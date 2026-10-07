A hétvégi lezárás csak a kezdet: nagyszabású átalakítás vár az egyik legforgalmasabb magyar pályaudvarra

A fővárosi fejpályaudvarok környezetében különösen érezhető a pályák rossz állapota, ami miatt a vonatok sok helyen csak jelentős sebességkorlátozással közlekedhetnek. A Déli pályaudvaron most hétvégén esedékes munkák során a szakemberek javítják a váltókat, cserélik a síneket és az aljakat, megerősítik a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronok hibáit és modernizálják az utastájékoztatást.
Ez a beavatkozás ugyanakkor csak az előfutára egy lényegesen nagyobb volumenű fejlesztésnek.
A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében hamarosan kiírják a kivitelezési tendert a térség átfogó vasúti átépítésére. A projekt kulcseleme a Kis-Gellért-hegyi alagút vasúti pályájának átépítése lesz, ahol a vágányok szintjét mintegy 20 centiméterrel süllyesztik le.
A pályaszint süllyesztésével a nagy kapacitású, emeletes motorvonatok számára is biztosítjuk a Déli pályaudvar megközelítését
– fejtette ki a beruházás jelentőségét a miniszter. Az alagútban új, kétvágányú pálya létesül, megerősítik a falazatot, az altalajt és a kapcsolódó rézsűket is.
A pályaudvaron belül szintén átfogó modernizáció indul, amelynek keretében 26 darab kitérőt cserélnek ki, az elavult vonóvezetékes biztosítóberendezést pedig korszerű, központilag vezérelt, villamos fűtésű kitérőkkel ellátott tolatóvágányutas rendszer váltja fel. A peronokat akadálymentesítik, taktilis sávokkal és új utasbútorokkal látják el, miközben teljesen megújul az energia- és távközlési hálózat, valamint új biztonsági kamerarendszert építenek ki. Bár az állomásépület felújítását ez a csomag még nem tartalmazza, a tárcánál már megkezdték annak a tervezését is.
"Egyszerre kell felszámolnunk az évek alatt felhalmozódott karbantartási adósságot, és elindítanunk azokat a nagyobb fejlesztéseket, amelyek hosszabb távon is javítják a vasút működését" – hangsúlyozta a tárcavezető. Hozzátette, a hétvégi teljes lezárást tudatosan a nyári és a hétköznapi csúcsforgalomon kívüli időszakra ütemezték, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák az utazóknak.
Címlapkép forrása: Portfolio
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