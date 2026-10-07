„Engedjük el, hogy a technológia megoldja a klímaváltozás alapvető problémáját”

"Igazuk van-e a radikális klímaaktivistáknak, akik szerint közeleg a világvége?" - ezzel a kérdéssel indította a Klímaalkalmazkodás: van még tennivaló vagy már elkéstünk? című panelbeszélgetést a kerekasztal moderátora, Bán Zoltán, a Net Média (Portfolio Csoport) vezérigazgatója. Gelencsér András, a Pannon Egyetem egyetemi tanára, akadémikus, a HUN-REN–PE Levegőkémiai Kutatócsoport vezetője szerint az idei nyár az idei nyár ízelítőt adott abból, hogy hol tartunk. Kiemelte: a nemzetközi klímapolitika mindenféle görbéi szerint 20 évvel előrébb tartunk a globális felmelegedés folyamatában. Ebben szerepet játszhat az, hogy a párizsi klímaegyezmény óta semmi nem valósult meg a vállalásokból, hanem tovább növekedett a fosszilis kibocsátás. Már vannak szektorok (például az agrárium), amelyeket elég súlyosan érint a klímaváltozás, és ezek köre majd bővülni fog.
Nagy Gréta, a Dandelion környezetvédelmi tanácsadó cég ügyvezetője szerint a globális felmelegedés kapcsán a válság kifejezés helyett a krízis fogalma jobban írja le a valóságot.
A klímaválság az eddigi kapitalista világrend krízise
- hangsúlyozta. "Krízis az, amikor leég az erdő, és aztán elkezd sarjadni valami új. Amikor a gödör alján vagyunk, akkor megkapjuk a lehetőséget valami újnak a kifejlesztésére. Gazdasági értelemben is, nem csak egyénként" - tette hozzá. Példaként említette a 2022-es gázkrízist, aminek hatására a magyar napelempark kapacitása megsokszorozódott. "A teljes hazai energia előállításnak a 65%-át a napelemparkok látják el. Ez a 2022-es krízis nélkül nem történt volna meg" - emelte ki a szakértő.
Mindkét szakember egyetértett abban, hogy a helyzet kezelése érdekében már nem lehet azt csinálni, amit régen, hanem valami teljesen újat kell kitalálni.
Gelencsér András egyben felhívta arra a figyelmet, hogy a politika a tudomány eredményeit megszűrve továbbítja a közvélemény felé.
A nemzetközi éghajlat-politika hűti a kedélyeket, és azt mondja "nyugi, van megoldás". Én inkább azt javaslom, kössük fel az alsóneműt, mert a valóság ennél sokkal durvább
- mondta az akadémikus. "Egy nagyon durva trendszerű változás zajlik, 30 évet várni arra, hogy majd megoldódik a helyzet, teljesen felesleges, most kell ezzel tenni valamit, vagy már most is késő" - tette hozzá az egyetemi tanár. "Az elmúlt öt évből négy aszályos volt, nézzük meg, mi történik a Balatonnál vagy a Velencei-tónál."
Gelencsér András szerint
elérkeztünk a Toldi első versszakához (Ég a napmelegtől a kopár szík sarja), ez lett Magyarország.
Nagy Gréta szerint a vállalatok alkalmazkodása során a nagy kérdés, hogy mennyi profitról hajlandóak lemondani azért, hogy 5-10 év múlva ellenálló vállalattá váljanak. Kihangsúlyozta: életmódváltás nélkül nem lehet tartós egészségjavulást elérni, ugyanez igaz a klímaváltozásra is. "Alapvetően kell megváltoztatnunk a belső gondolkodásunkat. Ugyanazokat a javakat akarjuk birtokolni, ugyanúgy akarunk élni, télen is epret akarunk enni vagy bolíviai cseresznyét? Ez nem fog menni" - hangsúlyozta a Dandelion ügyvezetője.Arra a kérdésre, hogy vajon a technológia tudja-e kezelni majd a problémákat, Gelencsér András azt válaszolta: "Ha lehet, akkor még kevésbé, mint az 10 évvel ezelőtt látszott.
Nyugodtan engedjük el, hogy az alapvető probléma megoldását a technológiától várjuk
- hangsúlyozta a kutató. Példaként említette az akkumulátortechnológiát, amihez nagy reményeket fűztek. A legjobb akkumulátorok energiasűrűsége 1/15-öd része a tűzifáé, ez mutatja mennyire tud minket kisegíteni ez a technológia, hangsúlyozta a szakember. Elismerte ugyanakkor, hogy a technológia mérsékelheti a klímaváltozás hatásait, következményeket. Összességében azonban azt emelte ki a kutató:
A klímaváltozást nem fogjuk megállítani, ami jön, jut nekünk, azt fogjuk kapni a természettől.
Címlapkép forrása: Berecz Valter / Portfolio
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