Karácsony Gergely: Négyszemközt kimondták nekem, hogy Budapest csődbevitele volt a cél

Nagyon megkönnyítené a partnerséget a kormány, hogyha látnánk egy perspektívát, hogy hogyan fognak alakulni a következő évek - mondta Karácsony.

A Szegedi úti felüljáró építése nemsokára elindul, és 2028-29-ben reális az, hogy lakóépületek épüljenek majd Rákosrendezőn. Ez a legnagyobb projekt, ami az elmúlt 50 évben megtörtént, egy ilyet Bécsben is 20 év megcsinálni, szerinte nem állnak rosszul.

Jelenleg zajlik az építészeti mesterterv és az üzleti modell tervezése is, utóbbi arról szól, hogy hogyan lehetne magántőkét bevonni.

A panelbeszélgetés ezzel lezárult.