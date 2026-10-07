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Az EKB Kormányzótanácsának tagja szerint a mostani kamatszint már rugalmasságot ad
Gazdaság

Az EKB Kormányzótanácsának tagja szerint a mostani kamatszint már rugalmasságot ad

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Az Európai Központi Bank jelenlegi monetáris politikai beállítottsága kellő rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy a jegybank reagálni tudjon az esetleges sokkokra – jelentette ki Primož Dolenc, az EKB Kormányzótanácsának tagja szerdán Ljubljanában.
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Dolenc szerint a jelenlegi kamatkörnyezet megfelelő mozgásteret ad a jövőbeli fejlemények kezeléséhez, a további lépések pedig az inflációs várakozások alakulásától és a kapcsolódó kockázatoktól függenek majd - írja a Bloomberg. Kiemelte, hogy a geostratégiai kockázatok és a magas energiaárak továbbra is jelentős bizonytalanságot okoznak, ami tartós inflációs nyomásban érhető tetten.

Az EKB idén már két alkalommal emelt kamatot, az infláció pedig 2023 óta nem látott szinten tartózkodik. A piaci várakozások szerint decemberben újabb kamatemelés következhet.

A franciaországi helyzetre és az EKB transzmisszióvédelmi eszközének (TPI) esetleges bevetésére vonatkozó kérdésre Dolenc visszafogottan reagált. Mint mondta, a TPI az eszköztár része, alkalmazásának feltételei pontosan meghatározottak, ugyanakkor az eszköz aktiválására eddig még nem került sor.

A Kormányzótanács tagja egyértelművé tette, hogy a költségvetési politika nem a jegybank hatásköre. A fiskális politikáért elsősorban azoknak kell felelniük, akik annak alakításáért felelősek – fogalmazott, hozzátéve, hogy a pénzügyi piacok szoros összekapcsolódása miatt a továbbgyűrűző hatások gyorsan megjelenhetnek. Az EKB ezért szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket és azok hatását a monetáris politika transzmissziójára, az államháztartás egyensúlyáért azonban a tagállamok és pénzügyminisztereik viselik a felelősséget.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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