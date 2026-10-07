Győzött a kormány: felbontják a 23 ezer milliárd forintos autópálya-szerződést

A bejelentés értelmében

az érintett üzleti csoport nem gördít akadályt a kormányzati szándék elé,

így megkezdődhet a gigantikus összegű gyorsforgalmi úthálózati megállapodás felbontása.

A döntés komoly fordulatot jelent a hazai autópálya-üzemeltetésben, hiszen a piaci szereplők korábban még hosszú távú elköteleződéssel számoltak. "Gyorsan változnak a dolgok. Néhány hete még azt hallhattuk, hogy mindörökké…" – mutatott rá a helyzet hirtelen változására a miniszterelnök.

A 23 ezer milliárd forintos keretösszegű koncesszió megszüntetése alapjaiban rajzolhatja újra a hazai autópálya-hálózat üzemeltetési és fejlesztési modelljét.

Az ügy háttrere

A 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést 2022 májusában kötötte meg a magyar állam az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, amely Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető magántőkealapok érdekeltségébe tartozik. A társaság 2022 szeptemberétől vette át mintegy 1200-1300 kilométernyi gyorsforgalmi út üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését, emellett új útszakaszok építését és meglévők bővítését is vállalta. A konstrukció alapján az állam rendelkezésre állási díjat fizet a koncesszornak, a szerződés pedig eredetileg 2057-ig maradt volna hatályban. A jelenlegi kormány számítása szerint a teljes futamidő alatt az állami kifizetések összege elérhetné a 23 ezer milliárd forintot.

A Magyar Péter vezette kormány 2026-ban felülvizsgálta a szerződést, és szeptemberben azt közölte, hogy a megállapodás egyes szolgáltatásai jelentősen túlárazottak, illetve több elemét jogsértőnek tartja, ezért kezdeményezi a 35 éves konstrukció megszüntetését.

Az MKIF korábban vitatta azokat az állításokat, amelyek szerint jogellenesen jutott volna feladatokhoz vagy kárt okozott volna az államnak, és hangsúlyozta, hogy nyílt közbeszerzési eljárásban nyerte el a koncessziót. A vita egyik kulcskérdése ezért az, hogy a felek megállapodással zárják-e le a szerződést, vagy annak megszüntetése jogvitához, illetve elszámolási kötelezettséghez vezet.

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