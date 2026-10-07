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Kiderültek a részletek: ennyit költ a közösségi médiára Magyar Péter stábja, miközben a múltbeli szerződések miatt még nyomoznak (2.)
Gazdaság

Kiderültek a részletek: ennyit költ a közösségi médiára Magyar Péter stábja, miközben a múltbeli szerződések miatt még nyomoznak (2.)

Portfolio
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Az RTL riportja szerint 21 ember dolgozik a Miniszterelnökségen a közösségi médiás megjelenéseken.

A riport szerint a 21 ember havi csaknem 22 millió forintért dolgozik a közösségi médiás megjelenéseken, amely messze elmarad a korábbi kormány számaihoz képest. Akkor havi mintegy 86 millió forintot költöttek ugyanerre a célra. Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán naponta átlagosan 4-6 poszt jelenik meg.

A téma azért keltette fel a figyelmet, mivel korábban Orbán Viktor kormányfői vezetése alatt Kaminszki Fanny cégével szerződtek a feladatra, emiatt jelenleg hűtlen kezelés ügyében nyomozás zajlik.

A kontraktus közbeszerzés nélküli eljárásban köttetett meg.

A Nemzeti Nyomozó Iroda annyit közölt, hogy adatvédelmi okok miatt nem árulnak el részleteket.

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Az RTL még augusztusban készített riportot Magyar Péterrel a közösségi médiás szerepléséről, de akkor nem adtak ki adatokat, ezért közérdekű adatigényléssel éltek. A Miniszterelnökség válasza most érkezett meg, havi illetményként egészen pontosan 21,845 millió forintot keresnek az ezzel foglalkozó munkatársak, ez átlagosan havi bruttó 1 millió forintot jelent.

Frissítés: cikkünk megjelenését követően röviddel a Miniszterelnökség helyesbítést adott ki, amely szerint a közösségi médiás stábban nem 21, hanem valójában csak 4 ember dolgozik. A havi illetményük összesen 3,9 millió forint.

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