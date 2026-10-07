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Az augusztus 20-ai tüzijáték közbeszerzései miatt nyomoz a rendőrség
Gazdaság

Az augusztus 20-ai tüzijáték közbeszerzései miatt nyomoz a rendőrség

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Versenykorlátozó megállapodás gyanújával indított büntetőeljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság az idei augusztus 20-i állami ünnepség közbeszerzése kapcsán -írja a 24.hu. A gyanú szerint a nyertes vállalkozás már hetekkel a hivatalos tenderkiírás előtt egyeztetett a korábbi szervezővel a költségekről és a lebonyolítás részleteiről.

A gyanús körülményekre még a nyár végén derült fény, amikor kiderült, hogy

a rendezvény megszervezésével megbízott cég kiválasztása egy színlelt közbeszerzési eljárás keretében történhetett.

Bár a három meghívott vállalkozást hivatalosan csak július 7-én kérték fel ajánlattételre, a végül nyertes Hardrock Kft. vezetője, Besnyő Dániel már hetekkel korábban kapcsolatba lépett a korábbi szervező Lounge-csoporttal. A kiszivárgott levelezés alapján a nyertes cég már ekkor részletes információkat szerzett be a 2026-os rendezvény tervezett költségvetéséről, az alvállalkozókról és a produkció főbb elemeiről.

A dokumentumokból az is kiderült, hogy június közepén Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója is egyeztetett a Lounge ügyvezetőjével. Üzenetében Radnai Márk kormánybiztos kérésére hivatkozva érdeklődött a tűzijáték és az ünnepségek előlegkifizetéseiről. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő később több olyan e-mailről is bemutatott képernyőfotókat, amelyeken Radnai címzettként vagy másolati címzettként szerepelt.

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Radnai Márk a vádakra reagálva kijelentette, hogy kizárólag a kreatív koncepció kialakításában segédkezett, a közbeszerzésre és a szervezésre pedig semmilyen ráhatása nem volt. Az ügyben korábban a Belügyminisztérium is vizsgálatot rendelt el a tender folyamatának tisztázása érdekében, ám ennek eredményét mindmáig nem hozták nyilvánosságra.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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