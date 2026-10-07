Kezdődik az őszi érettségi szezon

Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026/2027-es tanév őszi érettségi vizsgái: 221 intézményben várhatóan 24 582-en érettségiznek, a lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre - közölte az Oktatási Hivatal (OH) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12. és október 22., az emelt szintű szóbeliket november 5. és 9., a középszintű szóbeliket pedig november 16. és 20. között tartják.

Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az előrehozott (56 százalék) és a szintemelő (30 százalék) vizsgák aránya a legnagyobb, ezeket követik a javító (5 százalék), az ismétlő (3 százalék), a rendes (2 százalék) és a kiegészítő (1 százalék), valamint a pótló vizsgák (1 százalék).

Az érettségizők várhatóan majdnem 25 800 vizsgát tesznek:

körülbelül 14 900-at emelt, 10 900-at pedig középszinten - fűzték hozzá.

A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban - az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat (például történelem, matematika) külön számolva - középszintű érettségit 51, emelt szintűt pedig 39 tantárgyból tesznek majd - közölte az OH.

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