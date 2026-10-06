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Vigyázz! Így elemeznek a boltokban és vesznek rá nagyobb költésre
Gazdaság

Vigyázz! Így elemeznek a boltokban és vesznek rá nagyobb költésre

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Új kutatás tárta fel, hogyan célozzák meg a kiskereskedők a leginkább költekező vásárlókat a sávos, "költs többet, spórolj többet" típusú akciókkal. A Journal of Business Research-ben megjelent tanulmány két jól elkülöníthető vásárlói csoportot azonosított: az óvatos vásárlókat, akik csak a kedvezményhez szükséges minimumot költik el, és a "gondtalan" vásárlókat, akik jelentősen túllépik a küszöbértéket. A kutatók azt is megállapították, hogy a promóciók hatékonysága nagymértékben függ a termékkategóriától: az örömszerzést szolgáló termékeknél jóval eredményesebbek, mint a megelőző jellegű cikkeknél. Az eredmények segíthetik a kereskedőket promóciós stratégiáik finomhangolásában és a személyre szabott kedvezmények célzottabb alkalmazásában.

A Journal of Business Research szakfolyóiratban megjelent új kutatás azt vizsgálta, miként célozzák meg a kiskereskedők a leginkább költekező vásárlókat, és miért részesülnek egyes fogyasztók gyakrabban személyre szabott kedvezményekben, mint mások - írja a Phys.org.

A Durham University Business School, a Newcastle University Business School és a University of Galway kutatói azt vizsgálták, miként hatnak a sávos, "költs többet, spórolj többet" típusú akciók a vásárlói viselkedésre, valamint a kiskereskedelmi eredményességre. Ilyen promócióknak számítanak például a "hármat fizet, kettőt kap" ajánlatok, vagy a költési küszöbhöz kötött árkedvezmények. Az elemzés során egy vezető brit szupermarketlánc adatait vették alapul, áttekintve a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) széles körét.

Az elemzés két jól elkülöníthető vásárlói csoportot azonosított.

  • Az óvatos vásárlók általában pontosan csak annyit költenek, amennyi a kedvezmény megszerzéséhez feltétlenül szükséges.
  • Mások, a "gondtalan" vásárlók ezzel szemben jelentősen túllépik a minimális költési küszöbértéket, így lényegesen nagyobb árbevételt generálnak a kereskedőknek.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiskereskedők a viselkedési adatok segítségével hatékonyan képesek azonosítani és személyre szabott ajánlatokkal megszólítani a gondtalanabbul költő szegmenst.

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A kutatás másik kulcseredménye szerint a promóciók hatékonysága jelentős mértékben függ a termékkategóriától. A megelőző jellegű, úgynevezett prevenciós termékeknél – amilyen a fényvédő, a biztosítás, a bukósisak vagy az étrend-kiegészítők – a költési küszöbhöz kötött kedvezmények alig befolyásolták a fogyasztók költési hajlandóságát. Ezzel szemben a promóciós fókuszú, örömszerzést szolgáló termékeknél, például a kozmetikumoknál, az üdítőitaloknál, az ékszereknél és az élményalapú vásárlásoknál a vásárlók sokkal hajlamosabbak voltak a minimális határértéket meghaladó összeget a kosárban hagyni.

A szakértők szerint a megállapítások érdemben segíthetik a kiskereskedőket abban, hogy pontosabban alakítsák ki promóciós stratégiáikat, és tisztábban lássák, mely vásárlói szegmenseknek, illetve termékkategóriáknak érdemes személyre szabott kedvezményeket nyújtaniuk.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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