Von der Leyen: azonnal lépni kell a magas energiaárak miatt

Ursula von der Leyen az EU-csúcsot előkészítő európai parlamenti vitában sürgette Európa energiafüggetlenségét biztosító stratégiai döntések meghozatalát, kiemelve, hogy a fosszilis tüzelőanyagokat európai tiszta villamos energiával kell felváltani. Figyelmeztetett, hogy február vége óta az energiaárak emelkedése 100 milliárd euróval növelte Európa energiaimport-kiadásait, a földgáz ára 140 százalékkal nőtt, a dízel ára pedig megduplázódott. Ezért a bizottság stratégiai párbeszédet indít az európai olajfinomítókkal, megerősíti a közös energiabeszerzést, és célzott támogatásokat szorgalmaz a legalacsonyabb jövedelmű háztartásoknak az energiaválság hatásainak enyhítésére.

Ursula von der Leyen az októberi EU-csúcsot előkészítő európai parlamenti plenáris vitában hangsúlyozta:

már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét.

Mint mondta, ehhez a fosszilis tüzelőanyagokat Európában előállított tiszta villamos energiával kell felváltani. Emlékeztetett, hogy a termelés terén az Európai Unió már jelentős előrelépést ért el: tavaly első alkalommal fordult elő, hogy a szél- és napenergia több villamos energiát termelt az EU-ban, mint az összes felhasznált fosszilis tüzelőanyag együttvéve.

Von der Leyen szerint ugyanakkor megfelelő infrastruktúrára is szükség van ahhoz, hogy a megtermelt tiszta energia eljusson oda, ahol szükség van rá, ezért sürgette az elektromos hálózatokra vonatkozó uniós intézkedéscsomag elfogadását.

A javaslat már az uniós társjogalkotók előtt van, és reményét fejezte ki, hogy az év végéig megállapodás születhet róla

- hívta fel a figyelmet.

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Jelenleg a villamos energia az EU végső energiafogyasztásának kevesebb mint egynegyedét teszi ki. Az Európai Bizottság villamosítási cselekvési terve ezért azt a célt tűzi ki, hogy az arányt megduplázzák 2040-re. A bizottsági elnök szerint a cél elérésével az Európai Unió évente mintegy 260 milliárd euróval csökkenthetné a fosszilis energia importját.

Von der Leyen hozzátette: az Európai Bizottság az elkövetkező hónapokban további intézkedéseket terjeszt elő annak érdekében, hogy lehetővé tegye e célok megvalósítását.

Beszédében elmondta továbbá, hogy

az Európai Bizottság meg kívánja erősíteni a közös energiabeszerzést, és stratégiai párbeszédet kezdeményez az európai olajfinomítókkal a költségek csökkentése és az ellátásbiztonság erősítése érdekében.

A bizottsági elnök szerint a magas energiaárak miatt azonnali intézkedésekre van szükség. Rövid távon célzott, személyre szabott támogatásokat szorgalmazott a legalacsonyabb jövedelműeknek a magas energiaárak hatásainak enyhítésére.

Az általános támogatásokat ugyanakkor elutasította, mivel azok véleménye szerint növelnék a keresletet, nagyobb mértékben kedveznének a magasabb jövedelműeknek és jelentős költségekkel járnának.

Von der Leyen kitért arra is, hogy a bizottság az energia kínálati oldalán is intézkedéseket tervez. Miután a G7-országok megállapodtak 100 millió hordó kőolaj és dízel stratégiai tartalékokból történő felszabadításáról, az EU további egy év rugalmasságot biztosítana az exportőröknek az uniós metánszabályok alkalmazásában, hogy az energiapiaci válság idején elkerülhetők legyenek a további költségek.

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