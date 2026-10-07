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Karácsony Gergely: Négyszemközt kimondták nekem, hogy Budapest csődbevitele volt a cél
Gazdaság

Karácsony Gergely: Négyszemközt kimondták nekem, hogy Budapest csődbevitele volt a cél

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Egy asztalhoz ül négy megyei jogú város vezetője a Portfolio konferenciáján: Karácsony Gergely főpolgármester, Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester, Pintér Bence győri polgármester és Barcsa Lajos debreceni alpolgármester arról beszélgetnek, milyen szerepe lehet a városoknak a gazdasági növekedésben, és hogyan alakul a kormánnyal való együttműködés. Az eseményről élőben tudósítottunk.
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2028-29-ben reális az, hogy lakóépületek épüljenek Rákosrendezőn

Nagyon megkönnyítené a partnerséget a kormány, hogyha látnánk egy perspektívát, hogy hogyan fognak alakulni a következő évek - mondta Karácsony.

A Szegedi úti felüljáró építése nemsokára elindul, és 2028-29-ben reális az, hogy lakóépületek épüljenek majd Rákosrendezőn. Ez a legnagyobb projekt, ami az elmúlt 50 évben megtörtént, egy ilyet Bécsben is 20 év megcsinálni, szerinte nem állnak rosszul.

Jelenleg zajlik az építészeti mesterterv és az üzleti modell tervezése is, utóbbi arról szól, hogy hogyan lehetne magántőkét bevonni.

A panelbeszélgetés ezzel lezárult.

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Cser-Palkovics: a vagyonadóból fognak részesülni az önkormányzatok?

Nem önkormányzati feladat a Videoton működtetése, hosszabb távon nem szeretnék, hogy fennmaradjon a jelenlegi helyzet

Azt kellene eldönteni ebben az országban, hogy milyen feladatok teljesülését várjuk el a helyi önkormányzatoktól.

Persze ehhez az is fontos, hogy milyen finanszírozási környezetet biztosítunk ehhez.

Az állam azoktól a városoktól viszik el a legtöbb adót, ahol egyébként a szolidaritási hozzájárulás mértéke is a legmagasabb. Ilyen szempontból különösen érdekes, hogy a vagyonadóból például részesülnek-e az önkormányzatok. Svájcban például ilyen rendszer működik.

Cser-Palkovicsot az elmondása szerint sokan keresték meg az utóbbi napokban azzal, hogy rendben, befizetik ezt az adót, de szeretnék azt látni, hogy az helyben hasznosul.

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Debreceni alpolgármester: A gazdaságfejlesztés rendben van, de az, hogy környezetvédelmi beírásokat nem tartanak be, nyilvánvalóan nincsen rendjén

Mi jellemzően nem mendemondák alapján szoktunk kommunikálni, hanem megvárjuk a hatóság döntését, és azután cselekszünk – mondta Barcsa arról, hogy mikor tudnak reagálni az akkumulátorgyárakról érkező hírek kapcsán.

Elmondta, hogy amikor a Semcorpról a kormányhivatal, vagyis az illetékes hatóság szabálysértést állapított meg, akkor elmondták a vállalatvezetőknek, hogy ha a szabálysértések folytatódnak, akkor inkább hagyják el a várost.

A gazdaságfejlesztés rendben van, de az, hogy környezetvédelmi beírásokat nem tartanak be, nyilvánvalóan nincsen rendjén – jelentette ki. Hozzátette, elektromos autók nincsenek akkumulátorok nélkül, és ezt az elektromos átállást nem Magyarország találta ki. "Nem a mi két szép szemünkért jelentek meg ezek a gyárak", hanem mert van rá kereslet. Végül visszatért rá, hogy ez nem írhatja felül sem a környezetvédelmi, sem a munkavédelmi előrírásokat.

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Pintér Bence: Az Audi Hungáriának nyilván versenyhátrányt jelent, ha adót emelünk, de erre csak akkor van szükség, ha a kormány továbbra is elviszi a pénzünket

Készültünk az ilyen eshetőségekre – mondta Pintér Bence a győri gyárbezárásról. A győri régió munkaerőigénye azonban valószínűleg fel tudja szívni ezt az 500 embert. Együtt dolgoznak a szakszervezetekkel is, egyelőre úgy látják, mindenkinek lesz helye.

Minket is megnyugtatott az Audi vezetése arról, hogy milyen az Audi Hungária helyzete

– reagált a felvetésre, hogy felreppentek a bezárással kapcsolatos hírek. Pintér szerint ilyen nincs napirenden.

Győr hipa bevételének adómértéke 2 százalék alatt van, az egyik legalacsonyabb a megyei jogú városok közt, ez az Audival kötött megállapodás eredménye. A város jelenlegi helyzete miatt azonban fontolgatják, hogy adót emeljenek.

Az Audi Hungáriának nyilván versenyhátrányt jelent, ha adót emelünk, de erre csak akkor van szükség, ha a kormány továbbra is elviszi a pénzünket.

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Karácsony Gergely: az előző kormány négyszemközt ki is mondta, hogy a célja Budapest csődbevitele

A főpolgármester szerint az előző kormány szerette volna csődbe vinni Budapestet, és ez nem csupán vád, neki ezt négyszemközt ki is mondták.

Az egy vicc, hogy egy ekkora városban 13 parkolási rendszer van párhuzamosan – tért át az utóbbi napok forró témájára.

Szerintem nagyon rossz a forrásmegosztásunk – mondta a kerületek és a Fővárosi Önkormányzat viszonyáról. De szerinte a külső és belső kerületek közt is vannak aránytalanságok.

Engem még nem vádoltak azzal, hogy én vagyok az autósok védőszentje, viszont az autósok befizetnek 30 milliárdot, és ennek jelentős része elmegy üzemeltetésre, ez világbotrány – tette hozzá.

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Karácsony Gergely: "Az idei évet pokoli nehéz lesz zárni"

Karácsony Gergely a kórházból érkezett a konferenciára, szerinte ez jól párhuzamba állítható azzal, honnan kellett visszahozni Budapest pénzügyeit.

Az idei évet pokoli nehéz lesz zárni, a mi cash flow terveink szerint még 30 milliárdra lett volna szükségünk.

A következő év még nehezebb lesz, mivel jövőre 20 milliárdot kell spórolni a működési költségeken.

Szerinte sokan azt hitték, ők most megnyerték a lottóötöst, de egy olyan 6 év után, amit "végigszívtak", nem sok kollégája szeretne 10 százalékos működési költségcsökkentést csinálni.

A magyar jogszabályok megkülönböztetik a helyi és a helyközi közlekedést, ennél nagyobb hülyeséget nehéz lett volna kitalálni – vélekedett a főpolgármester. Az egész EU-ban a második legtöbbet ingázó régió vagyunk, ez egy várostérség.

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Pintér Bence: "Mi nem tervezzük azt, hogy nem fizetjük be a szolidaritási hozzájárulást"

Mi nem tervezzük azt, hogy nem fizetjük be a szolidaritási hozzájárulást, reagált Pintér Bence a moderátor felvetésére, szerinte viszont a Budaörs kapcsán született alkotmánybírósági ítélet felveti, hogy jogszerűen szedték-e be a forrásokat a

"Én nem gondolom azt, hogy reális visszakövetelni az elmúlt 10 évnek [a Győr által fizetett szolidaritási hozzájárulását]" – mondta.

Ugyanakkor valamilyen kárpótlásról lehetne szó, ami a szola jelentős csökkentése lehetne, jelenleg azonban "jelképes" csökkentésről van szerinte szó.

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Nem tett még vállalást a kormány az önkormányzatok ígéretének teljesítésére a szola kapcsán

Nem a szolidaritás elvével van probléma, hanem a szolidaritási hozzájárulás mértékével, az agglomerációs logika hiányával – magyarázta Cser-Palkovics András. Megfelelő mértéknek az önkormányzatok az előző évi hipa maximum 15 százalékát tartanák, erre azonban nem kaptak még ígéretet a kormánytól. Igaz, nemsokára újabb egyeztetés jön, ahol abban is reménykednek, hogy szó lesz arról, kap-e a többi önkormányzat Budapesthez hasonló támogatást.

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Az akkumulátorgyárak állami támogatásától szabadulnának a polgármesterek

Eltörölnék, átalakítanák, vagy megtartanák a polgármesterek? - tette fel a kérdést egyes intézkedések kapcsán Beke Károly, a beszélgetés moderátora.

Az akkumulátorgyárak állami támogatását Debrecen alpolgármesterén kívül mindenki eltörölné, míg a szolidaritási hozzájárulást Cser-Palkovics és Pintér eltörölné, Karácsony és Barcsa csak átalakítanák.

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Feltartott lapokkal szavaztak a polgármesterek, a piros az eltörlést, a sárga a változtatást jelentette.
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Karácsony Gergely, Cser-Palkovics András, Pintér Bence – polgármesterek élőben a Portfolio konferenciáján

Szerdán zajlik a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciája, ahol a polgármesterek a "Magyar nagyvárosok: partnerségben a kormánnyal?" című beszélgetésen vesznek részt. Az eseményt ebben a cikkben percről percre közvetítjük.

A Budapest Economic Forum korábbi előadásait itt találják:

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