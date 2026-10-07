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Itt a döntés: így változik a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így változik a benzin ára

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Szerdán közel három hét után ismét változott az egyik üzemanyag ára - írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin országos átlagára 5 forinttal emelkedett,

míg a gázolaj ára továbbra is változatlan maradt, így a mai benzináremelkedés megtöri a hosszú ideje tartó stabil időszakot.

A mai országos átlagárak:

  • 95-ös benzin: 641 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter

Ezzel a 95-ös benzin már egészen 2025 januárja óta nem látott szintre drágult Magyarországon.

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A nemzetközi olajpiacon közben továbbra is jelentős a bizonytalanság: a Brent ára ismét 100 dollár fölé emelkedett. Az ellátási kockázatokat többek között a közel-keleti konfliktus, a szaúdi infrastruktúrát érő támadások, valamint a Mexikói-öbölben kialakuló vihar veszélye is növeli.

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