Carlsson-Szlezak: Európa elvesztette a kormányt, és nem a pénzhiány a legnagyobb baja

Philipp Carlsson-Szlezak szerint ma már világosan látszik, hogy az Európai Unió és az eurózóna az elmúlt években nagyrészt elvesztette az ellenőrzést afelett, milyen irányba halad a gazdasága. A Covidtól az ukrajnai háborún és a monetáris szigorításon át a kereskedelmi konfliktusokig, majd az iráni háborúig olyan egymást követő külső sokkok érték a térséget, amelyekre Európának folyamatosan reagálnia kellett. Innen azonban szerinte már nem lehet kizárólag válságkezeléssel továbblépni:

egyértelműbb gazdaságpolitikai irányra és arra van szükség, hogy az EU visszavegye a kezdeményezést saját növekedési modelljének alakításában.

Az európai lemaradás ráadásul jóval régebbi annál, mint amit az elmúlt néhány év válságaiból gondolhatnánk. Az egy főre jutó reál-GDP alapján Európa már a koronavírus-járvány előtt hosszú ideje veszített pozíciójából az Egyesült Államokkal szemben, és a vállalati értékeltségekben megfigyelhető diszkont sem a Covid következménye. Az európai vállalatok amerikai társaikhoz képesti alacsonyabb értékeltsége mintegy két évtizedes folyamat eredménye, ezért Carlsson-Szlezak szerint

tévedés lenne a jelenlegi versenyképességi problémákat pusztán a világjárványra, az energiaválságra vagy az ukrajnai háborúra visszavezetni.

A különbség inkább abban van, hogy a sokkok egymásra torlódása elterelte a figyelmet azokról a strukturális problémákról, amelyek már korábban is jelen voltak. A politikai és gazdasági döntéshozók az elmúlt öt-hat év jelentős részét válságkezeléssel töltötték, miközben háttérbe szorult az európai gazdaság hosszabb távú megújítása. Philip Carlsson-Szlezak szerint ez érthető reakció volt, de tartósan nem folytatható.

A helyzetet szerinte az sem segíti, hogy az Európáról szóló gazdasági közbeszéd hajlamos minden újabb gyenge adatból egzisztenciális válságot levezetni.

Miközben az elmúlt években rendre megjelentek az európai elszegényedésről, deindusztrializációról vagy gazdasági összeomlásról szóló jóslatok, az euróövezet teljesítménye a külső körülményeket figyelembe véve kifejezetten ellenállónak bizonyult. Az előre jelzett recessziók sorra elmaradtak, és bár az európai növekedés gyenge volt, a blokk egésze nem süllyedt tartós visszaesésbe, vagyis felülteljesítette az általános, de túlzottan fatalista várakozásokat.

A 2026-ra vonatkozó előrejelzéseket az iráni háború erősen lerontotta, azóta azonban a növekedési várakozások ismét javulni kezdtek. 2027-re az eurózóna várhatóan visszatérhet a nagyjából 1–1,5 százalék közötti trendnövekedéshez. Carlsson-Szlezak hangsúlyozta, hogy ez messze nem látványos teljesítmény, és az Egyesült Államokénál továbbra is gyengébb, de önmagában még nem jelent gazdasági válságot.

A lassú növekedés most már az adósság miatt is fájhat

Az alacsony európai növekedés akkor válhat valóban veszélyessé, ha a nominális GDP növekedési üteme tartósan az államadósság után fizetett kamatszint alá kerül. A BCG vezető közgazdásza szerint ezért félrevezető pusztán az államadósság abszolút nagyságát vagy GDP-arányos szintjét nézni. Az Egyesült Államok esetében például az, hogy

az adósság 30, 40 vagy 50 ezer milliárd dollár, önmagában keveset mond arról, mennyire fenntartható a pálya.

Sokkal fontosabb a nominális növekedés és a nominális kamatok közötti különbség. Ha a gazdaság gyorsabban nő, mint amekkora kamatot az állam az adóssága után fizet, az adósság kezelése jóval könnyebb. Ha azonban a kamatszint meghaladja a növekedést, a fiskális problémák gyorsan felerősödhetnek. Több európai ország már ebben a kedvezőtlenebb tartományban található, miközben

egyes gazdaságokban az adóbevételek GDP-arányos szintje meghaladja a 40 százalékot, vagyis adóemeléssel is egyre nehezebb további mozgásteret teremteni.

A francia állampapírok német kötvényekhez viszonyított hozamfelárának megugrása ennek egyik figyelmeztető jele. Carlsson-Szlezak szerint ez még nem feltétlenül jelent közvetlen válságot, de jól mutatja, mennyire érzékennyé válhat a növekedés, a kamatszint és az államadósság kapcsolata. Éppen ezért szerinte értelmetlen arra várni, hogy egyszer majd nyugodt gazdasági és politikai környezetben lehet végrehajtani az európai reformokat: újabb sokkok biztosan jönnek, az ideális pillanat pedig aligha fog elérkezni.

Európa ugyanannyit ruház be, csak nem ugyanabba

Az európai termelékenység három évtizedes pályája alapján három jól elkülöníthető időszak rajzolódik ki. Az 1990-es évek közepétől 2008-ig az amerikai termelékenység sokkal gyorsabban nőtt, bár Európa is haladt előre. A pénzügyi válság után egy ideig nagyjából párhuzamosan mozgott a két gazdaság, ami Carlsson-Szlezak szerint hamis biztonságérzetet teremthetett Európában. 2017 körül azonban az Egyesült Államok ismét gyorsítani kezdett, miközben az európai termelékenységi pálya lényegében ellaposodott. Az 1997-et 100-nak tekintő index alapján az amerikai munkatermelékenység mára 180 közelébe jutott, miközben az európai mutató alig haladja meg a 125-öt.

Philipp Carlsson-Szlezak BCG, globális vezető közgazdász, ügyvezető-igazgató partner Philipp Carlsson-Szlezak a BCG globális vezető közgazdásza, ügyvezető-igazgató partner a New York-i irodában. Cikkei rendszeresen jelennek meg vezető üzleti és gazdasági szaklapokban, vélemény … Tovább

A Draghi-jelentésben szereplő reformjavaslatok jelentős részével a BCG vezető közgazdásza egyetért: szükség van a bürokrácia visszaszorítására, az egységes piac akadályainak lebontására, jobb finanszírozásra, megfelelő készségekre és erősebb gazdaságpolitikai koordinációra. Azzal az állítással azonban már vitatkozik, hogy Európa alapvető problémája a beruházások elégtelen mennyisége lenne.

A GDP-arányos teljes beruházás ugyanis Európában és az Egyesült Államokban meglepően hasonló, nagyjából 20–22 százalék körül mozog.

A különbség az összetételben van. Amerikában a technológiai beruházások GDP-arányos értéke az elmúlt években nagyjából 8 százalék környékére emelkedett, Európában viszont hozzávetőleg 5 százalék körül maradt. Ezzel párhuzamosan az európai gazdaság jóval nagyobb arányban fektet épületekbe és egyéb fizikai struktúrákba.

Carlsson-Szlezak szerint ezért a kérdés nem az, hogy hány újabb milliárd eurót kell beruházásokra fordítani, hanem az, hogy mire költik el a pénzt. Az amerikai vállalatok gyorsabban vezetnek be új technológiákat, és sokkal aktívabban helyettesítik a munkát tőkével, ami hosszú távon közvetlenül megjelenik a termelékenységi különbségben.

A munkaerőhiány nemcsak probléma lehet, hanem kényszer is

A technológiai különbség mögött Carlsson-Szlezak szerint részben a két kontinens eltérően működő munkaerőpiaca áll. Az Egyesült Államokban egy foglalkoztatott adott munkanélküliségi ráta mellett lényegesen nagyobb valószínűséggel veszíti el az állását, mint például Németországban. Ez az egyén szempontjából nagyobb bizonytalanságot jelent, vállalati oldalról viszont azt is, hogy a cégek könnyebben tudják átszervezni működésüket, illetve munkaerőt technológiával helyettesíteni.

A vezető közgazdász szerint a technológia ugyan a termelékenységi növekedés „üzemanyaga”, önmagában azonban nem elég: szükség van egy szikrára is, ezt pedig a feszes munkaerőpiac adja. Ha egy vállalat nem talál megfelelő dolgozókat, vagy csak nagyon magas bér mellett tud felvenni új embereket, erősebb ösztönzést kap az automatizációra, a folyamatok átszervezésére és új technológiák bevezetésére.

Ezzel magyarázható szerinte az Egyesült Államok utóbbi években látott termelékenységi gyorsulásának jelentős része is. Az amerikai növekedés már 2017-ben, évekkel a generatív mesterséges intelligencia megjelenése előtt magasabb pályára állt, éppen akkor, amikor a globális pénzügyi válság után fennmaradt munkaerőpiaci tartalékok elfogytak.

A lazább munkaerőpiaci időszakban az amerikai termelékenység évi körülbelül 0,9 százalékkal emelkedett, a 2017 utáni feszesebb időszakban azonban már nagyjából 2 százalékos növekedést produkált.

Az AI-forradalom még nem látszik a makroadatokban

A mesterséges intelligencia ezért Carlsson-Szlezak szerint nem tekinthető az amerikai termelékenységi fordulat kiváltójának. Bár a technológia jelentősége óriási lehet, egyelőre nincs olyan makrogazdasági adat, amelyből egyértelműen AI által okozott növekedési ugrás lenne kiolvasható.

A hosszú távú gazdaságtörténet szintén óvatosságra int:

az amerikai egy főre jutó GDP az elmúlt mintegy 150 évben évi átlagosan 1,8 százalék körüli trend mentén nőtt, miközben ezalatt megjelent az elektromosság, az autó, a repülőgép, a penicillin, a tranzisztor, a személyi számítógép, az internet és az okostelefon is.

Ezek egyike sem hozott egyik pillanatról a másikra teljesen új makrogazdasági növekedési pályát.

Az AI-val kapcsolatban ehhez képest rendkívül szélesre nyíltak a várakozások, a mérsékeltebb forgatókönyvek évi néhány tized százalékpontos növekedési többlettől egészen olyan extrém becslésekig terjednek, amelyek teljesen új gazdasági korszakot feltételeznek. Carlsson-Szlezak szerint ezek mellett érdemes észben tartani, hogy a technológiai változás nem feltétlenül jelent tartós tömeges munkanélküliséget sem. Az amerikai mezőgazdaságban egykor a munkavállalók csaknem 45 százaléka dolgozott, ma nagyjából 1 százalékuk, miközben a technológiai fejlődés által felszabadított munkaerő más ágazatokban talált helyet.

Az AI valódi hatása ezért könnyen más lehet annál, mint amit a tőzsdei narratívák sugallnak. Ha a mesterséges intelligencia valóban nagyságrendekkel javítja a termelékenységet és csökkenti a költségeket, a vállalatok közötti verseny ezek jelentős részét alacsonyabb árak formájában továbbadhatja a fogyasztóknak.

Ebben az esetben az AI-forradalom makrogazdaságilag rendkívül jelentős lehet, miközben számos vállalatnál nem növekvő, hanem éppen zsugorodó profitmarzsokat eredményez

– mondta a BCG vezető közgazdásza.

Carlsson-Szlezak érvelése alapján Európa előtt ezért nem egyszerűen egy finanszírozási feladat áll. Több beruházás önmagában nem oldja meg a versenyképességi problémát, ha a pénz továbbra sem a termelékenységet leginkább javító technológiákhoz kerül, és ha a munkaerőpiaci intézmények nem teremtenek elég erős ösztönzést azok bevezetésére. Az elmúlt évek válságai után az európai gazdaság bebizonyította, hogy jóval ellenállóbb annál, mint amit a legborúlátóbb forgatókönyvek feltételeztek, de az Egyesült Államokkal szembeni strukturális lemaradás ettől még tovább nőtt.

A következő időszak legfontosabb kérdése ezért már nem az, hogy Európa túléli-e a következő sokkot, hanem az, hogy képes-e végre ismét maga meghatározni, merre akar haladni.

Címlapkép forrása: Portfolio