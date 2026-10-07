Hernádi Zsolt figyelmeztet: ha nem készülünk fel, kíméletlenül benyújtja a számlát a piac

Fel kell készülni a válsághelyzetekre
Az előadás kiindulópontja az úgynevezett árvízvédelmi paradoxon volt: a döntéshozók gyakran tisztában vannak a hosszú távú kockázatokkal,
a felkészülést és a beruházásokat mégis halogatják.
Magyarországon például az elmúlt 15 évben rendszeresek voltak a szárazsággal és vízhiánnyal foglalkozó konferenciák, a tényleges tervek megvalósítása mégis elmaradt, így a nyári aszály felkészületlenül érte a mezőgazdaságot.
Hasonló mintázat figyelhető meg a globális energiapiacon is, különösen a Hormuzi-szoros esetében. Ezen a szűk tengeri folyosón halad át a globális tengeri nyersolajkereskedelem közel 30 százaléka, az olajtermék-kereskedelem több mint 20 százaléka, a dízel 10 százaléka, a kerozin 23 százaléka, valamint az LNG-kereskedelem 20 százaléka. Itt találhatóak a legnagyobb OPEC-termelők, amelyek együttesen napi 25 millió hordó olajat állítanak elő, ami a világtermelés mintegy negyede. Az energiapiaci alapszabály szerint 1 százalékos termeléskiesés 10 százalékos áremelkedést von maga után.
A korábbi válságok idején hozott megelőző intézkedések ugyan tompították a sokkhatást,
de a kockázatok továbbra is magasak.
Az alternatív csővezetékek kapacitása rendkívül szűk: az Abu-Dzabiból Ománba tartó, valamint a Szaúd-Arábiát keletről nyugatra átszelő vezetékek a kieső mennyiségnek mindössze a 25 százalékát képesek pótolni. A G7-ek által felszabadított stratégiai készletek szintén csak a kiesés nagyjából 10 százalékának fedezésére elegendőek.
A válságok tapasztalatai azt mutatják, hogy a megelőző lépések hiánya később többszörös költségként jelentkezik. Ha nem építjük be az ellátás biztonságának árát a mindennapi működésbe, a piac előbb-utóbb kíméletlenül benyújtja a számlát
- fogalmazott Hernádi Zsolt.
A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagy infrastruktúra-fejlesztéseket mindig a krízisek kényszerítették ki. Az Adria-vezeték az első olajválság után épült meg, míg a hazai stratégiai gáztároló a 2006-os ukrán gázválságot követően valósult meg. A 2009-es második ukrán gázválság után épült meg a magyar–szlovák gázvezeték-összekötő, amely bár kezdetben nulla kapacitáslekötéssel bírt, ma a legkihasználtabb vezetéknek számít. Ezeknél a projekteknél a tervezéstől a megvalósításig minimálisan öt évre van szükség, az időhorizontokat nem lehet átugrani.
Miközben az alternatív útvonalak kiépítése elengedhetetlen lenne, a Közel-Keleten az erőforrásokat más területekre csoportosították át - mondta a cégvezér. Szaúd-Arábia az elmúlt három évben például kétmilliárd dollárt költött labdarúgók vásárlására, miközben az exportútvonalak diverzifikációja elmaradt. Hasonló helyzet áll fenn Kurdisztánban is, ahol a világ egyik legnagyobb szárazföldi gázmezője található – amelyben a Mol 10 százalékos részesedéssel bír –, ám a gázt vezeték hiányában nem lehet kijuttatni a piacra.
Dízelválság
A jelenlegi dízelválság szerkezetileg eltér a 2022-estől, amikor a logisztikai útvonalak átszervezésével megoldódott a helyzet.
Jelenleg a termékek fizikai világpiacra juttatása ütközik akadályokba.
A globális olajkereskedelem kétharmadát olyan exportőrök biztosítják, amelyek háború, szankciók vagy blokád alatt álló területeken tevékenykednek. Oroszországban például a finomítók és kikötők elleni támadások miatt termékszűke alakult ki, ami dízelkiviteli tilalomhoz vezetett.
Közép-Európa strukturálisan dízelimportra szorul, a régióban egyedül Szlovákia rendelkezik exporttöbblettel. A feszült piaci helyzetben a Brent kőolaj ára tartósan 120 dollár felett mozog, rendkívül magas, napi 10-15 dolláros kilengésekkel. A fizikai és a papíralapú (határidős) Brent ára jelentősen elvált egymástól: a fizikai piacon az azonnali szállításért akár 50 dolláros prémiumot is hajlandóak fizetni a vevők, miközben a tankerek bérleti díjai egyetlen nap alatt a háromszorosukra emelkedtek.
Hernádi Zsolt rámutatott, hogy a környező országok adócsökkentésekkel igyekeznek mérsékelni a lakossági árakat, ami jelentős kiesést okoz a nemzeti költségvetésekben, és csökkenti a célzott támogatásokra vagy megelőző fejlesztésekre fordítható forrásokat.
Az árszabályozási kísértésnek ellen kell állni, mert a piac működésének fenntartása mindennél fontosabb. Nem szabad a fogyasztás növekedését ösztönözni olyan időszakban, amikor a kínálat szűkössége miatt éppen a takarékosságra kellene törekedni.
Zárásként a Mol elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy Magyarország az elmúlt húsz évben jelentős energiainfrastruktúrát épített ki. Összesen 1800 milliárd forintot fordítottak gáz- és olajipari beruházásokra (az akvizíciók nélkül), miközben a Mol az elmúlt tíz évben 1700 milliárd forint adót fizetett be a költségvetésbe. Az ország gázimport-kapacitása mára meghaladja az évi 40 milliárd köbmétert, ami az Európai Unió egyik legmagasabb szintű ellátásbiztonságát jelenti a mintegy 8 milliárd köbméteres éves hazai fogyasztás mellett.
A 2014-es krími válság óta a vállalat 170 millió dollárt fektetett be abba, hogy a százhalombattai és a pozsonyi finomítót déli irányból (az Adria-vezetéken keresztül) is el tudja látni kőolajjal. Jelenleg egy 60 milliárd forintos termékvezeték épül Pozsony és Százhalombatta között, amely kölcsönös ellátásbiztonsági tartalékot képez üzemzavarok esetére. Emellett a társaság további 500 millió dollárt irányzott elő arra a technológiai átállásra, amely az orosz kőolajról való teljes leváláshoz szükséges.
Címlapkép forrása: Portfolio
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