös uniós fizetőeszközt, az önmagában semmit sem garantál

– vonta le a konzekvenciát. Mi tehát az, ami számít? Bakos szerint a sikeres átállás egyik fontos, gyakran alulértékelt feltétele a társadalmi támogatottság.

A később csatlakozó országok jelentős részében az euró támogatottsága ma magasabb az eurózóna átlagánál. Szlovákiában, Észtországban, Szlovéniában és Litvániában is többen támogatják a közös pénzt, mint az eurózóna egészében.

A bevezetést követően ugyan több országban átmenetileg csökkent a támogatottság, de ezt gyakran külső sokkok, például a pénzügyi válság magyarázták. Hosszabb távon inkább az látszik, hogy az emberek fokozatosan megszokják és egyre inkább elfogadják az új fizetőeszközt.

Bakos Ádám VIG Alapkezelő, kötvény üzletágvezető 2003-ban végzett a Budapesti Közgazdasági Egyetem Gazdálkodástudományi karán, pénzügyi befektetés-elemző és kockázatkezelő szakirányon. Karrierjét a K&H Banknál kezdte, ahol nagyvállalati hitelezé … Tovább

Akár több kategóriás felminősítés is jöhet

Kötvénybefektetői szempontból Bakos az euróbevezetés egyik legfontosabb hatásának a hitelminősítések javulását nevezte. Az euróbevezetésre készülő országok ugyanis jellemzően már a csatlakozás előtt fegyelmezettebb költségvetési politikát folytatnak, javítják közpénzügyeiket és mérséklik a makrogazdasági volatilitást. Ezt a hitelminősítők is értékelik.

Az euróbevezetés 1-2, adott esetben több kategóriányi felminősítéssel is jár

– emelte ki. "A konvergencia nagyrészt a bevezetés előtt valósul meg, erre jár egyfajta hitelminősítői jutalom is."

Magyarország volt már közelebb a kritériumok teljesítéséhez

Magyarország helyzetére áttérve Bakos emlékeztetett arra, hogy volt már olyan időszak, amikor az ország a jelenleginél több konvergenciakritériumot teljesített. Jelenleg elsősorban az államadósság és a költségvetési hiány oldalán van szükség további lépésekre, és Bakos szerint várhatóan éppen a fiskális mutató lesz a legkritikusabb terület.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az uniós döntéshozók általában rugalmasak tudnak lenni az euróbevezetési kritériumok értékelésében, hiszen az EU érdeke is, hogy minél többen csatlakozzanak. Az ERM II-be való belépéskor még nem szükséges valamennyi feltételt teljesíteni, és a múltban is akadt példa arra, hogy külső sokkok vagy átmeneti eltérések mellett engedélyezték a csatlakozást.

Ha az irány jó, akkor valószínűleg nem pár százalékon fog múlni, hogy beengednek-e minket az eurózónába.

A kötvénypiaci rali nagy része már lezajlott

Bakos szerint a magyar kötvénypiac már most is jelentős részben beárazta a gazdaságpolitikai fordulat és az euró felé vezető pálya pozitív hatásait.

A forintban kibocsátott állampapírok hozamában az elmúlt években jelentős devizakockázati prémium volt jelen, részben a tartós forintgyengülés és az árfolyam magas volatilitása miatt. Ez a prémium azonban az utóbbi időszakban nagymértékben összeomlott.

A VIG szakembere szerint innen még nagyjából 50 bázispontos további csökkenés elképzelhető, és a hitelkockázati prémium is szűkülhet még, de

a nagy része a kötvénypiaci ralinak már lezajlott.

Jelenleg az egyik legtöbb bizonytalanság az esetleges csatlakozási árfolyamot övezi. Bakos szerint több évre előre felelősen gyakorlatilag lehetetlen megjósolni, milyen szinten lesz a forint az euróhoz képest.

Aki ezekkel kapcsolatban találgatásokba bocsátkozik hogy hol lesz 4 év múlva az árfolyam, és hol fogunk csatlakozni, az varázsló.

Annyit ugyanakkor érdemes szerinte rögzíteni, hogy az alacsonyabb inflációs cél mellett a stabil árfolyam szerepe felértékelődik. A forint ráadásul a mostani erősödés ellenére is jóval kisebb reálfelértékelődést produkált, mint több olyan régiós deviza, amelynek országa később bevezette az eurót. Bakos ezért összességében inkább stabilabb forintárfolyamra számít.

A portfóliómenedzser egy figyelmeztetéssel zárta az előadását az euróbevezetés egyik legnagyobb, politikai természetű kockázatáról.

Az alacsony infláció ugyanis visszafogottabb bérnövekedést is jelent, és kérdés, hogy ilyen környezetben mennyire marad fenn az euró magas társadalmi támogatottsága.

A Back to Europe konferencia többi eseményéről szóló tudósításokat itt találják:

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