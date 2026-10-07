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Európa falja az amerikai LNG-t, de a gáztárolók még így is lassan telnek
Gazdaság

Európa falja az amerikai LNG-t, de a gáztárolók még így is lassan telnek

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Szeptemberben 10,9 millió tonna cseppfolyósított földgázt exportáltak az Egyesült Államokból, ennek 54 százaléka, 5,91 millió tonna Európába ment, miközben az európai uniós gáztárolók töltöttsége mindössze 72,83 százalékon áll - írja az energynews.

A mostani adat az augusztusi 10,7 millió tonnához képest enyhe emelkedést jelent. De nem csak Európa felé nőtt a kivitel, Ázsiába 2,84 millió tonnát szállítottak az augusztusi 2,59 millió után. Ez azt is mutatja, hogy Európa több mint kétszer annyi amerikai LNG-t importál, mint Ázsia.

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Az idei fűtési szezon október elsején kezdődött meg:

az uniós gáztárolók töltöttsége az október 6-i gáznapon 72,83 százalék volt.

Az uniós szabályozás 90 százalékos célt ír elő, amelyet október 1. és december 1. között kell elérni. Ha marad a jelenlegi betárolási ütem, akkor nem sok esély van arra, hogy az EU elérje a 90 százalékos szintet december elsejéig.

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Bár Magyarország gáztárolóinak töltöttsége is elmarad a tíz éves átlagot, még így is jobban állunk, mint az uniós országok nagy része.

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