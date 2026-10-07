IMF a Magyarországon szükséges reformokról: nem szabad a kevésbé termelékeny vállalatokat védeni a versenytől

Közép- és Kelet-Európa elmúlt két évtizede "valódi sikertörténet" volt, a korábbi növekedési modell lendülete azonban kifulladóban van. A következő felzárkózási szakaszhoz már nem lesz elég az olcsó munkaerőre, a külföldi tőkére és az exportvezérelt iparosításra támaszkodni: makrogazdasági stabilitásra, jóval gyorsabb termelékenységnövekedésre és mélyebb európai integrációra van szükség – mondta Kristina Kostial, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Európai Főosztályának igazgatóhelyettese a Budapest Economic Forumon. Magyarország esetében mindehhez kiszámíthatóbb üzleti környezetet és az állam gazdasági szerepének csökkentését is szükségesnek nevezte.

Közép- és Kelet-Európa az elmúlt húsz évben látványosan felzárkózott: a régió számos országa évi 3-5 százalékos ütemben növekedett, az egy főre jutó reáljövedelem pedig a 2004-es, uniós átlaghoz viszonyított mintegy 50 százalékról 2025-re 70 százalék közelébe emelkedett.

Ebben meghatározó szerepet játszott az európai uniós csatlakozás, amely egyszerre ösztönözte a reformokat, a beruházásokat és a külföldi működőtőke beáramlását. A régió szorosan bekapcsolódott az európai értékláncokba, különösen a feldolgozóiparon keresztül: ma nagyjából minden ötödik munkahely ebben az ágazatban található.

Kostial szerint az elmúlt időszak egyik legfontosabb tanulsága, hogy "a reformok kifizetődnek". Az IMF számításai szerint már az is mintegy 6,4 százalékos többletet hozhatna a régió termelékenységében, ha az országok a legjobban teljesítő reformerekhez képest fennálló lemaradásuk felét ledolgoznák.

A korábbi modell azonban természetes módon is veszít az erejéből, "ezt is vártuk". Ahogy a régió közelebb kerül a technológiai élvonalhoz, egyre kevésbé támaszkodhat egyszerűen a máshol már létező technológiák átvételére. Egy magasabb fejlettségi szinten már saját készségekre, saját ötletekre és saját márkákra van szükség a növekedéshez – hangsúlyozta az IMF igazgatóhelyettese.

Jelenleg azonban a térség vállalatai továbbra is kevesebbet költenek kutatás-fejlesztésre, informatikai rendszerekre, adatra, szoftverekre és a munkavállalóik képzésére, mint a fejlettebb gazdaságok cégei. Emiatt kisebb valószínűséggel állnak elő új termékekkel is.

"A konvergencia következő szakasza nemcsak több tőkét, hanem jobb tőkét is jelent" – mondta Kostial, hozzátéve, hogy erre a demográfiai folyamatok is rákényszerítik a térséget, és a külső környezet sem teszi könnyebbé a felzárkózást. A fejlett európai gazdaságok növekedése az IMF várakozásai szerint visszatérhet 1,3 százalék környékére, ami ugyan "növekedés, de nem túl sok növekedés".

A felzárkózás receptje

Közép-Kelet-Európa új gazdasági modelljének három pillérre kell támaszkodnia az IMF Európai Főosztályának igazgatóhelyettese szerint.

Az első pillér a makrogazdasági stabilitás helyreállítása.

Ez mindenekelőtt fegyelmezettebb költségvetési politikát jelent. Azokban az országokban, ahol már nincs szükség rendkívüli gazdasági támogatásokra, ezeket fokozatosan vissza kell vonni, és újra fel kell építeni a költségvetési tartalékokat. Erre azért is szükség van, mert az elmúlt években számos országban érdemben emelkedett az államadósság. Emellett a béremelkedésnek hosszabb távon újra összhangba kell kerülnie a termelékenység növekedésével, és a monetáris politikának pedig továbbra is arra kell koncentrálnia, hogy az infláció tartósan visszatérjen a jegybanki célhoz.

A második pillér a termelékenység növelése, ami az IMF szerint a versenyképességi problémák tartós megoldása. Ennek középpontjában az innovációnak kell állnia. Jobb oktatásra, korszerűbb készségekre és olyan üzleti környezetre van szükség, amelyben a termelékeny és innovatív vállalkozások növekedni tudnak.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a kevésbé termelékeny vállalatokat nem szabad tartósan megvédeni a versenytől.

Az erőforrásoknak – a tőkének és a munkaerőnek egyaránt – azokhoz a cégekhez kell áramolniuk, amelyek hatékonyabban tudják azokat felhasználni.

Ebben a folyamatban az állami beruházásoknak és az uniós forrásoknak is fontos szerepük lehet. A lényeg azonban nem önmagában az elköltött pénz mennyisége: jól felhasználva ezeknek a forrásoknak a magánberuházásokat is meg kell mozdítaniuk, és új növekedési lehetőségeket kell teremteniük a vállalatok számára.

A harmadik pillér a mélyebb európai integráció és a gazdasági kapcsolatok diverzifikálása. A térség korábbi sikere nagyrészt arra épült, hogy rendkívül szorosan integrálódott az Európai Unió és a világgazdaság piacaira. Kostial szerint ezért a régió országainak különösen erős érdekük fűződik ahhoz, hogy az EU belső piaca valóban egységesebb legyen. Az IMF kutatásai alapján ugyanis jelentős akadályok maradtak az unión belüli kereskedelemben. Ha ezeket vámokkal egyenértékű korlátokra fordítjuk le, az áruk belső uniós kereskedelmében ezek nagysága mintegy 44 százalékos, a szolgáltatások esetében pedig akár 110 százalékos vámnak felel meg. "Ez elvileg egy egységes piac, de még nem valódi egységes piac" – fogalmazott Kostial.

A piac további mélyítése tehát nagyobb ügyfélkört, könnyebb finanszírozást és nagyobb méretgazdaságosságot adhatna a régió vállalatainak. Kostial ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nemcsak Közép- és Kelet-Európának kell reformálnia: magának az Európai Uniónak is változnia kell, hogy valódi egységes piac jöhessen létre.

Kostial Kristina Nemzetközi Valutaalap (IMF), Európai Főosztály igazgatóhelyettes Az IMF-nél eltöltött több mint 30 éves pályafutása során széles körű tapasztalatot szerzett a programokkal kapcsolatos és a felügyeleti munkában, mind operatív, mind szakpolitikai területen. Jelenl … Tovább

Kostial szerint Magyarország jól példázza egyszerre a régió előtt álló kihívásokat és lehetőségeket. Az országnak erős ipari bázisa van, mélyen beágyazódott az európai értékláncokba, és jelentős vállalkozói aktivitással rendelkezik, a növekedési lendület azonban az elmúlt időszakban gyengült. A magyar bérek gyorsabban emelkedtek a termelékenységnél, a költségvetési hiány is magas. Az IMF szerint ezért Magyarországra ugyanaz a hárompilléres program érvényes, mint a régió egészére, csak különösen sürgető formában.

Az első feladat a makrogazdasági stabilitás helyreállítása. Az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumok teljesítése jelentős költségvetési konszolidációt igényel; Kostial szerint olyan fiskális pályára van szükség, amely fokozatosan mérsékli a hiányt, ugyanakkor védi a kritikus beruházásokat és a társadalom legsérülékenyebb csoportjait. Az euróövezeti csatlakozási cél egyúttal fontos horgonyt jelenthet a strukturális reformokhoz, a költségvetési, pénzügyi és egyéb gazdaságpolitikai változtatásokhoz.

A második feladat a termelékenység felszabadítása. Ehhez Magyarországnak kiszámíthatóbb üzleti környezetre és jobb készségekkel rendelkező munkaerőre van szüksége. Külön kitért az állam gazdasági szerepére is:

A közszektornak meglehetősen nagy a lábnyoma, ezt csökkenteni kell

– mondta, hozzátéve, hogy ezzel több teret lehetne biztosítani a magánszektor beruházásainak és innovációjának. Végül a harmadik feladat Magyarország számára is az európai integráció mélyítése: aktív részvétel az uniós egységes piac reformjában, illetve az elérhető uniós források hatékony felhasználása.

A Magyarország előtt álló feladatokról Kármán András pénzügyminiszter is beszélt a Portfolio konferenciáján, erről szóló tudósításunkat itt találják:

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