Becsapós időjárási jelenség alakult ki: könnyen elmaradhat a csütörtöki esőzés Magyarországon

A térség időjárásának előrejelzése a környező hegységek jelenléte miatt jelentősen összetettebb feladat, mint a nyíltabb, óceánhoz közelebb fekvő európai területeké. A csütörtöki front esetében a nedvesség délnyugati irányból, az alacsonyabb légrétegekben érkezik, amelyet a hegyvidékek hatékonyan felfognak. Mivel helyi képződésű csapadékra jelenleg nincs esély, a medencébe jutó eső mennyisége nagyban függ a hegyek esőárnyék-hatásától.

Az időjárás-modellek és az azokat használó alkalmazások aszerint adnak eltérő prognózist, hogy a szoftverek mennyire pontosan tudják leírni a domborzati akadályokat. Az alacsonyabb felbontású amerikai GFS-modell például a valóságosnál alacsonyabbnak számítja a szlovén és horvát hegyláncokat. Ennek következtében a számításai szerint több nedves levegő képes átjutni rajtuk, ami bőségesebb és eltérő területi eloszlású csapadékot jelez.

Ezzel szemben a jobb felbontású német ICON-modell reálisabb képet használ a domborzatról, ezért abban jobban érvényesül a hegyek nedvességet visszatartó hatása.

A legnagyobb felbontású hazai AROME-modell pedig minimális csapadékot, csupán néhány záport vetít előre.

Ennek a rendszernek ugyanakkor korlátozott a rálátása az Alpok térségére, ami bizonytalanságot okozhat a domborzati hatások modellezésében.

Ezek a felbontásbeli és számítási különbségek magyarázzák, hogy a különféle időjárás-előrejelző weboldalak és telefonos applikációk miért mutathatnak jelentősen eltérő adatokat az érkező front várható csapadékmennyiségéről.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio