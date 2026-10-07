Kármán András: a NER lebontása az alapja a növekedés újraindításának

Van még munkaerőtartalék
A kamatkörnyezet után a tárcavezető a foglalkoztatás helyzetére tért át és elmondta, hogy még van némi tartalék Magyarországon, de ennek kihasználásához hatékony és gyors képzési programokra, illetve felzárkóztatási programokra van szükség.
Hosszú távon azonban a demográfia csökkenteni fogja a munkaerőpiaci tartalékokat, így ha nem csökken érdemben a foglalkoztatás, azt már sikernek tekinthetjük
- mondta a pénzügyminiszter.
Él a piaci bizalom Magyarország felé
A kamatkörnyezet mérséklődésének példájával szemlélteti Kármán András, hogy továbbra is él a befektetői bizalom Magyarország felé. Az alacsonyabb diszkontrátákon és vállalati finanszírozási költségeken keresztül ezek szintén javíthatják a vállalatok gazdasági feltételeit.
Kulcsfontosságúak a beruházások is
A versenykörnyezet átalakítása után Kármán András a beruházások fontosságát emelte ki, amelyen belül az európai uniós források hatékony felhasználása tud már középtávon lökést adni a magyar gazdaságnak.
Lehet termelékenységi felzárkózás
Kármán András úgy véli, hogy a magyar gazdaság termelékenysége képes lehet a régiós medián értéknek megfelelő éves 1,5 százalékkal bővülni,
de ennek alapvető feltétele, hogy olyan vállalatokhoz áramoljon a tőke, amelyek azt hatékonyan képesek felhasználni.
Miért az örökséggel foglalkozik a kormány?
Kármán András felidézi azon vélekedéseket, mely szerint az új kormánynak az örökség helyett a gazdaság újraindításával kellene foglalkoznia, úgy reagált, hogy
a koncessziós szerződések, gazdasági versenykörnyezet átalakítása és a korábbi túlárazott szerződések újratárgyalása nemcsak egy társadalmi kérdés, hanem a versenyre épülő piacgazdasági logika és a későbbi termelékenységnövekedés alapjainak visszaállítása.
Kármán András elismeri, hogy ezen intézkedéseknek rövid távon negatív hatásai vannak (kihasználatlan kapacitások, csúszó projektek), de hosszú távon csak így tud versenyképesebbé válni a magyar gazdaság.
Hogy tud segíteni a gazdaságpolitika?
Kármán András egyértelműen fogalmazott: az elmúlt években nem a megfelelő vállalatokhoz került a tőke, vállalati szinten pedig megszűnt az egészséges versenykörnyezet.
Az elmúlt években ez egyre kevésbé valósult meg.
Lemaradtunk a termelékenységben
A magyar gazdaság növekedését az elmúlt másfél évtizedben a munka és a tőke termelésbe történő bevonása hajtotta, a magyar gazdaság hatékonysága a régió legalacsonyabbjai között volt.
Márpedig ez a bérfelzárkózás szempontjából is kulcskérdés, hiszen a bérnövekedés ütemét a munka termelékenységének bővülése határozza meg
- véli Kármán András.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a tartós jólét-növekedés motorja a termelékenység, így a magyar gazdaság egyik sürgős feladata lesz mostantól a termelékenység javítása. Ez javítható technológiai és szervezési innovációval is, de kiemelt a gazdasági szabályozás szerepe is. Természetes esetben ugyanis a szabályozás a hatékony és innovatív szereplőkhöz allokálja a tőkét, valamint engedi az új szereplők piacra lépését és a verseny erősödését.
Lengyelországgal párhuzamot vonva jól látszik, hogy a tőke és a munka termelésbe való bevonása alapján az elmúlt 10 évben Magyarországnak és Lengyelországnak hasonló mértékben kellett volna növekednie, azaz a különbségért csak a termelékenység felelős.
Nem több tőkét vontak be a gazdaságba vagy többet dolgoztak, hanem okosabban és hatékonyabban.
Az örökség
Bevezetője után a pénzügyminiszter az örökségről, azaz a kiindulási környezetről beszél. A tárcavezető nem kertelt, és elmondta, hogy 2022 második negyedéve óta a magyar gazdaság összesen 0,7 százalékkal nőtt, miközben Szlovákiában 5,7, Lengyelországban 9,5, Horvátországban pedig 12,5 százalék volt a GDP-bővülés. Utóbbi ország esetében az euróbevezetés kedvező hatásai is komoly támogatást adtak.
A külső környezet minden ország számára adott volt, így a magyar gazdaság rossz teljesítménye a korábban sikeres modell kifulladásának a tünete.
A pénzügyminiszter elismerte az Orbán-kormányok 2010-es években vitt, foglalkoztatás-orientált gazdaságpolitika sikerét, azonban elmondta, hogy az évtized végére ez a modell elérte korlátait.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy manapság már nem lehet több embert bevonni a munkaerőpiacra, mert a demográfia lecsökkentette a tartalékokat.
A növekedés újraindításáról szól a pénzügyminiszter előadása
Ezen belül termelékenység, beruházás és verseny lesznek a kiemelt témák.
Kármán András felvezetőjében elmondta, hogy az előadás során arról fog beszélni, hogy az elmúlt években miért maradt le a magyar gazdaság a régiós felzárkózásban és mit kell tenni ahhoz, hogy ez a felzárkózás úrainduljon.
Hamarosan megszólal Kármán András a Budapest Economic Forumon
A pénzügyminiszter előadása most kifejezetten időszerű, ugyanis már hetek óta komoly érdeklődés övezi a 2027-es költségvetést és a középtávú makrogazdasági tervet, ami az euróbevezetés egyik fontos mérföldköve lesz.
A középtávú kilátások és a költségvetés helyzete mellett szóba kerülhet a hétfőn bejelentett vagyonadó-tervezet, illetve a kata-törvény tervezett módosítása is.
A tárcavezető előadásáról ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Címlapkép forrása: Portfolio
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