Kármán András: a NER lebontása az alapja a növekedés újraindításának

A magyar gazdaság növekedését az elmúlt másfél évtizedben a munka és a tőke termelésbe történő bevonása hajtotta, a magyar gazdaság hatékonysága a régió legalacsonyabbjai között volt.

Márpedig ez a bérfelzárkózás szempontjából is kulcskérdés, hiszen a bérnövekedés ütemét a munka termelékenységének bővülése határozza meg

- véli Kármán András.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a tartós jólét-növekedés motorja a termelékenység, így a magyar gazdaság egyik sürgős feladata lesz mostantól a termelékenység javítása. Ez javítható technológiai és szervezési innovációval is, de kiemelt a gazdasági szabályozás szerepe is. Természetes esetben ugyanis a szabályozás a hatékony és innovatív szereplőkhöz allokálja a tőkét, valamint engedi az új szereplők piacra lépését és a verseny erősödését.

Lengyelországgal párhuzamot vonva jól látszik, hogy a tőke és a munka termelésbe való bevonása alapján az elmúlt 10 évben Magyarországnak és Lengyelországnak hasonló mértékben kellett volna növekednie, azaz a különbségért csak a termelékenység felelős.

Nem több tőkét vontak be a gazdaságba vagy többet dolgoztak, hanem okosabban és hatékonyabban.