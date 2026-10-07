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Behódolt a kötvénypiacnak a japán vezetés
Gazdaság

Behódolt a kötvénypiacnak a japán vezetés

Portfolio
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Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a parlament előtt kijelentette, hogy kormánya kész felülvizsgálni kiadási és bevételi terveit, amennyiben az államkötvény-hozamok váratlan irányba mozdulnának el - írja a Bloomberg. Ezzel párhuzamosan az élelmiszerek fogyasztási adójának ideiglenes csökkentéséhez kéri a törvényhozás támogatását.

A miniszterelnök a parlamenti vitanapon hangsúlyozta, hogy a piaci körülmények – különösen a hozamok – váratlan alakulása esetén a kormány kész a programok átstrukturálásával és a költségvetés felülvizsgálatával reagálni. Hozzátette, hogy a

világgazdasági zavarok esetén a tartalékalapok mozgósításával rugalmasan lépnének fel.

Konkrét árfolyam- vagy hozamszinteket ugyanakkor nem kívánt kommentálni.

japán 10
10 éves japán államkötvényhozam alakulása (%)

A törvényhozás napirendjén szerepel az a javaslat, amely az élelmiszerek és az alkoholmentes italok fogyasztási adóját két évre – jövő áprilistól kezdődően – 8 százalékról 1 százalékra csökkentené. Takaicsi ezzel a háztartásokra nehezedő megélhetési terheket igyekszik enyhíteni, miközben a piacokat is meg kell győznie az államháztartás stabilitásáról.

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A kormány az elkövetkező hónapokban állítja össze a következő költségvetési év büdzséjét, amely megmutatja majd, képes-e a miniszterelnök megteremteni az egyensúlyt a gazdasági növekedés és a kiadások kordában tartása között. Mindeközben a gyenge jen és a globálisan emelkedő hosszú lejáratú hozamok miatt a piacokkal való hatékony kommunikáció is kiemelt feladat marad.

Az év végéig Takaicsi Japán biztonságpolitikai stratégiai dokumentumainak átfogó felülvizsgálatát is tervezi, ami tisztább képet ad majd a védelmi kiadások jövőbeli üteméről és mértékéről. A miniszterelnök a védelmi büdzsét már az idén márciusban zárult költségvetési évben a GDP közel 2 százalékára emelte, két évvel a kitűzött határidő előtt. Számszerű célokat azóta nem határozott meg, de a kormányzati illetékesek olyan forgatókönyvet is vizsgálnak, amelyben Japán – Dél-Koreához hasonlóan – a következő évtizedben a GDP 3,5 százalékára növelné védelmi kiadásait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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