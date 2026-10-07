Budapesti olimpia: a magyarok elsöprő többségének egy irányba húz a véleménye a rendezésről

Egy feltételezett 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon - a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet legfrissebb, szeptemberi felmérése szerint.

Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója az MTI megkeresésére elmondta:

az olimpiai rendezést a megkérdezettek összesen 64 százaléka "teljes mértékben támogatja" vagy "inkább támogatja".

A közvélemény-kutatásban ezer fős országos mintát vettek, kiegészítve pluszban ötszáz fős budapestivel, tekintve az esemény kiemelt fővárosi hangsúlyát. Az országos ezer főben ennél kevésbé reprezentatívan jelenik meg Budapest.

Hann Endre kiemelte: a közvélemény-kutatást a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) megbízásából készítették el, de már nem először.

Még 2024 őszén készítettük el az elsőt, és azóta kimondottan javult a feltételezett olimpiai rendezés megítélése. Idén ez a javulás még tovább erősödött, ami összefüggésben lehet a kormányváltással, az azután kialakult derültebb, pozitívabb közhangulattal

- mondta az igazgató. Ennek kapcsán kifejtette: 60 százalék azok aránya, akik szerint az országban ma úgy általában "jó irányba mennek" a dolgok, míg régen pont fordított volt, akkor a "nem jó irányba mennek" volt a nagyobb, hasonló nagyságrendben.

Hann szerint az olimpiai és paralimpiai rendezés egyelőre a tájékozódási folyamatnál tart, készülnek a koncepciók, mert a megvalósítás tekintetében időben messze járunk még tőle, és amúgy is vannak feltételei. A Medián vezetője kifejtette: nagyon fontos volt, hogy Karácsony Gergely Budapest főpolgármestereként már kiállt azért, hogy a közvélemény bevonásával foglalkozzanak a kérdéssel, legyen közös gondolkodás, és felelős politikusként hangsúlyozta a feltételeket is.

Amikor teszteltük ezeket a feltételeket a közvélemény-kutatás során, akkor az derült ki, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy transzparens és korrupciómentes legyen már az előkészítési szakasz is. Továbbá budapesti, de országos fejlesztéseket is eredményezzen

- közölte Hann Endre, aki ennek kapcsán konkrétumokat is említett. Úgy, mint az úthálózatra, továbbá a tömegközlekedésre – különösen a HÉV-re és villamosra – vonatkozó fejlesztéseket. Emellett azt, hogy ne épüljön külön olimpiai falu, hanem a tervezett diákvárost használják erre a célra, de szóba került a fővárosi egészségügyi létesítmények, kórházak, rendelők felújítása, korszerűsítése is.

"Ezek mind szerepelnek a kutatásunkban. A válaszadó polgárok pedig, amikor ezeknek a feltételeknek a megvalósításáról beszéltünk, még inkább támogatták a rendezést: a 64 százalék felment 86 százalékra. Most tehát megvan a bizalom, ami nagyon fontos a projektnek már ebben a fázisában is, és a növekvő támogatás is egyértelmű" - fogalmazott Hann.

Hangsúlyozta: konkrétan egy városfejlesztő olimpiára lenne nagy szükség, ennek nagy a támogatása.

"És ami még nagyon fontos, hogy most nem úgy szerepel az olimpiai rendezés, amivel egy ember, név szerint a korábbi miniszterelnök, Orbán Viktor álma valósulna meg. Ez most sokkal inkább egy ország, egy nemzet megvalósítandó projektje, és így már a korábban ellenzékben lévő szavazók, akik most kormánypárton találták magukat, odaállíthatók ehhez az elképzeléshez" - közölte az ügyvezető.

Hann szerint ahogyan hasonló esetben a világban bárhol, úgy Magyarországon is felmerülhet, hogy egy átlagpolgár tájékozottsága, majd arra alapozott véleménye ilyen fajsúlyos ügyben mennyire tekinthető sportszakmailag és hosszútávú gazdasági vonatkozásban mérvadónak.

"Nyilván nem várható el mindenkitől a mély tájékozottság minden részletet tekintve, viszont attól még olyan dologról van szó, ami ilyen-olyan mértékben, de mindenkit érint.

A megkérdezettek 69 százaléka tud a tervről, Budapesten ez 72 százalék.

Ilyen volumenű ügynél mindig felmerül a népszavazás lehetősége, és így mindenki el is várja a szakmai vitákat, ahogyan arra az illetékesek ígéretet tettek. Ott aztán majd elhangzanak érvek és ellenérvek, minden fél elmondhatja a maga véleményét, meglátásait, következtetéseit. Ezek után már biztosan meglesz a kellő tájékozottság" - nyilatkozta.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kedden arról számolt be, hogy

Magyarország mellett hat ország – India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, dél-Korea, Németország és Törökország – jelezte érdeklődését a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára.

Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként.

Az érdeklődőknek november végén kell tájékoztatást adniuk koncepciójukról a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés-sorozat következik a NOB végrehajtó bizottságával. A NOB ezután szűkíti a kandidálók számát, és 2028 novembere után célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A bizottság közben egyeztet az érdeklődőkkel a 2040-es és 2044-es játékokról is.

A rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.

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