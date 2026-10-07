24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
„Engedjük el, hogy a technológia megoldja a klímaváltozás alapvető problémáját”
Gazdaság

„Engedjük el, hogy a technológia megoldja a klímaváltozás alapvető problémáját”

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A klímaváltozás folyamatának kezelését nem lehet a régi módszerekkel elérni, új gondolkodásmódra van szükség, és a technológia is csak a krízis hatásainak mérséklését érheti el, az alapvető probléma megoldását nem - így vélekedtek szakértők a globális felmelegedés kérdéséről a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciájának egyik panelbeszélgetésén.

"Igazuk van-e a radikális klímaaktivistáknak, akik szerint közeleg a világvége?" - ezzel a kérdéssel indította a Klímaalkalmazkodás: van még tennivaló vagy már elkéstünk? című panelbeszélgetést a kerekasztal moderátora, Bán Zoltán, a Net Média (Portfolio Csoport) vezérigazgatója. Gelencsér András, a Pannon Egyetem egyetemi tanára, akadémikus, a HUN-REN–PE Levegőkémiai Kutatócsoport vezetője szerint az idei nyár az idei nyár ízelítőt adott abból, hogy hol tartunk. Kiemelte: a nemzetközi klímapolitika mindenféle görbéi szerint 20 évvel előrébb tartunk a globális felmelegedés folyamatában. Ebben szerepet játszhat az, hogy a párizsi klímaegyezmény óta semmi nem valósult meg a vállalásokból, hanem tovább növekedett a fosszilis kibocsátás. Már vannak szektorok (például az agrárium), amelyeket elég súlyosan érint a klímaváltozás, és ezek köre majd bővülni fog.

Nagy Gréta, a Dandelion környezetvédelmi tanácsadó cég ügyvezetője szerint a globális felmelegedés kapcsán a válság kifejezés helyett a krízis fogalma jobban írja le a valóságot.

A klímaválság az eddigi kapitalista világrend krízise

- hangsúlyozta. "Krízis az, amikor leég az erdő, és aztán elkezd sarjadni valami új. Amikor a gödör alján vagyunk, akkor megkapjuk a lehetőséget valami újnak a kifejlesztésére. Gazdasági értelemben is, nem csak egyénként" - tette hozzá. Példaként említette a 2022-es gázkrízist, aminek hatására a magyar napelempark kapacitása megsokszorozódott. "A teljes hazai energia előállításnak a 65%-át a napelemparkok látják el. Ez a 2022-es krízis nélkül nem történt volna meg" - emelte ki a szakértő.

Még több Gazdaság

A hétvégi lezárás csak a kezdet: nagyszabású átalakítás vár az egyik legforgalmasabb magyar pályaudvarra

Kiderül, hogy indul újra a magyar gazdaság - zajlik a Portfolio gazdasági csúcskonferenciája

Kimondta a neves közgazdász: egyetlen szuperképessége miatt választják Európát a világ középhatalmai

VAL_08490
Nagy Gréta (Fotó: Berecz Valter / Portfolio)

Mindkét szakember egyetértett abban, hogy a helyzet kezelése érdekében már nem lehet azt csinálni, amit régen, hanem valami teljesen újat kell kitalálni.

Gelencsér András egyben felhívta arra a figyelmet, hogy a politika a tudomány eredményeit megszűrve továbbítja a közvélemény felé.

A nemzetközi éghajlat-politika hűti a kedélyeket, és azt mondja "nyugi, van megoldás". Én inkább azt javaslom, kössük fel az alsóneműt, mert a valóság ennél sokkal durvább

- mondta az akadémikus. "Egy nagyon durva trendszerű változás zajlik, 30 évet várni arra, hogy majd megoldódik a helyzet, teljesen felesleges, most kell ezzel tenni valamit, vagy már most is késő" - tette hozzá az egyetemi tanár. "Az elmúlt öt évből négy aszályos volt, nézzük meg, mi történik a Balatonnál vagy a Velencei-tónál."

VAL_08266
Gelencsér András (Fotó: Berecz Valter / Portfolio)

Gelencsér András szerint

elérkeztünk a Toldi első versszakához (Ég a napmelegtől a kopár szík sarja), ez lett Magyarország.

Nagy Gréta szerint a vállalatok alkalmazkodása során a nagy kérdés, hogy mennyi profitról hajlandóak lemondani azért, hogy 5-10 év múlva ellenálló vállalattá váljanak. Kihangsúlyozta: életmódváltás nélkül nem lehet tartós egészségjavulást elérni, ugyanez igaz a klímaváltozásra is. "Alapvetően kell megváltoztatnunk a belső gondolkodásunkat. Ugyanazokat a javakat akarjuk birtokolni, ugyanúgy akarunk élni, télen is epret akarunk enni vagy bolíviai cseresznyét? Ez nem fog menni" - hangsúlyozta a Dandelion ügyvezetője.Arra a kérdésre, hogy vajon a technológia tudja-e kezelni majd a problémákat, Gelencsér András azt válaszolta: "Ha lehet, akkor még kevésbé, mint az 10 évvel ezelőtt látszott.

Nyugodtan engedjük el, hogy az alapvető probléma megoldását a technológiától várjuk

- hangsúlyozta a kutató. Példaként említette az akkumulátortechnológiát, amihez nagy reményeket fűztek. A legjobb akkumulátorok energiasűrűsége 1/15-öd része a tűzifáé, ez mutatja mennyire tud minket kisegíteni ez a technológia, hangsúlyozta a szakember. Elismerte ugyanakkor, hogy a technológia mérsékelheti a klímaváltozás hatásait, következményeket. Összességében azonban azt emelte ki a kutató:

A klímaváltozást nem fogjuk megállítani, ami jön, jut nekünk, azt fogjuk kapni a természettől.

Címlapkép forrása: Berecz Valter / Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Befektetési klub 2026

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kitört a pánik: súlyos incidens történt Oroszországban - Tényleg veszélyben van a világ?
Bemondta a neves pénzember: közeleg a vég
Győzött a kormány: felbontják a 23 ezer milliárd forintos autópálya-szerződést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility