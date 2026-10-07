18°C erősen fátyolfelhős
Budapest
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Becsapós időjárási jelenség alakult ki: könnyen elmaradhat a csütörtöki esőzés Magyarországon
Gazdaság

Becsapós időjárási jelenség alakult ki: könnyen elmaradhat a csütörtöki esőzés Magyarországon

Portfolio
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Egy nyugat felől érkező hidegfront csütörtökön véget vet a meleg őszi időnek. Bár a szél megerősödik és csapadék is várható, a meteorológiai modellek eltérően becsülik meg a várható eső mennyiségét a Kárpát-medence összetett domborzati viszonyai miatt - írta meg a Weather on Maps.

A térség időjárásának előrejelzése a környező hegységek jelenléte miatt jelentősen összetettebb feladat, mint a nyíltabb, óceánhoz közelebb fekvő európai területeké. A csütörtöki front esetében a nedvesség délnyugati irányból, az alacsonyabb légrétegekben érkezik, amelyet a hegyvidékek hatékonyan felfognak. Mivel helyi képződésű csapadékra jelenleg nincs esély, a medencébe jutó eső mennyisége nagyban függ a hegyek esőárnyék-hatásától.

BUDAPEST előrejelzés
Másik település
07
szerda
Kissé felhős
25°C
5°C
0 mm
08
csütörtök
Fátyolfelhős
27°C
10°C
0 mm
09
péntek
Erősen fátyolfelhős
19°C
13°C
0 mm
10
szombat
Erősen fátyolfelhős
18°C
11°C
0 mm
11
vasárnap
Erősen fátyolfelhős
21°C
10°C
0 mm
12
hétfő
Derült
19°C
8°C
0 mm
13
kedd
Közepesen felhős
18°C
6°C
0 mm
14
szerda
Derült
18°C
6°C
0 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

Az időjárás-modellek és az azokat használó alkalmazások aszerint adnak eltérő prognózist, hogy a szoftverek mennyire pontosan tudják leírni a domborzati akadályokat. Az alacsonyabb felbontású amerikai GFS-modell például a valóságosnál alacsonyabbnak számítja a szlovén és horvát hegyláncokat. Ennek következtében a számításai szerint több nedves levegő képes átjutni rajtuk, ami bőségesebb és eltérő területi eloszlású csapadékot jelez.

Ezzel szemben a jobb felbontású német ICON-modell reálisabb képet használ a domborzatról, ezért abban jobban érvényesül a hegyek nedvességet visszatartó hatása.

A legnagyobb felbontású hazai AROME-modell pedig minimális csapadékot, csupán néhány záport vetít előre.

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Ennek a rendszernek ugyanakkor korlátozott a rálátása az Alpok térségére, ami bizonytalanságot okozhat a domborzati hatások modellezésében.

Ezek a felbontásbeli és számítási különbségek magyarázzák, hogy a különféle időjárás-előrejelző weboldalak és telefonos applikációk miért mutathatnak jelentősen eltérő adatokat az érkező front várható csapadékmennyiségéről.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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