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Így látják az elemzők a meglepően jó inflációs adatot
Gazdaság

Így látják az elemzők a meglepően jó inflációs adatot

Portfolio
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Szeptemberben 1,6 százalékra gyorsult az infláció az egy évvel korábbi szinthez képest, ami kedvező meglepetést okozott, mivel elmaradt a közgazdászok által várt 1,8 százaléktól. Az elemzők ugyanakkor óvatosságra intenek: az emelkedő energiaárak, a globális élelmiszerár-növekedés és a forint árfolyamának bizonytalansága a következő hónapokban fokozatosan felfelé tolhatja az áremelkedés ütemét. A kedvező inflációs adat önmagában támogatná a kamatcsökkentés folytatását, ám a geopolitikai kockázatok és a forintgyengülés miatt az MNB egyelőre várhatóan kivár.
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Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat a statisztikai hivatal friss jelentése szerint.

Ez alacsonyabb, mint a Portfolio által megkérdezett közgazdászok 1,8%-os várakozása, vagyis az inflációs adat kedvező meglepetést okozott.

Mindazonáltal az áremelkedés magasabb, mint az augusztusban látott 1,3%-os, illetve a júliusban mért 1,2%-os árnövekedés.

"A nyáron látott, kellemes meglepetések sora folytatódott az inflációs adatok terén szeptemberben is. A részletek tekintetében fontos kiemelni, hogy az alapfolyamatokat leginkább megfogó maginfláció lassulni tudott augusztushoz képest, ami kimondottan kedvező fejlemény" - kommentálta az adatot Nagy János, az Erste Bank közgazdásza.

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A kilátások tekintetében lehetünk borúsabbak: a megemelkedett energiaárszint következtében a hazai termelői árakban már látszódik a begyűrűződés, ami fokozatosan jelentkezni fog a fogyasztói árakban.

Ezzel párhuzamosan a globális élelmiszerárak is növekedésnek indultak az elmúlt hónapokban, ami ezeddig nem mutatkozott meg az itthoni boltok polcain

- mutatott rá.

Mindezek szempontjából a forint árfolyamának rövidtávú alakulása is rendkívül fontos lesz: a jövő évi tervezés a cégek többségében jelenleg is zajlik, így a mostani szintek és a volatilitás érdemi befolyással bírhat az árazási döntésekre. Fontos tényező lesz a jövő évi minimálbér-emelésről szóló megállapodás, ami irányt szabhat a bérdinamika lassulásának. Összességében az idei évre 1,8 százalékos, a jövő évre 3,0 százalékos átlagos inflációt várunk - zárta kommentárját.

Megszólalt Varga Mihály MNB-elnök is
"Az infláció 1,6 százalékon alakult szeptemberben. Ez historikusan és nemzetközi összevetésben is alacsony áremelkedést jelent" - írta a Facebookon Varga Mihály, az MNB elnöke. Az infláció összhangban van az MNB Inflációs jelentésének alappályájával, tette hozzá.

"A geopolitikai feszültségek miatt az energiapiacokon továbbra is kedvezőtlenek a folyamatok, a Brent típusú olaj hordónkénti ára 100 dollár körül (és sokszor inkább afölött) mozog, az olajszállítmányok nehezen jutnak el az arab térségből a célországokba, így az üzemanyagoknál további drágulást nem lehet kizárni az őszi hónapokban" - írja Árokszállási Zoltán és Balog-Béki Márta, az MBH Bank szakértői.

"Az élelmiszereknél az aszály hatása lassan már megjelenhet, várakozásunk szerint lassú drágulás indulhat be. Ami ugyanakkor jó hír, hogy a vállalatok áremelési szándékai továbbra is nyomottak. Eközben a béremelkedési ütem is a vártnál gyorsabban mérséklődik, kordában tartva a költségeket" - teszik hozzá.

"Várakozásunkat a mai adat alapján egyelőre nem módosítjuk, továbbra is 1,9%-os átlagos áremelkedési ütemet várunk az idei évre, 2027-ben pedig 2,5-3% között lehet az éves átlagos drágulási ütem" - emelik ki az MBH szakértői. "Ami a kamatkilátásokat illeti, tartjuk azt az előrejelzésünket, miszerint az MNB csak jövőre folytathatja a kamatcsökkentéseket. Amennyiben további pozitív meglepetések érkeznek az infláció terén, az teret adhat az MNB-nek egy esetleges decemberi lazításra, de ezt egyelőre csak kockázatként fogalmazzuk meg, alappálya mentén egyelőre nem ezzel számolunk" - teszik hozzá.

Az infláció mellett a forint árfolyamára is figyel minden bizonnyal az MNB, egyrészt az importárak alakulása javarészt ettől függ, másrészt a múltbeli tapasztalatok alapján az árfolyammozgás szoros összefüggésben van az inflációs várakozások alakulásával, amelynek emelkedése az inflációt is emelheti. Nem utolsó sorban a nemzetközi hangulat javulására is szükség lenne a kamatcsökkentések újraindításához, ebben pedig jelentős még mindig a bizonytalanság az iráni helyzet, a nemzetközi hozamemelkedés és legújabban a francia és spanyol politikai fejlemények miatt - zárja kommentárját Árokszállási és Balog-Béki.

Amennyiben a vállalatok rövid távú inflációs várakozásai horgonyzottak maradnak, és az új, 2,5 százalékra csökkentett inflációs cél is egyre szélesebb körben válik igazodási ponttá, akár további kedvező inflációs meglepetések is érkezhetnek

- emeli ki Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. A bérnyomás, az energiaárak emelkedése és a globális kockázatkerülésből fakadó forintgyengülés ellenére a szeptemberi adatok meglepően visszafogott alapvető árazási dinamikára utalnak. A jövő év elején ugyanakkor a vállalatok már beépíthetik áraikba az idei év második felében bekövetkezett költségemelkedést, aminek hatására az infláció átmenetileg 3,5 százalék közelébe emelkedhet - vélekedik.

Az ING Bank legfrissebb gyorsbecslése szerint az infláció az év végéig lassan emelkedő pályán mozoghat, decemberre elérve a 2,4 százalékot, miközben a maginfláció 2 százalék körül ingadozhat a következő hónapokban. Az idei év egészében átlagosan 1,8 százalékos inflációval kalkulálunk, míg 2027-ben 2,9–3,0 százalék között alakulhat az éves átlagos árszínvonal-emelkedés.

A mai inflációs adat önmagában egyértelműen támogatná a monetáris lazítás folytatását. A globális kockázatkerülésből fakadó forintgyengülés, az emelkedett hozamkörnyezet és a magas energiaárak azonban egyelőre óvatosságra inthetik a Magyar Nemzeti Bank döntéshozóit. Egy kedvező országspecifikus fejlemény ugyanakkor felülírhatná az általánosan negatív nemzetközi befektetői hangulatot, és csökkenthetné a magyar eszközök kockázati prémiumát. Ilyen pozitív sokkot jelenthetne egy hiteles középtávú költségvetési pálya felrajzolása, valamint az ERM II-höz történő csatlakozás folyamatának megindítása - fejtette ki Virovácz.

Regős Gábor, a Gránit Bank vezető közgazdásza szerint a mai adat alapján tehát továbbra is egy mérsékelt inflációs környezetet látunk, ám az energiaárak emelkedése és a forint árfolyamának alakulása továbbra is jelent kockázatot – nem véletlenül nem csökkentette irányadó rátáját a jegybank szeptemberben. Ha csak az infláción múlna, akkor akár már a következő ülésen is vághatna, azonban a bizonytalan geopolitikai és energiapiaci helyzet miatt várhatóan egyelőre óvatos lesz, ám az év végéig 1 kamatvágás nem zárható ki.

A következő időszakban az infláció még alacsony maradhat, éves átlagban az idén 2 százalék alatt lesz - véli Regős. A jövő évi infláció kapcsán meghatározó lesz, hogy

  1. hogyan alakulnak a világpiaci energiaárak, hogy tud-e stabil maradni a forintárfolyama,
  2. illetve hogy velünk maradnak vagy kivezetésre kerülnek az árrésstopok.

A kivezetés várhatóan 0,5-1,0 százalékponttal húzná feljebb az inflációt, így ezzel nem lenne kizárt egy 3 százalékot meghaladó pénzromlás az éves átlagot tekintve, enélkül 2,5 százalék körüli inflációt várnék 2027-re. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az eurócsatlakozás egyik feltétele az alacsony infláció, így a pénzromlás alacsonyan tartása a következő időszak egyik kiemelt célja lehet - emelte ki Regős.

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