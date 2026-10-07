Elhibázott döntések miatt tarolhat a szervezett bűnözés - Magyarországon is

A dohánytermékek jelentős adóemelése nem feltétlenül növeli az állami bevételeket, és a fogyasztást sem biztos, hogy visszaszorítja: ha a legális termékek megfizethetetlenné válnak, a kereslet egy része az illegális piacra kerülhet. Erre az ausztrál példán keresztül hívta fel a figyelmet Anthony Hemsley, a JTI szabályozási és fiskális stratégiáért felelős igazgatója a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján.

A fő kérdés, hogy meddig lehet egy gazdaságpolitikai döntés kedvezőtlen következményeit "nem szándékolt mellékhatásnak" tekinteni, ha ugyanazokat az intézkedéseket újra és újra alkalmazzák, miközben hasonló problémák jelentkeznek. JTI vezetője szerint a dohánypiac különösen jól mutatja, mi történhet akkor, ha a szabályozási célok és a gazdasági realitások eltávolodnak egymástól.

Az illegális dohánykereskedelem ráadásul nem pusztán iparági kérdés. Az Európai Unióban mintegy 17 milliárd euró dohánytermékekhez kapcsolódó jövedékiadó-bevétel esik ki az illegális kereskedelem miatt.

Az illegális piac a szervezett bűnözés számára is vonzó, mert

magas nyereséggel működhet, miközben az így kialakuló hálózatok később más illegális tevékenységekre is kiterjedhetnek.

Ha pedig ezek a hálózatok megerősödnek és beágyazódnak, rendkívül nehézzé válhat a felszámolásuk.

A JTI vezetője ugyanakkor arra is kitért, hogy a dohányipart régóta éri az a kritika, hogy eltúlozza az illegális kereskedelem méretét azért, hogy az adóemelések ellen érveljen.

Forrás: Portfolio (Mónus Márton)

Hemsley Írországot példaként említette. Az ír pénzügyminisztérium 2026 júniusi elemzése szerint 2023 és 2025 között érzékelhetően csökkentek a dohánytermékekből származó adóbevételek, miközben a dohányzás elterjedtsége lényegében változatlan maradt.

Az elemzés szerint az illegális, illetve nem ír adóval terhelt termékek jelenléte miatt az adóbevételek előrejelzése is egyre nehezebbé vált. A minisztérium ezért arra figyelmeztetett, hogy már nem lehet automatikusan abból kiindulni: az adókulcs emelése önmagában stabil vagy magasabb összesített bevételt eredményez.

Ausztrália egykor mintaország volt

Az előadás legfontosabb példája azonban Ausztrália volt. Hemsley emlékeztetett arra, hogy az országot hosszú időn keresztül a dohányszabályozás egyik nemzetközi mintájának tekintették. Ausztrália rendkívül magas adókkal és szigorú szabályozással próbálta visszaszorítani a dohányzást. A JTI szerint azonban az elmúlt években egészen más folyamatok erősödtek fel.

2017 és 2025 között a teljes nikotinfogyasztás 40 százalékkal emelkedett, miközben az illegális forrásból származó fogyasztás aránya 12 százalékról 80 százalékra nőtt.

Hemsley ebből azt a következtetést vonta le, hogy a legális piac visszaszorítása önmagában nem feltétlenül tünteti el a keresletet. Az ausztrál tapasztalat egyik legfontosabb tanulsága, hogy az illegális piac bizonyos méret felett már nem kezelhető pusztán lefoglalásokkal és rendészeti eszközökkel.

A kérdés - Hemsley szerint - ezért az, hogy ezt a keresletet legális, szabályozott szereplők elégítik-e ki, vagy egyre inkább az illegális piac.

Magyarország számára is van tanulság

Az előadás külön magyar kockázatként emelte ki a megfizethetőség kérdését. Ha a legális dohánytermékek ára túlságosan elszakad a fogyasztók jövedelmétől, miközben az illegális piacon olcsóbban elérhetők a termékek, az erősítheti a feketepiacot.

Kiszámítható, bizonyítékokon alapuló adópolitikára, a legális ellátás folyamatosságára, valamint hatékony és összehangolt ellenőrzésre egyszerre van szükség.

A JTI szerint Magyarország számára is valid az az üzente, hogy

még nem késő változtatni a pályán.

Címlapkép forrása: Portfolio (Mónus Márton)