Brutálisan körbebástyázta a vagyonadót a Tisza-kormány

Körültekintő volt a Pénzügyminisztérium a vagyonadó bevezetésével, igyekezett ugyanis mindenre felkészülni: az új adó lehetséges következményeire, az adóalanyok magatartására, és az érintettek rövid és hosszú távú reakciójára. Egyszerre döntött arról, hogy megédesíti az új adóterveket azáltal, hogy olyan szabályokat teremt, amivel az érintettek felemelhetik az egy milliárd forintos adómentes küszöböt, másrészt viszont a kiemelten vagyonos réteget még nagyobb teherrel sújtja. Nem véletlen a körültekintő megközelítés, hiszen a tét óriási, több százmilliárd forint költségvetési bevétel. A kedden társadalmi egyeztetésre bocsátott 32 oldalas törvénytervezet első ránézésre erősen bebetonozza az adófizetési kötelezettséget és megnehezíti az "okos megoldásokban" gondolkodó adóalanyokat. Adószakértők segítségével mutatjuk be, mi várható a 2027. január elsejétől élesben működő új adónemtől.

Hosszú hónapok várakozása után kedden délután robbant a vagyonadó-bomba, Magyar Péter egy videóban jelentette be a tervezet részleteit, valamint a kormány oldalán megjelent társadalmi egyeztetés céljéból a törvényjavaslat. Korábbi cikkünkben már összefoglaltuk a legfontosabb szabályokat, a kiszivárgott információkhoz képesti új, váratlan elemeket, mostani cikkünkben adószakértők segítségével értelmezzük a lényeges pontokat.

Elsőre megállapítható:

a vagyonadó friss tervezete több oldalról próbálja megakadályozni, hogy a jelentős vagyonnal rendelkezők külföldre költözéssel, családon belüli vagyonmegosztással vagy vagyonkezelési konstrukciókkal kerüljék el az új közterhet.

Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője szerint a szabályozás részletesebb és jobban körülbástyázott a korábban ismert elképzeléseknél (korábban a szakemberrel ebben az interjúban beszélgettünk a témában). Ugyanakkor a cégek értékelése, a hozzátartozók vagyonkezelőinek összekapcsolása és a külföldi adóalanyok kötelezettségeinek gyakorlati érvényesítése továbbra is jelentős kérdéseket vet fel.

A tervezet alaplogikája szerint az adó a számított nettó vagyon egymilliárd forint feletti részét terhelné. A vagyonelemek törvény szerint meghatározott értékéből levonhatók lennének a szabályoknak megfelelő, ténylegesen fennálló és igazolt tartozások, majd az egymilliárdos értékhatár. Az így képzett adóalap első 100 milliárd forintjára egy százalékos, az ezt meghaladó részére másfél százalékos kulcs vonatkozna. A progresszivitás tehát a legnagyobb vagyonoknál jelenne meg, és a magasabb kulcs kizárólag a felső sávba eső részt terhelné. Magyar Péter a 100 milliárd forint feletti vagyonos réteget nevezte szupergazdagoknak, becslések szerint 35-36 olyan magyar szupergazdag lehet, akit érinthet a Tisza-kormány által most bejelentett, 100 milliárd forint feletti vagyonokra vonatkozó 1,5 százalékos adókulcs.

A vagyonadó pillérei

Három sávval léphet életbe a vagyonadó: 1 milliárd forintog adómentes, 1 milliárd forint felett 100 milliárd forintig 1% az adómérték, 100 milliárd forint felett 1,5%.



Az adóalany tulajdonában álló vagy az adóalanyt bármely jogcímen megillető, pénzben kifejezhető értékkel rendelkező valamennyi dolog, jog, követelés, jogosultság és egyéb vagyoni vagy gazdasági érték, ideértve különösen az ingó dolgot, az ingatlant, a pénzeszközt, befektetési nemesfémet és drágakövet, a társasági részesedést, a személyegyesítő társaságban vagy más, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben fennálló tagsági vagy részesedési jogot, az értékpapírt, a pénzügyi eszközt, a kriptoeszközt, a biztosítási szerződés alapján fennálló jogot, valamint az opciós és más szerződéses jogosultságot.



A tervezet szerint a saját lakhatásra használt ingatlan nem kap általános vagyonadó-mentességet. A saját ház vagy lakás számított értéke is beleszámítana az adóköteles vagyonba. A mentességi szabály az ingatlan rendeltetésszerű használatához szokásosan szükséges berendezési és felszerelési tárgyakra vonatkozik.



Személyenkénti értékhatárból következő lehetséges adóelőny. A családon belüli vagyonmegosztás csökkentheti a vagyonadó terhét, mivel az egymilliárd forintos adómentes értékhatár főszabály szerint magánszemélyenként érvényesül. Ha a vagyon több nagykorú családtag között oszlik meg, családi szinten nagyobb összeg maradhat adómentes.

Kik fizetik?

Az RSM partnere felhívta a figyelmet arra, hogy a külföldi tulajdonos magyar cége is bekerülne az adó körébe. Értékelése szerint a terv legfontosabb újítása (a kiszivárgott előzetes információkhoz képest), hogy a külföldi adóalanyok kötelezettsége a mostani tervezetben nem korlátozódik a közvetlenül birtokolt magyarországi ingatlanokra. Adóalany lenne a belföldi és a külföldi illetőségű magánszemély, valamint a belföldi és a külföldi illetőségű vagyonkezelési adóalany is. Az utóbbi körbe tartozhatnak a bizalmi vagyonkezelésben elkülönített vagyonok, magánalapítványok és a megfelelő külföldi konstrukciók.

A belföldi illetőségű adóalanyok valamennyi belföldi és külföldi vagyonelemükkel bekerülnének a rendszerbe. A külföldi illetőségűeknél ezzel szemben korlátozott lenne az adókötelezettség: magyarországi ingatlanjukra, az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogukra, magyar jog szerint létrejött társaságban fennálló részesedésükre és a tervezet szerinti belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló részesedésükre terjedne ki.

Érdemes megemlíteni, hogy a tervezethez csatolt hatásvizsgálati lap szerint 15 ezer főt érint az új adónem, korábbi piaci becslések 6400 olyan főről szóltak, akik a cégértékükből fakadóan lesznek az adó alanyai.

Külföldi is fizessen? De hogyan?

A szakértő ezt a magyar és a külföldi vállalkozók közötti egyenlőbb teherviselés irányába tett lépésnek tekinti. Ha egy külföldi magánszemély közvetlenül tulajdonol egy magyar céget, annak részesedése is beleszámíthatna az adóköteles vagyonába. Ez gyengítené azt az ellenérvet, hogy a vagyonadó kizárólag a magyar tulajdonosokat hozza kedvezőtlenebb helyzetbe a velük versenyző külföldiekhez képest.

A szabály ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden Magyarországon működő külföldi tulajdonú vállalat automatikusan vagyonadót fizetne - mutatott rá Fajcsák Gábor. Az általános gazdasági társaságok nem szerepelnek a felsorolt adóalanyi körben: az adó a magánszemély vagy a vagyonkezelési adóalany vagyonát, ezen belül adott esetben a társasági részesedését terhelné. A tulajdonosi lánc, az illetőség és az alkalmazható nemzetközi egyezmény ezért döntő lehet. Egy külföldi vállalatcsoport magyar leányvállalatából önmagában nem következik, hogy a csoport végső magánszemély-tulajdonosa közvetlenül magyar társasági részesedést birtokol.

A külföldi tulajdonosok bevonásának a szakértő szerint ára is lehet: az új teher ronthatja Magyarország vonzerejét bizonyos külföldi működőtőke-befektetők, beruházók számára. Ha egy befektető több ország között mérlegel egy gyár vagy más vállalkozás elhelyezéséről, a tulajdonosi vagyonra kivetett adó újabb költségszempontként jelenhet meg. A szakértő nem állítja, hogy emiatt szükségszerűen más országot választanának a beruházók. Felvetése szerint a vagyonadó olyan további szempont lehet a mérlegelésben, amely Magyarország számára kedvezőtlenül hat.

Menekülőutak

A külföldre költözés önmagában nem jelentene biztos menekülőutat. A tervezet ezt több eszközzel is korlátozná. Aki ténylegesen külföldi illetőségűvé válik, annak a magyarországi ingatlana és közvetlen magyar társasági részesedése főszabály szerint továbbra is az adó körében maradna. Aki pedig a vagyonadó szabályai szerint belföldi illetőségű marad, annak a külföldi bankszámlája, értékpapírja, ingatlana és vállalkozási részesedése is számítana.

A belföldi illetőség meghatározásánál a tervezet a személyi jövedelemadó szabályaira épít, de külön rendelkezik a kettős állampolgárságú magyarokról is. Kivételt jelentene az a magyar állampolgár, aki a tárgyév utolsó napján legalább tíz éve életvitelszerűen külföldön él. A szöveg így a közelmúltban kiköltözők és a hosszú ideje külföldön élő magyar állampolgárok között is különbséget tesz.

A tízéves szabálynak különös jelentősége van, mert a magyar belső jog szerinti illetőség mellett meg kell vizsgálni az érintett ország adóegyezményét is. A tervezet 8. §-a kifejezetten előírja az eltérő nemzetközi szerződés alkalmazását, ha az tartalmaz a vagyonadóra vonatkozó szabályozást. Fajcsák Gábor ugyanakkor rámutatott, hogy az adóegyezmények nem védenek a vagyonadótól, ezért nem lehet általános szabályként kezelni.

A vagyonkezelők esetében sem pusztán a bejegyzés helye lenne meghatározó. A külföldi jog alapján létrejött konstrukció is belföldinek minősülhetne, ha tényleges irányítási helye Magyarországon van. A tervezet a stratégiai és gazdasági döntések tényleges meghozatalát vizsgálná, és belföldi vagyonrendelő vagy alapító esetén ellenkező bizonyításig magyarországi tényleges irányítást vélelmezne. A pusztán külföldön dokumentált vagy formálisan jóváhagyott döntés ezért önmagában nem lenne elegendő a külföldi illetőség igazolásához. A magyarországi tényleges irányítás vélelmét annak bizonyításával lehetne megdönteni, hogy a meghatározó döntéseket valóban Magyarországon kívül hozzák meg.

A cégek értékelése

A cégértékelésben a 6,67-es szorzó (15%-os tőkésítési ráta) csak az egyik elem. A szakértő a nem tőzsdei cégek értékelését az új adó egyik legérzékenyebb pontjának tartja. Ezeknél nincs folyamatosan rendelkezésre álló piaci árfolyam, miközben sok érintett vagyonának jelentős része ilyen vállalkozásokban állhat.

A tervezet főszabály szerint a saját tőke és a hozamérték súlyozott átlagából indulna ki a cégérték, ami a vagyonadó alapján képezi. A saját tőkét egyharmados, a hozamértéket kétharmados súllyal kellene figyelembe venni, majd az eredményt a tulajdoni hányaddal megszorozni. A hozamérték az utolsó három lezárt üzleti év adózott eredményének számtani átlaga, osztva a 15 százalékos tőkésítési rátával. Ez megközelítőleg 6,67-szeres eredményszorzót jelent.

Ha egy társaság hároméves átlagos adózott eredménye 100 millió forint, a hozamértéke mintegy 666,7 millió forint. Amennyiben az értékelésben figyelembe veendő saját tőkéje 300 millió forint, a teljes társaság főszabály szerinti számított értéke körülbelül 544,4 millió forint lenne: a 300 milliós saját tőke és a kétszer 666,7 milliós hozamérték összegének harmada. Ebből kellene kiindulni a tulajdonos részesedésének értékelésekor.

A szakértő aggálya szerint ugyanaz a tőkésítési ráta nagyon eltérő vállalkozásoknál torzíthat. Különbözhet az ágazati kockázat, a növekedési kilátás, a méret és az eredmény fenntarthatósága. Így egyes cégek számított értéke a tényleges piaci érték alatt, másoké fölötte alakulhat.

A tervezet ugyanakkor több korrekciót és kivételt is tartalmaz. Az 500 millió forintot meghaladó saját tőkéjű társaságoknál a saját tőkét növelni kellene a meghatározott rejtett tartalékokkal. Ez az érintett ingatlanok, társasági részesedések és értékpapírok piaci és könyv szerinti értéke közötti pozitív különbséget jelenti, a kapcsolódó halasztott adókötelezettséggel csökkentve. Egy régen vásárolt, időközben felértékelődött ingatlan például emiatt emelhetné a tulajdonos részesedésének számított értékét.

Külön szabályok vonatkoznának a holdingokra és az újonnan alapított cégekre, valamint lenne kisebbségi részesedési korrekció. Az 50 százalék alatti tulajdoni hányadnál, a pontos részesedéstől függően, 25 vagy 30 százalékkal csökkenthető lenne a számított érték. Meghatározott feltételekkel egy friss, független felek közötti jelentős részesedésértékesítés ellenértéke is figyelembe vehető lenne.

Különös szabályok: a jogalkotó mindenre figyel és felkészült?

Fajcsák Gábor egy érdekes elemre is felhívta a figyelmet: az ajándékozások célját már a hatálybalépés előtti időszakban is vizsgálhatnák. A tervezet az adóelkerülés tilalmát külön alapelvként rögzíti. A NAV a rendeltetésszerű joggyakorlást a vagyonadó bevezetésének köztudomásúvá válásától kezdődő időszakra vizsgálná. Ez a szakértő szerint azt jelenti, hogy a törvény elfogadása vagy

hatálybalépése előtt végrehajtott vagyonmozgások is jelentőséget kaphatnak.

A rendelkezés célja a vagyon adóelkerülési célú feldarabolásának megakadályozása lehet. Ha valaki azért osztja szét a vagyonát több családtag között, hogy többször használhassák az egymilliárdos értékhatárt, a NAV vizsgálhatná az ügylet rendeltetésszerűségét. A szabály nemcsak ajándékozásnál, hanem vagyonmegosztásnál és vagyonkezelési konstrukció kialakításánál is releváns lehet.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden családon belüli ajándékozás automatikusan adóelkerülés lenne. A tervezet rendeltetésszerűnek minősíti a jogügyletet, ha az adóalany igazolja, hogy döntését valós gazdasági vagy az adókötelezettségtől független méltányolható körülmények indokolták. A kérdés az, hogyan igazolható például egy generációváltás, családi élethelyzet vagy régebben eltervezett vagyonátadás, és milyen bizonyítékokat fogadna el a hatóság.

A köztudomásúvá válás időpontja külön bizonytalanságot jelent: a tervezet nem rendel hozzá konkrét naptári dátumot. A szakértő szerint a szabály széles vizsgálati lehetőséget teremtene, és fontos kérdés lesz, hogyan választható el a valódi családi vagyonrendezés az adóelkerülési célú átrendezéstől.

Kiskorú gyermeknél ráadásul külön szabály korlátozná a vagyonmegosztás adóhatását. A gyermek vagyona főszabály szerint a szülői felügyeletet gyakorló szülőnél, közös felügyelet esetén a szülőknél fele-fele arányban számítana. Kivételt az örökölt, a saját keresményként szerzett és az ezek helyébe lépő vagyonelemek jelentenének. A kiskorúnak ajándékozott vagyon tehát önmagában nem teremtene új, külön felhasználható egymilliárdos keretet.

A hozzátartozók vagyonkezelői egyetlen egymilliárdos értékhatáron osztoznának. A szakértő az egyik leginkább támadható tűnő megoldásnak a kapcsolt vagyonkezelési adóalanyokra vonatkozó szabályt tartja. A tervezet szerint kapcsoltságot teremthet, ha a vagyonrendelők között ugyanaz a személy szerepel, egymás Ptk. szerinti hozzátartozói, vagy kapcsolt vállalkozási viszonyban állnak. A rendelkezés a közvetítőn keresztüli vagyonátadást és a kapcsolati láncolatot is kezeli. Az RSM partnere kiemelte: a hozzátartozói kör szélesebb a közeli hozzátartozókénál, így a kapcsolat nem állna meg a legszűkebb családnál. A kapcsolt vagyonkezelési adóalanyok tárgyévenként összesen egyszer alkalmazhatnák az egymilliárdos értékhatárt, és azt megoszthatnák egymás között. Adóalanyiságuk viszont külön maradna: az adót külön-külön állapítanák meg, vallanák be és fizetnék.

A különbség számszerűen is jelentős. Ha négy testvérnek négy külön vagyonkezelési konstrukciója van, mindegyikben egymilliárd forint nettó adóköteles vagyonnal, négy önálló értékhatár mellett nem keletkezne adó. Egyetlen közös egymilliárdos értékhatár mellett viszont összesen hárommilliárd forint maradna adóköteles, ami az egyszázalékos sávban évi harmincmillió forint adót jelentene, egyéb adócsökkentések nélkül.

A szakértő azt kifogásolja, hogy a kapcsolatot a szabály akkor is létrehozhatja, ha a rokonok önállóan szerezték és kezelik vagyonukat, régóta nem tartják a kapcsolatot, vagy nem tudnak egymás konstrukcióiról. Szerinte kérdéses lehet, mennyiben indokolható az egyik elkülönült vagyon adópozíciójának függővé tétele egy másik, függetlenül kezelt családi vagyontól.

A megosztás valamennyi kapcsolt vagyonkezelési adóalany határidőben tett, azonos tartalmú nyilatkozatát igényelné. Ennek hiányában nem egyenlően oszlana meg az értékhatár: a létrejött sorrendje döntene. A legkorábbi konstrukció legfeljebb a nála figyelembe vehető összegig használhatná fel a keretet, a későbbieknek a maradék jutna. Ez akár egymással jó viszonyban lévő rokonok között is alkupozíciót teremthet: a korábbi konstrukció mögött álló fél tudhatja, hogy megállapodás hiányában elsőként használhatja a keretet. Rossz kapcsolat vagy információhiány esetén a közös nyilatkozat megszervezése is nehéz lehet. A szakértő felvetése elsősorban arra mutat rá, hogy a kapcsoltság feltárása és a közös keret helyes alkalmazása a gyakorlatban is konfliktusokat okozhat.

Külföldi konstrukciók, figyelem

A külföldi vagyonkezelők adóztatásánál a gyakorlati végrehajtás lesz döntő. A szakértő egy amerikai trust vagy liechtensteini alapítvány példájával érzékeltette: az adókötelezettség kimondása mellett kérdés, hogyan tudnak az érintettek a magyar szabályról, hogyan jelentkeznek be, és hogyan lehet az adót beszedni, ha nem teljesítenek önként.

Ez olyan külföldi konstrukciót is érinthet, amelyet nem magyar személy adótervezése miatt hoztak létre, hanem külföldi befektetőként vásárol Magyarországon vagyont. Egy nemzetközi befektetési struktúra számára az új magyar adó ezért akkor is feladatot jelenthet, ha létrehozásának semmi köze nem volt a magyar vagyonadóhoz.

Vagyonadó majdnem mindenre

A szakértővel kitértünk arra is, hogy a magyar állampapír vagy a tartós befektetési számlán tartott befektetés kívül maradhat-e az adó körén. A tervezet nem tartalmaz ilyen általános kivételt. A hozam kedvezményes jövedelemadózása és a befektetés vagyonadózása eltérő kérdés: a kedvező jövedelemadó-kezelés önmagában nem mentesítené az eszköz értékét a vagyonadó alól.

A szakértő szerint ez következik a vagyon teljességére építő megközelítésből is. Ha nagy befektetési kategóriák automatikusan mentesülnének, a vagyon ezekbe helyezésével széles lehetőség nyílna az adóalap csökkentésére, és ezáltal az adófizetési kötelezettség kikerülésére.

A fizetendő adó megállapításához ugyanakkor a különböző eszközök értékelési szabályait is alkalmazni kellene. A készpénz névértéken, a bankszámlapénz az év végi egyenleg alapján szerepelne; a befektetési jegyeknél a nettó eszközértéknek lenne meghatározó szerepe. A kereskedett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és a társasági részesedések árfolyamszabályai pedig eltérnek egymástól.

A luxustáska példája egy értelmezési határterületre mutat rá. A tervezet a személyes használatot szolgáló ingóságokat és az ingatlan szokásos berendezését főszabály szerint kihagyná az adóalapból. Kivétel lenne a hárommillió forint egyedi értéket meghaladó műtárgy, gyűjtemény és ékszer, illetve a tízmillió forint egyedi értéket meghaladó jármű. A szakértő felvetése szerint egy rendkívül drága, személyes használatú Hermès-táska nem feltétlenül tartozik a felsorolt kivételek közé. Emiatt eltérő lehetne az adókezelése egy hasonló értékű festményhez vagy ékszerhez képest. A példát azonban nem lehet biztos adóelkerülési lehetőségként bemutatni: a személyes használat, a befektetési cél és az esetleges gyűjteményjelleg egyaránt jelentős lehet. Egy gyűjteményszerűen összeállított táskakollekció minősítése így külön vizsgálatot igényelhetne. A pusztán későbbi értékesítésre vásárolt, használaton kívül tartott tárgynál pedig eleve kérdéses lehet a személyes használati kivétel alkalmazása. A példa elsősorban azt mutatja meg, hogy a nagy értékű használati tárgyak és befektetési eszközök közötti határ meghúzása értelmezési vitákat hozhat.

Likviditás

A likviditási gondokra van könnyítés, a jogviták kockázata ettől még megmarad. A vagyon nagyságából nem feltétlenül következik, hogy az érintett adóalany számára szabadon áll rendelkezésre pénz. Egy nagy értékű vállalkozási részesedés vagy ingatlan tulajdonosának is gondot okozhat az éves adó megfizetése, ha eszköze nem biztosít elegendő készpénzbevételt.

A tervezet ezért kérelmezhető fizetési halasztást vagy részletfizetést biztosítana. Feltétel, hogy az egyösszegű fizetés a likviditási helyzet miatt aránytalanul súlyos terhet jelentene, de a későbbi fizetés valószínűsíthető legyen. Külön mérlegelendő lenne, ha a figyelembe vett vagyon legalább fele nem biztosít közvetlenül az adófizetéshez szükséges likvid pénzeszközt.

A könnyítés legfeljebb 12, kivételes méltánylást érdemlő esetben 24 hónapra szólhatna. Ez nem automatikus mentesség, és nem szüntetné meg az adókötelezettséget. A szakértő szerint ugyanakkor az ilyen rendelkezés is azt mutatja, hogy a tervezet készítői az adó bevezetésének lehetséges problémáit több oldalról próbálták kezelni.

Viták

A szakértő összességében nem látott elsőre olyan egyértelmű hibát, hiányosságot, amely miatt a teljes rendszer könnyen támadhatónak tűnne. Inkább konkrét élethelyzetekből kialakuló vitákra számít: ilyen lehet az egységes értékelés arányossága, a kapcsolt vagyonkezelők közös értékhatára vagy az illetőség és az egyezmények értelmezése. A részletes szabályozás ezért nem jelent garanciát arra, hogy minden rendelkezés kiállja majd a jogi felülvizsgálatot.

Az értékelés jelentőségét korábbi példák is mutatják. A magyar Alkotmánybíróság 2010-ben megsemmisítette az akkori vagyonadó-szabályozás lakóingatlanokra vonatkozó rendelkezéseit. Németországban az 1995-ös alkotmánybírósági döntés a különböző vagyontípusok eltérő értékeléséből következő egyenlőtlen terhelést kifogásolta. Ezekből nem következik a mostani tervezet jogellenessége, de jelzik, hogy az adóalap meghatározása önállóan is meghatározó jogi kérdés.

Hogyan tovább?

A szakértő első értékelése szerint a felkészülés fő feladata a teljes vagyon feltárása, a céges részesedések értékelése és a családi vagyonkezelési kapcsolatok áttekintése lesz. Az adó bevezetése előtti vagyonrendezésnél pedig nemcsak az új tulajdonosi állapotot, hanem az ügylet valós indokait is dokumentálni kell.

Mire számíthatunk?

A kormány várakozása szerint a következő négy évben az új adó bevezetése összesen 800 milliárd forintnyi plusz bevételt hozhat az államkasszának (az évi 200 milliárd forintra becsült bevétel kisebb, mint a korábbi kormányzati várakozás, ami évi 300-600 milliárd forintos összegről szólt). A hatásvizsgálati dokumentumban azonban a Pénzügyminisztérium nem mutatta be, hogy miként jön ki ez az összeg.

A mérleg egyik serpenyőjében vannak tehát a plusz százmilliárd forintok a költségvetés oldalán, valamint a bevezetése nyomán igazságosabbnak és méltányosabbnak tartott közteherviselés, és adózási rendszer.

A mérleg másik oldalán vannak a potenciálisan káros mikro- és makrogazdasági következmények.

Ez utóbbit a PM is látja, ugyanis a hatásvizsgálati lapon úgy fogalmaztak, hogy "a vagyonadó fizetési kötelezettség egyes mikro, kis- és középvállalkozások tulajdonosait magasabb összegű osztalék kifizetésére ösztönözheti, ami bizonyos esetekben hátráltathatja ezen vállalkozások beruházásait". Emellett növekednek az adminisztrációs terhek, a piaci szereplők és a közigazgatás oldalán is. A minisztériumi anyag is kiemeli, hogy az új adónem "egyes esetekben növelheti az érintett adóalanyok likviditási igényét, továbbá befolyásolhatja befektetési, finanszírozási, vagyonkezelési és illetőségi döntéseiket". A vagyonadóval kapcsolatos leglényegesebb fenntartás, hogy az új teher pénzt von ki a működő vállalkozásokból (azzal viszont, hogy a jogalkotó bevonta a külföldi cégeket is a hatálya alá, kezelni igyekezett az igazságtalansági motívumát a rendszernek), a 800 milliárd forint becsült költségvetési hatás a cégek oldaláról fog hiányozni, és ez lecsapódik elmaradó, késleltetett beruházásokban, kevesebb megrendelésben, lassabb létszámbővítésben, béremelésben, csökkenő vállalati tartalékokban. Egy ilyen, tartósnak ígérkező eseménynek pedig lehetnek negatív multiplikátor hatásai: az érintetti kör visszaeső vállalati megrendelései más cégek bevételeit rontja, és ez a láncolat végigfuthat több csatornán.

Fontos ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy az állami költségvetésben keletkező plusz bevétel keresletet teremthet, attól függően, hogy mire költi el ezt az extra összeget a kormány (infrastrukturális fejlesztések, béremelések). A mérleg mindkét oldalának vizsgálatakor tehát oda kell tenni, hogy milyen magánkiadások és beruházások maradnak el a vagyonadó miatt, és ellenben milyen állami felhasználás és fejlesztés lép a helyükbe.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy az érintett adóalanyok szemében a mérleget, illetve annak billenését az elfogadás irányába nem könnyíti meg az új adó bevezetését övező egyfajta megbélyegző kommunikáció.

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