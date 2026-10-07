Kiderül, hogy indul újra a magyar gazdaság - zajlik a Portfolio gazdasági csúcskonferenciája

Veres Tibor elmondta, mi kell egy sikeres vállalkozáshoz Magyarországon
A nemzetközi terjeszkedés lehetőségeiről, a magyar és a regionális beruházási környezet különbségeiről, valamint a hazai vállalatok versenyképességéről beszélt Veres Tibor, a Wallis Csoport alapító-tulajdonosa a Budapest Economic Forumon.
Hernádi Zsolt figyelmeztet: ha nem készülünk fel, kíméletlenül benyújtja a számlát a piac
A felkészülés elhalasztásának és a beruházások helyett fogyasztásra költött forrásoknak súlyos ára van a globális energiapiacon, amely strukturális ellátásbiztonsági válsággal néz szembe – hívta fel a figyelmet Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon tartott előadásában.
Csányi Péter: nagy gazdaságpolitikai döntés előtt áll a kormány, ki kell vezetni a különadókat
A bankszektort terhelő különadók csökkentését és fokozatos kivezetését szorgalmazta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a Portfolio szerdai Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján megtartott előadásában. Az euró bevezetése a bevételi marzsok szűkülésén, a jutalékbevételek egy részének kiesésén és a verseny élénkülésén keresztül rövid távon is érzékenyen érinti majd a bankokat, miközben a kedvező üzleti hatások inkább hosszú távon jelentkeznek. Az adóterhek csökkentése mellett ezért a költséghatékonyság javítása is fontos a bankok számára, hogy támogatni tudják a gazdasági felzárkózást - teljesítményben egyébként az OTP nagyon jól áll.
Carlsson-Szlezak: Európa elvesztette a kormányt, és nem a pénzhiány a legnagyobb baja
Az Európai Unió és az eurózóna az elmúlt években elvesztette az irányítást saját gazdasági pályája felett, miközben a folyamatos külső sokkok miatt a válságkezelés kiszorította a hosszú távú reformokat – erről beszélt Philipp Carlsson-Szlezak, a Boston Consulting Group globális vezető közgazdásza a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján. Szerinte Európa problémája nem egyszerűen az, hogy túl keveset ruház be: összességében nagyjából ugyanannyit költ beruházásokra, mint az Egyesült Államok, csak sokkal kevesebbet technológiára. A kontinens termelékenységi gondjainak megoldásához ráadásul nem elég több pénzt önteni a gazdaságba, ehhez rugalmasabb és feszesebb munkaerőpiacra is szükség lenne. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban pedig arra figyelmeztetett, hogy a látványos ígéretek ellenére a makrogazdasági áttörés egyelőre nem látszik az adatokban.
IMF a Magyarországon szükséges reformokról: nem szabad a kevésbé termelékeny vállalatokat védeni a versenytől
Közép- és Kelet-Európa elmúlt két évtizede "valódi sikertörténet" volt, a korábbi növekedési modell lendülete azonban kifulladóban van. A következő felzárkózási szakaszhoz már nem lesz elég az olcsó munkaerőre, a külföldi tőkére és az exportvezérelt iparosításra támaszkodni: makrogazdasági stabilitásra, jóval gyorsabb termelékenységnövekedésre és mélyebb európai integrációra van szükség – mondta Kristina Kostial, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Európai Főosztályának igazgatóhelyettese a Budapest Economic Forumon. Magyarország esetében mindehhez kiszámíthatóbb üzleti környezetet és az állam gazdasági szerepének csökkentését is szükségesnek nevezte.
Kármán András: a NER lebontása az alapja a növekedés újraindításának
A magyar gazdaság növekedését az elmúlt másfél évtizedben elsősorban a munka és a tőke termelésbe történő bevonása hajtotta, miközben a hatékonyság a régió legalacsonyabbjai között maradt - hangzott el Kármán András pénzügyminiszter előadásában a Portfolio Budapest Economic Forum konferencián. A pénzügyi tárca vezetője szerint a tartós jólét-növekedés motorja a termelékenység javítása, amely a bérfelzárkózás szempontjából is kulcskérdés. A tárcavezető ebben kiemelte a gazdasági szabályozás szerepét, amely ideális esetben a hatékony és innovatív szereplőkhöz allokálja a tőkét. Az elmúlt években azonban ez gyakran nem valósult meg, ezért a kormány az egészséges versenyfeltételek visszaállításával, a beruházási fordulattal és stabil munkaerőpiaci várakozásokkal igyekszik újraindítani a gazdasági növekedést. A pénzügyminiszter várakozásai szerint a változások eredményei idén még várhatóan kisebbek lesznek (a gazdaság 1,7 - 2 százakkal bővülhet), 2027-ben viszont már 2,5 százalék környékére gyorsulhat a magyar GDP bővülési üteme.
Kiderül, hogy indul újra a magyar gazdaság - zajlik a Portfolio gazdasági csúcskonferenciája
A magyar gazdaság helyzete és kilátásai állnak a 2026-os Budapest Economic Forum szakmai programjának középpontjában. A Tisza-kormány gazdaságpolitikai stratégiájáról először Kármán András pénzügyminiszter osztotta meg gondolatait, majd ezután
neves külföldi közgazdászok és a legnagyobb hazai vállalatok vezetői mondják el, hogy mire számítanak a magyar gazdaság átmeneti időszakában.
A konferencia szakmai előzményét az október 6-án megrendezett Back to Europe konferencia adta, amelyen az Európába történő visszaintegrálódás és az euróbevezetés gazdasági kérdéseit járták körül a résztvevők.
A konferenciáról készült tudósításainkat alábbi cikkünkben olvashatják:
A kilátások kapcsán szóba kerülnek energetikai, pénzügyi és finanszírozási kérdések is, pozíciót tekintve pedig megszólalnak gazdaságpolitikai döntéshozók, vállalatvezetők, elemzők és közgazdászok is.
Az eseményekről ebben a cikkben tudósítunk.
Címlapkép forrása: Portfolio
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