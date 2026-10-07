Kiderül, hogy indul újra a magyar gazdaság - zajlik a Portfolio gazdasági csúcskonferenciája

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai állnak a 2026-os Budapest Economic Forum szakmai programjának középpontjában. A Tisza-kormány gazdaságpolitikai stratégiájáról először Kármán András pénzügyminiszter osztotta meg gondolatait, majd ezután

neves külföldi közgazdászok és a legnagyobb hazai vállalatok vezetői mondják el, hogy mire számítanak a magyar gazdaság átmeneti időszakában.

A konferencia szakmai előzményét az október 6-án megrendezett Back to Europe konferencia adta, amelyen az Európába történő visszaintegrálódás és az euróbevezetés gazdasági kérdéseit járták körül a résztvevők.

A konferenciáról készült tudósításainkat alábbi cikkünkben olvashatják:

A kilátások kapcsán szóba kerülnek energetikai, pénzügyi és finanszírozási kérdések is, pozíciót tekintve pedig megszólalnak gazdaságpolitikai döntéshozók, vállalatvezetők, elemzők és közgazdászok is.

Az eseményekről ebben a cikkben tudósítunk.

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