22°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Határozott gazdaságpolitikai irányváltás és gyors euróbevezetés kell az igazi gazdasági fordulathoz - véget ért a 2026-os Budapest Economic Forum
Gazdaság

Határozott gazdaságpolitikai irányváltás és gyors euróbevezetés kell az igazi gazdasági fordulathoz - véget ért a 2026-os Budapest Economic Forum

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A magyar gazdaság régi növekedési modellje kifulladt, a kormány pedig az uniós források, a termelékenység és az euró felé fordul: a Portfolio Budapest Economic Forumán elhangzottak szerint ez a magyar gazdaság újraindításának receptje. Kármán András pénzügyminiszter szerint idén 1,7–2 százalékkal bővülhet a GDP, jövőre már 2,5 százalék körül, Tardos Gergely (ÁKK) szerint pedig az euróbevezetés a felére csökkenthetné a költségvetés kamatterhét. A bankok és a vállalatok vezetői szintén gazdaságpolitikai fordulatban reménykednek, a programot záró közgazdász panelbeszélgetés fő üzenete pedig az volt, hogy Magyarországnak mindenáron rajta kell maradnia a gyors euróbevezetés útján, mert különben a piaci bizalomvesztés és a rossz külső környezet gyorsan krízishelyzetet idézhet elő. A Portfolio gazdasági csúcskonferenciájáról szokás szerint a helyszínről tudósítottunk.
Út a magyar euróhoz
Mikor jöhet a magyar euró? Találkozzunk a Portfolio első dokumentumfilmjének premier előtti vetítésén.
Információ és jelentkezés
Megosztás

Sztárközgazdászok: gyorsan be kell vezetni az eurót, soha többet ne merüljön fel Magyarország EU-s kilépése

Bod Péter Ákos. Surányi György. Zsiday Viktor. A Budapest Economic Forum hagyományos záróakkordját a három neves közgazdász panelbeszélgetése jelenti. "Most jön a show." Ígérte a beszélgetés egyik résztvevője. És valóban. A szakértők idén sem rejtették véka alá a véleményüket. Az új kormány gazdaságpolitikájáról, az euró bevezetéséről és Magyarország növekedési kilátásairól is beszéltek.

Tovább a cikkhez
Sztárközgazdászok: gyorsan be kell vezetni az eurót, soha többet ne merüljön fel Magyarország EU-s kilépése
Megosztás

Vida Gergely nyerte a Portfolio CEO of the Year díját

A Lightware vezetője, Vida Gergely nyerte el első alkalommal a Portfolio és a K&H által meghirdetett CEO of the Year díjat. A magyar alapítású AV-technológiai vállalat a nemzetközi piacon is versenyben van: ügyfelei között olyan nagyvállalatok és oktatási intézmények szerepelnek, mint a Meta vagy a Harvard.

Tovább a cikkhez
Vida Gergely nyerte a Portfolio CEO of the Year díját
Megosztás

"Sehol nem láttam még ilyet, mint itt Magyarországon" - Gazdaságpolitikai fordulatot sürgetnek a bankvezérek

Javult a párbeszéd a kormány és a bankszektor között a kormányváltás óta, de a bankvezetők szerint a valódi fordulathoz a különadók csökkentésére, a piaci hitelek dominanciájának a visszaállítására és a jogbiztonság helyreállítására volna szükség (lásd a kamatstop erősen vitatható fenntartását), aminek egyelőre nem látszódnak a konkrét eredményei. A szerdai Budapest Economic Forum bankvezéri kerekasztal-beszélgetésének a fő üzenete szerint a bankokra rakott terhek nemcsak a hitelezést fékezik, hanem az eurózónás felkészüléssel is összeegyeztethetetlenek. A szektor vezetői a piaci működési mechanizmusok erősítését, a hatékonyság (euróbevezetés által is kikényszerített) javítását és az AI tudatos alkalmazását tartják a következő évek kulcskérdéseinek.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Jelasity Radován: Populizmus vagy piacgazdaság? Ez itt a kérdés!

Magyarország fontos történelmi pillanathoz érkezett, a nagy kérdés: populizmus vagy piacgazdaság? Jelenleg mindannyian azt várjuk, merre fogunk elmozdulni. Az elmúlt időszakban állandó volt az újraosztás, megmondták a tutit, hová kell befektetni és hogyan kell hitelezni, ennek azonban vége kell, hogy legyen – mondta előadásában Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke a Budapest Economic Forumon.

Tovább a cikkhez
Jelasity Radován: Populizmus vagy piacgazdaság? Ez itt a kérdés!
Megosztás

Még nem jött el a hitelezési fordulat a vállalkozásoknál, de 2027-től megindulhat a pénzeső

Nem indult be a vállalati hitelpiacon az a dinamikus növekedés, amelyre sokan vártak, a beruházási hitelek iránti kereslet továbbra is visszafogott, miközben a forgóeszköz-finanszírozás jobban pörög – hangzott el a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciájának vállalati finanszírozási panelbeszélgetésén. A szereplők szerint a támogatott hiteleknek továbbra is van helyük, de célzottabban kellene őket használni, miközben a tőkefinanszírozás, az exportfinanszírozás és a garanciaintézmények szerepe is felértékelődik.

Tovább a cikkhez
Még nem jött el a hitelezési fordulat a vállalkozásoknál, de 2027-től megindulhat a pénzeső
Megosztás

Karácsony Gergely: "Csak akkor csináljunk olimpiát, ha megéri"

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere volt a Portfolio helyszíni stúdiójának vendége a 2026-os Budapest Economic Forum konferencián. A városvezetőt kérdeztük a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának üléséről, a kormánnyal való együttműködésről, a városfejlesztés hosszútávú terveiről is.

Tovább a cikkhez
Karácsony Gergely:
Megosztás

Kimondta a neves közgazdász: egyetlen szuperképessége miatt választják Európát a világ középhatalmai

Tomáš Sedláček cseh közgazdász szerint Európa vonzereje nem a technológiai versenyben vagy a GDP-növekedésben rejlik, hanem abban a szellemiségben, amellyel a kontinens a tudományos kritikát, a demokratikus ellenzékiséget és a piaci versenyt az "ellenségszeretet" gyakorlati alkalmazásává formálta – és éppen ez teszi az EU-t a világ legvonzóbb entitásává.

Tovább a cikkhez
Kimondta a neves közgazdász: egyetlen szuperképessége miatt választják Európát a világ középhatalmai
Megosztás

Elemzők: Elért a falig a magyar növekedési modell

Nincs Budapest Economic Forum üveggömbbe nézés nélkül. A bankok vezető közgazdászai a Portfolio konferenciáján megosztották a közönséggel, milyen pályán haladhat a magyar gazdaság és mik a legnagyobb kihívások.

Tovább a cikkhez
Elemzők: Elért a falig a magyar növekedési modell
Megosztás

Elhibázott döntések miatt tarolhat a szervezett bűnözés - Magyarországon is

A dohánytermékek jelentős adóemelése nem feltétlenül növeli az állami bevételeket, és a fogyasztást sem biztos, hogy visszaszorítja: ha a legális termékek megfizethetetlenné válnak, a kereslet egy része az illegális piacra kerülhet. Erre az ausztrál példán keresztül hívta fel a figyelmet Anthony Hemsley, a JTI szabályozási és fiskális stratégiáért felelős igazgatója a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján.

Tovább a cikkhez
Elhibázott döntések miatt tarolhat a szervezett bűnözés - Magyarországon is
Megosztás

Tardos Gergely: "az euróbevezetés lefelezhetné a magyar költségvetés kamatterhét"

Az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója, Tardos Gergely a Portfolio Budapest Economic Forumon arról beszélt, hogy a gazdaságpolitikai fordulat és az euróbevezetés ígérete nyomán a magyar hozamfelárak mintegy 200 bázisponttal csökkentek, a külföldi befektetők forintalapú állampapír-állománya pedig 6000 milliárdról 11 000 milliárd forintra nőtt. Az előadást panelbeszélgetés követte, melynek résztvevői rámutattak, hogy a magyar megtakarítások túlzottan koncentráltak ingatlanban és állampapírban, miközben a részvénykitettség alacsony, a készpénztartás pedig kiugróan magas. A résztvevők szerint a lakossági állampapírok kamatainak intézményi szintre csökkentése új helyzetet teremt, de a diverzifikáció ösztönzéséhez az intézményrendszer versenyképesebbé tétele lenne szükséges. A beszélgetés végén a szakértők egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy az euróbevezetési tervek megvalósíthatóak, így a magyar államkötvények a következő években is jó befektetésnek bizonyulhatnak.

Tovább a cikkhez
Tardos Gergely:
Megosztás

A magyar tőzsde jelentéktelen, csak az európai tőkepiac lehet versenyképes – éles vélemények a Portfolio nagyvállalati paneljén

A kiszámíthatóságot, a költségvetési fegyelmet és a beruházásokat segítő gazdaságpolitikát tartották fontosnak a nagyvállalatok vezetői a Portfolio Budapest Economic Forumán. A beszélgetésen az euró bevezetésétől a vagyonadó tervezetén át a mesterséges intelligenciáig több kérdésben is eltértek a vélemények, az árfolyamoknál és Magyarország jövője szempontjából azonban nagy volt az egyetértés: a stabilitásnál és egyszerűségnél kevés fontosabb tényező van, amit előnyösnek tartanak.

Tovább a cikkhez
A magyar tőzsde jelentéktelen, csak az európai tőkepiac lehet versenyképes – éles vélemények a Portfolio nagyvállalati paneljén
Megosztás

Ormosy Gábor: olyan átalakulás zajlik az autóiparban, amire évtizedek óta nem volt példa

Az autópiacot meghatározó globális átalakulásokról, a kínai gyártók térnyeréséről és a hibrid hajtásláncok dominanciájáról beszélt Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon. A vállalatvezető rámutatott, hogy a kiszámíthatatlan gazdasági környezetben a diverzifikáció és a konszolidációra építő növekedési stratégia biztosítja a stabilitást.

Tovább a cikkhez
Ormosy Gábor: olyan átalakulás zajlik az autóiparban, amire évtizedek óta nem volt példa
Megosztás

Karácsony Gergely: Négyszemközt kimondták nekem, hogy Budapest csődbevitele volt a cél

Karácsony Gergely főpolgármester szerint négyszemközt az előző kormány kimondta neki, hogy Budapest csődbevitele volt a célja, 2026-ról pedig úgy látja, „pokoli nehéz” lesz lezárni az évet, miután kollégái cash flow-kimutatása alapján még mintegy 30 milliárd forint hiányzott volna ehhez a kormánnyal kötött megállapodásban szereplő 120 milliárd felett. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester arról beszélt, sokan keresik a vagyonadó ügyében azzal, hogy az ebből származó bevételek az önkormányzatokhoz kerüljenek, mivel szívesen látnák, ha a befizetésük helyben hasznosulna. Pintér Bence győri polgármester hangsúlyozta: nincs napirenden az Audi győri gyárának bezárása, a város nehéz pénzügyi helyzete miatt ugyanakkor adóemelésre lehet szükség – ezen az változtatna, ha Győrnek kevesebb szolidaritási hozzájárulást kellene fizetnie. Eközben Barcsa Lajos debreceni alpolgármester elmondta, csak akkor lépnek az akkumulátorgyárak esetében, ha a hatóság is megállapít szabálysértést, akkor viszont határozottan: a gazdaságfejlesztés nem jöhet a jogszabályok betartása előtt. A Portfolio Budapest Economic Forumán rendezett panelbeszélgetésről élőben tudósítottunk.

Tovább a cikkhez
Megosztás

"Engedjük el, hogy a technológia megoldja a klímaváltozás alapvető problémáját"

A klímaváltozás folyamatának kezelését nem lehet a régi módszerekkel elérni, új gondolkodásmódra van szükség, és a technológia is csak a krízis hatásainak mérséklését érheti el, az alapvető probléma megoldását nem - így vélekedtek szakértők a globális felmelegedés kérdéséről a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciájának egyik panelbeszélgetésén.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Vagyonokon ülnek a magyarok: hatalmas hozamokról csúsznak le, akik otthon tartják a pénzt

Egy erős és sikeres gazdaság legfontosabb pillére a mély tőkepiac és az erős tőzsde, a magyar gazdaság dinamizálásához pedig kulcsfontosságú lenne a lakossági megtakarítások tőkepiacra terelése – mutatott rá Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon tartott előadásában.

Tovább a cikkhez
Vagyonokon ülnek a magyarok: hatalmas hozamokról csúsznak le, akik otthon tartják a pénzt
Megosztás

Veres Tibor elmondta, mi kell egy sikeres vállalkozáshoz Magyarországon

A nemzetközi terjeszkedés lehetőségeiről, a magyar és a regionális beruházási környezet különbségeiről, valamint a hazai vállalatok versenyképességéről beszélt Veres Tibor, a Wallis Csoport alapító-tulajdonosa a Budapest Economic Forumon.

Tovább a cikkhez
Veres Tibor elmondta, mi kell egy sikeres vállalkozáshoz Magyarországon
Megosztás

Hernádi Zsolt figyelmeztet: ha nem készülünk fel, kíméletlenül benyújtja a számlát a piac

A felkészülés elhalasztásának és a beruházások helyett fogyasztásra költött forrásoknak súlyos ára van a globális energiapiacon, amely strukturális ellátásbiztonsági válsággal néz szembe – hívta fel a figyelmet Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon tartott előadásában.

Tovább a cikkhez
Hernádi Zsolt figyelmeztet: ha nem készülünk fel, kíméletlenül benyújtja a számlát a piac
Megosztás

Csányi Péter: nagy gazdaságpolitikai döntés előtt áll a kormány, ki kell vezetni a különadókat

A bankszektort terhelő különadók csökkentését és fokozatos kivezetését szorgalmazta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a Portfolio szerdai Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján megtartott előadásában. Az euró bevezetése a bevételi marzsok szűkülésén, a jutalékbevételek egy részének kiesésén és a verseny élénkülésén keresztül rövid távon is érzékenyen érinti majd a bankokat, miközben a kedvező üzleti hatások inkább hosszú távon jelentkeznek. Az adóterhek csökkentése mellett ezért a költséghatékonyság javítása is fontos a bankok számára, hogy támogatni tudják a gazdasági felzárkózást - teljesítményben egyébként az OTP nagyon jól áll.

Tovább a cikkhez
Csányi Péter: nagy gazdaságpolitikai döntés előtt áll a kormány, ki kell vezetni a különadókat
Megosztás

Carlsson-Szlezak: Európa elvesztette a kormányt, és nem a pénzhiány a legnagyobb baja

Az Európai Unió és az eurózóna az elmúlt években elvesztette az irányítást saját gazdasági pályája felett, miközben a folyamatos külső sokkok miatt a válságkezelés kiszorította a hosszú távú reformokat – erről beszélt Philipp Carlsson-Szlezak, a Boston Consulting Group globális vezető közgazdásza a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján. Szerinte Európa problémája nem egyszerűen az, hogy túl keveset ruház be: összességében nagyjából ugyanannyit költ beruházásokra, mint az Egyesült Államok, csak sokkal kevesebbet technológiára. A kontinens termelékenységi gondjainak megoldásához ráadásul nem elég több pénzt önteni a gazdaságba, ehhez rugalmasabb és feszesebb munkaerőpiacra is szükség lenne. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban pedig arra figyelmeztetett, hogy a látványos ígéretek ellenére a makrogazdasági áttörés egyelőre nem látszik az adatokban.

Tovább a cikkhez
Carlsson-Szlezak: Európa elvesztette a kormányt, és nem a pénzhiány a legnagyobb baja
Megosztás

IMF a Magyarországon szükséges reformokról: nem szabad a kevésbé termelékeny vállalatokat védeni a versenytől

Közép- és Kelet-Európa elmúlt két évtizede "valódi sikertörténet" volt, a korábbi növekedési modell lendülete azonban kifulladóban van. A következő felzárkózási szakaszhoz már nem lesz elég az olcsó munkaerőre, a külföldi tőkére és az exportvezérelt iparosításra támaszkodni: makrogazdasági stabilitásra, jóval gyorsabb termelékenységnövekedésre és mélyebb európai integrációra van szükség – mondta Kristina Kostial, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Európai Főosztályának igazgatóhelyettese a Budapest Economic Forumon. Magyarország esetében mindehhez kiszámíthatóbb üzleti környezetet és az állam gazdasági szerepének csökkentését is szükségesnek nevezte.

Tovább a cikkhez
IMF a Magyarországon szükséges reformokról: nem szabad a kevésbé termelékeny vállalatokat védeni a versenytől
Megosztás

Kármán András: a NER lebontása az alapja a növekedés újraindításának

A magyar gazdaság növekedését az elmúlt másfél évtizedben elsősorban a munka és a tőke termelésbe történő bevonása hajtotta, miközben a hatékonyság a régió legalacsonyabbjai között maradt - hangzott el Kármán András pénzügyminiszter előadásában a Portfolio Budapest Economic Forum konferencián. A pénzügyi tárca vezetője szerint a tartós jólét-növekedés motorja a termelékenység javítása, amely a bérfelzárkózás szempontjából is kulcskérdés. A tárcavezető ebben kiemelte a gazdasági szabályozás szerepét, amely ideális esetben a hatékony és innovatív szereplőkhöz allokálja a tőkét. Az elmúlt években azonban ez gyakran nem valósult meg, ezért a kormány az egészséges versenyfeltételek visszaállításával, a beruházási fordulattal és stabil munkaerőpiaci várakozásokkal igyekszik újraindítani a gazdasági növekedést. A pénzügyminiszter várakozásai szerint a változások eredményei idén még várhatóan kisebbek lesznek (a gazdaság 1,7 - 2 százakkal bővülhet), 2027-ben viszont már 2,5 százalék környékére gyorsulhat a magyar GDP bővülési üteme.

Tovább a cikkhez
Kármán András: a NER lebontása az alapja a növekedés újraindításának
Megosztás

Kiderül, hogy indul újra a magyar gazdaság - zajlik a Portfolio gazdasági csúcskonferenciája

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai állnak a 2026-os Budapest Economic Forum szakmai programjának középpontjában. A Tisza-kormány gazdaságpolitikai stratégiájáról először Kármán András pénzügyminiszter osztotta meg gondolatait, majd ezután

neves külföldi közgazdászok és a legnagyobb hazai vállalatok vezetői mondják el, hogy mire számítanak a magyar gazdaság átmeneti időszakában.

A konferencia szakmai előzményét az október 6-án megrendezett Back to Europe konferencia adta, amelyen az Európába történő visszaintegrálódás és az euróbevezetés gazdasági kérdéseit járták körül a résztvevők.

A konferenciáról készült tudósításainkat alábbi cikkünkben olvashatják:

Kapcsolódó cikkünk

Új korszak elé néz Magyarország: "nem Európával szemben, hanem Európában" – lezajlott a Portfolio Back to Europe konferenciája

A kilátások kapcsán szóba kerülnek energetikai, pénzügyi és finanszírozási kérdések is, pozíciót tekintve pedig megszólalnak gazdaságpolitikai döntéshozók, vállalatvezetők, elemzők és közgazdászok is.

Az eseményekről ebben a cikkben tudósítunk.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Befektetési klub 2026

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttörték Európa határát Putyin csatlósai, embertelen csapás érte Prilukijt - Híreink az ukrán frontról szerdán
Atomrakétát lőtt ki Európa vezető hatalma – Megszólalt a Kreml: szerintük egyértelmű, mi történt
Brutálisan körbebástyázta a vagyonadót a Tisza-kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility