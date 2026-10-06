Világhírű közgazdász: sikertörténet Közép-Európa felzárkózása

Az Európai Unió folyamatosan valamilyen válságban van, mivel mindig vannak gazdasági és politikai nehézségei. Amikor még csak hat tagja volt az övezetnek, akkor is különbözött az Egyesült Királyság és a többi tagállam érdeke – emelte ki a Portfolionak adott exkluzív videóinterjúban Branko Milanovic. Az interjút a keddi Back to Europe konferencián vetítettük le. A szerb-amerikai közgazdász szerint
a jövőben, ha a mostani 27-nél több tagállama lesz az EU-nak, akkor a döntéshozatal még nehezebbé válik, nehéz lesz közös európai érdeket találni.
Milanovic szerint éppen ez a nehézkes döntéshozatal és a különböző nemzeti érdekek okozzák Európa egyik nagy versenyképességi hátrányát. Ráadásul az európai országok egyre inkább nacionalista irányba haladnak, ami mérsékli a jövőbeli uniós reformtörekvések sikerét.
Branko Milanovic elsősorban a globális egyenlőtlenség kutatásával foglalkozik, szerinte Európa esetében sem csak az országok közti gazdasági és fejlettségbeli különbségeket érdemes vizsgálni, hanem az európai állampolgárok közti egyenlőtlenséget is.
Nem csak az országok között van gazdasági konvergencia, hanem ehhez hasonlóan az egyéni jövedelmek között is, ez Európa nagy sikersztorija
- emelte ki a közgazdász. Hozzátette, hogy az EU jelenlegi tagállamaiban 1993-ban az egyenlőtlenség még sokkal nagyobb volt, mint az USA-ban, mostanra viszont sokkal kisebb lett.
Branko Milanovic szerint a kontinensünk a következő években is fontos globális szereplő marad, de a nehézségek miatt nem tudja majd felvenni a versenyt az Egyesült Államokkal és Kínával.
Most mindenki azt találgatja, milyen hatással lesz a mesterséges intelligencia a gazdaságra és az egyenlőtlenségekre, de valójában fogalmunk sincs – emelte ki Milanovic. Szerinte egy dologban értenek egyet a közgazdászok: az AI növeli majd a tőke arányát a jövedelmeken belül, illetve azok jövedelmét, akik tőkével rendelkeznek. A kérdés csak az, mennyire lesz erős ez a tendencia.
Az elmúlt évtizedekben a globalizáció első hulláma összességében csökkentette a globális egyenlőtlenséget, mivel Kína eleinte szegény ország volt, majd fokozatosan zárkózott fel. Ez a folyamat azonban véget érhetett, mivel egyrészt Indiának kellene átvennie Kína szerepét, ahol nem látszik olyan erőteljes növekedés, másrészt a nagy afrikai országoknak évente 5-6%-kal kellene növekedniük, hogy csökkenjen a globális egyenlőtlenség, de én nem látom ezt az erős ütemet – mondta Milanovic.
Címlapkép forrása: Europa Press 2025 via Getty Images
Itt a bejelentés a 2036-os olimpiáról: Magyarország is ott van a szűk mezőnyben!
7 ország maradt versenyben.
Kívánságlista az új kormány asztalán: itt vannak a magyar biztosítási szakma célkitűzései
A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) konferenciáján derültek ki a részletek.
Közel 3 százalékos pluszban az OTP
Emelkedés a magyar tőzsdén.
Megvan a 2026-os fizikai Nobel-díjas – A világ egyik legtitokzatosabb részecskéje hozta meg az elismerést
Francis Halzen kapta a díjat.
2025 óta közel hatezer támogatási döntés köthető Hankó Balázs nevéhez
Előrehozott döntések, új nyertesek, pörgő utalások – így locsoltak szét közel 5,5 milliárd forintnyi közpénzt.
Von der Leyen: azonnal lépni kell a magas energiaárak miatt
Újabb lépésekre készül Brüsszel.
Elég most már Zelenszkijből? – Az ukránok elsöprő többsége tárgyalna Oroszországgal a háború végéről
Lesújtó ítéletet mondtak az elnök jövőjéről.
Világhírű közgazdász: sikertörténet Közép-Európa felzárkózása
Exkluzív interjút adott Branko MIlanovic.
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
BUX 2026: van még felértékelődési potenciál a magyar részvénypiacon?
A BUX az idei évben már közel 40 százalékos pluszban is járt, de a magyar részvénypiac értékeltsége továbbra is diszkontot mutat régiós és feltörekvő piaci összevetésben. Mi hajthatja a
Jön a 120 ezres minimálnyugdíj - de te mennyi nyugdíjra számíthatsz valójában?
A kormány bejelentése szerint 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos minimálnyugdíj. Ennek kapcsán jó lenne tudni, hogy mennyi nyugdíjra szám
KATA 2027: többen választhatják, de emelkedhet a havi adó
A KATA 2022-es szigorítása után ismét jelentősen bővülhet azok köre, akik ezt az adózási formát választhatják. A tervek szerint a katások újra számlázhatnának cégeknek és szervezeteknek
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Mit tanulhatunk a magyar társadalomtudósok legfrissebb empirikus kutatásaiból? - Hazai Horizont - 2026 nyara
Írásunk a '26 nyarán megjelent tíz legérdekesebb empirikus társadalomtudományi kutatás eredményeit mutatja be és a nyáron publikált munkák tartalmi fókuszait tekinti át. A gimnáziumok telj
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlott el egyenlően: akinek több pénze, szervezete vagy médiája van, az könnyebben... The post Nem a
McCormick & Company, Incorporated - elemzés
Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MKC) 1889-ben alakult, székhelye az amerikai Maryland állambeli Hunt Valley-ben található, és
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Odaveszhet az állampapírok teljes adómentessége?
Mi lesz most?
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.