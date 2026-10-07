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Évek óta nem voltak ilyen számok: egyre borúsabban látják a jövőt Amerikában
Gazdaság

Évek óta nem voltak ilyen számok: egyre borúsabban látják a jövőt Amerikában

MTI
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2023 májusa óta nem látott számokat publikált a fogyasztók egy évre vonatkozó inflációs várakozásairól az Egyesült Államokban a Federal Reserve (Fed) New York-i részlege – közölte az MTI.

A havonta elkészített Survey Of Consumer Expectations felmérés szerint a következő

egy évre vonatkozó fogyasztói inflációs várakozások mediánértéke az előző havi 3,6 százalék után 3,9 százalékon, 2023 májusa óta a legmagasabb szinten állt.

A hároméves várakozások is emelkedtek, a korábbi 3,2 százalékról 3,3 százalékra, míg az ötéves inflációs szinttel kapcsolatos várakozás változatlanul maradt 3 százalékon.

Csökkent viszont az átlagos munkanélküliségi várakozás – annak átlagos valószínűsége, hogy az amerikai munkanélküliségi ráta egy év múlva magasabb lesz – a korábbi 44,4 százalékról 43,9 százalékra. Ez továbbra is az elmúlt egy év átlagos értéke felett van, a 12 hónapos érték 42,4 százalékos. A következő 12 hónapban történő munkahelyvesztés átlagos valószínűsége 0,3 százalékponttal 13,5 százalékra, 2024 decembere óta a legalacsonyabbra mérséklődött.

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A jövedelemmel kapcsolatos növekedési várakozások megugrottak, az előző havihoz képest 0,1 százalékponttal 3,1 százalékra, 2025 februárja óta a legmagasabbra emelkedtek, míg a kiadásnövekedési várakozások mediánja 0,3 százalékponttal 5,5 százalékra, 2023 májusa óta a legmagasabbra emelkedett.

A kormány számára negatív tendenciát mutat, hogy a háztartások jelenlegi pénzügyi helyzetéről alkotott véleménye romlott az egy évvel ezelőttihez képest, akárcsak a következő 12 hónapra vonatkozó várakozásoké.

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