Kifulladt a régi gazdaságmodell, az euróbevezetés hozza az újat - zajlik a Portfolio gazdasági csúcskonferenciája

Vida Gergely nyerte a Portfolio CEO of the Year díját
A Lightware vezetője, Vida Gergely nyerte el első alkalommal a Portfolio és a K&H által meghirdetett CEO of the Year díjat. A magyar alapítású AV-technológiai vállalat a nemzetközi piacon is versenyben van: ügyfelei között olyan nagyvállalatok és oktatási intézmények szerepelnek, mint a Meta vagy a Harvard.
"Sehol nem láttam még ilyet, mint itt Magyarországon" - Gazdaságpolitikai fordulatot sürgetnek a bankvezérek
Javult a párbeszéd a kormány és a bankszektor között a kormányváltás óta, de a bankvezetők szerint a valódi fordulathoz a különadók csökkentésére, a piaci hitelek dominanciájának a visszaállítására és a jogbiztonság helyreállítására volna szükség (lásd a kamatstop erősen vitatható fenntartását), aminek egyelőre nem látszódnak a konkrét eredményei. A szerdai Budapest Economic Forum bankvezéri kerekasztal-beszélgetésének a fő üzenete szerint a bankokra rakott terhek nemcsak a hitelezést fékezik, hanem az eurózónás felkészüléssel is összeegyeztethetetlenek. A szektor vezetői a piaci működési mechanizmusok erősítését, a hatékonyság (euróbevezetés által is kikényszerített) javítását és az AI tudatos alkalmazását tartják a következő évek kulcskérdéseinek.
Jelasity Radován: Populizmus vagy piacgazdaság? Ez itt a kérdés!
Magyarország fontos történelmi pillanathoz érkezett, a nagy kérdés: populizmus vagy piacgazdaság? Jelenleg mindannyian azt várjuk, merre fogunk elmozdulni. Az elmúlt időszakban állandó volt az újraosztás, megmondták a tutit, hová kell befektetni és hogyan kell hitelezni, ennek azonban vége kell, hogy legyen – mondta előadásában Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke a Budapest Economic Forumon.
Még nem jött el a hitelezési fordulat a vállalkozásoknál, de 2027-től megindulhat a pénzeső
Nem indult be a vállalati hitelpiacon az a dinamikus növekedés, amelyre sokan vártak, a beruházási hitelek iránti kereslet továbbra is visszafogott, miközben a forgóeszköz-finanszírozás jobban pörög – hangzott el a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciájának vállalati finanszírozási panelbeszélgetésén. A szereplők szerint a támogatott hiteleknek továbbra is van helyük, de célzottabban kellene őket használni, miközben a tőkefinanszírozás, az exportfinanszírozás és a garanciaintézmények szerepe is felértékelődik.
Karácsony Gergely: "Csak akkor csináljunk olimpiát, ha megéri"
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere volt a Portfolio helyszíni stúdiójának vendége a 2026-os Budapest Economic Forum konferencián. A városvezetőt kérdeztük a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának üléséről, a kormánnyal való együttműködésről, a városfejlesztés hosszútávú terveiről is.
Kimondta a neves közgazdász: egyetlen szuperképessége miatt választják Európát a világ középhatalmai
Tomáš Sedláček cseh közgazdász szerint Európa vonzereje nem a technológiai versenyben vagy a GDP-növekedésben rejlik, hanem abban a szellemiségben, amellyel a kontinens a tudományos kritikát, a demokratikus ellenzékiséget és a piaci versenyt az "ellenségszeretet" gyakorlati alkalmazásává formálta – és éppen ez teszi az EU-t a világ legvonzóbb entitásává.
Elemzők: Elért a falig a magyar növekedési modell
Nincs Budapest Economic Forum üveggömbbe nézés nélkül. A bankok vezető közgazdászai a Portfolio konferenciáján megosztották a közönséggel, milyen pályán haladhat a magyar gazdaság és mik a legnagyobb kihívások.
Elhibázott döntések miatt tarolhat a szervezett bűnözés - Magyarországon is
A dohánytermékek jelentős adóemelése nem feltétlenül növeli az állami bevételeket, és a fogyasztást sem biztos, hogy visszaszorítja: ha a legális termékek megfizethetetlenné válnak, a kereslet egy része az illegális piacra kerülhet. Erre az ausztrál példán keresztül hívta fel a figyelmet Anthony Hemsley, a JTI szabályozási és fiskális stratégiáért felelős igazgatója a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján.
Tardos Gergely: "az euróbevezetés lefelezhetné a magyar költségvetés kamatterhét"
Az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója, Tardos Gergely a Portfolio Budapest Economic Forumon arról beszélt, hogy a gazdaságpolitikai fordulat és az euróbevezetés ígérete nyomán a magyar hozamfelárak mintegy 200 bázisponttal csökkentek, a külföldi befektetők forintalapú állampapír-állománya pedig 6000 milliárdról 11 000 milliárd forintra nőtt. Az előadást panelbeszélgetés követte, melynek résztvevői rámutattak, hogy a magyar megtakarítások túlzottan koncentráltak ingatlanban és állampapírban, miközben a részvénykitettség alacsony, a készpénztartás pedig kiugróan magas. A résztvevők szerint a lakossági állampapírok kamatainak intézményi szintre csökkentése új helyzetet teremt, de a diverzifikáció ösztönzéséhez az intézményrendszer versenyképesebbé tétele lenne szükséges. A beszélgetés végén a szakértők egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy az euróbevezetési tervek megvalósíthatóak, így a magyar államkötvények a következő években is jó befektetésnek bizonyulhatnak.
A magyar tőzsde jelentéktelen, csak az európai tőkepiac lehet versenyképes – éles vélemények a Portfolio nagyvállalati paneljén
A kiszámíthatóságot, a költségvetési fegyelmet és a beruházásokat segítő gazdaságpolitikát tartották fontosnak a nagyvállalatok vezetői a Portfolio Budapest Economic Forumán. A beszélgetésen az euró bevezetésétől a vagyonadó tervezetén át a mesterséges intelligenciáig több kérdésben is eltértek a vélemények, az árfolyamoknál és Magyarország jövője szempontjából azonban nagy volt az egyetértés: a stabilitásnál és egyszerűségnél kevés fontosabb tényező van, amit előnyösnek tartanak.
Ormosy Gábor: olyan átalakulás zajlik az autóiparban, amire évtizedek óta nem volt példa
Az autópiacot meghatározó globális átalakulásokról, a kínai gyártók térnyeréséről és a hibrid hajtásláncok dominanciájáról beszélt Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon. A vállalatvezető rámutatott, hogy a kiszámíthatatlan gazdasági környezetben a diverzifikáció és a konszolidációra építő növekedési stratégia biztosítja a stabilitást.
Karácsony Gergely: Négyszemközt kimondták nekem, hogy Budapest csődbevitele volt a cél
Karácsony Gergely főpolgármester szerint négyszemközt az előző kormány kimondta neki, hogy Budapest csődbevitele volt a célja, 2026-ról pedig úgy látja, „pokoli nehéz” lesz lezárni az évet, miután kollégái cash flow-kimutatása alapján még mintegy 30 milliárd forint hiányzott volna ehhez a kormánnyal kötött megállapodásban szereplő 120 milliárd felett. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester arról beszélt, sokan keresik a vagyonadó ügyében azzal, hogy az ebből származó bevételek az önkormányzatokhoz kerüljenek, mivel szívesen látnák, ha a befizetésük helyben hasznosulna. Pintér Bence győri polgármester hangsúlyozta: nincs napirenden az Audi győri gyárának bezárása, a város nehéz pénzügyi helyzete miatt ugyanakkor adóemelésre lehet szükség – ezen az változtatna, ha Győrnek kevesebb szolidaritási hozzájárulást kellene fizetnie. Eközben Barcsa Lajos debreceni alpolgármester elmondta, csak akkor lépnek az akkumulátorgyárak esetében, ha a hatóság is megállapít szabálysértést, akkor viszont határozottan: a gazdaságfejlesztés nem jöhet a jogszabályok betartása előtt. A Portfolio Budapest Economic Forumán rendezett panelbeszélgetésről élőben tudósítottunk.
"Engedjük el, hogy a technológia megoldja a klímaváltozás alapvető problémáját"
A klímaváltozás folyamatának kezelését nem lehet a régi módszerekkel elérni, új gondolkodásmódra van szükség, és a technológia is csak a krízis hatásainak mérséklését érheti el, az alapvető probléma megoldását nem - így vélekedtek szakértők a globális felmelegedés kérdéséről a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciájának egyik panelbeszélgetésén.
Vagyonokon ülnek a magyarok: hatalmas hozamokról csúsznak le, akik otthon tartják a pénzt
Egy erős és sikeres gazdaság legfontosabb pillére a mély tőkepiac és az erős tőzsde, a magyar gazdaság dinamizálásához pedig kulcsfontosságú lenne a lakossági megtakarítások tőkepiacra terelése – mutatott rá Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon tartott előadásában.
Veres Tibor elmondta, mi kell egy sikeres vállalkozáshoz Magyarországon
A nemzetközi terjeszkedés lehetőségeiről, a magyar és a regionális beruházási környezet különbségeiről, valamint a hazai vállalatok versenyképességéről beszélt Veres Tibor, a Wallis Csoport alapító-tulajdonosa a Budapest Economic Forumon.
Hernádi Zsolt figyelmeztet: ha nem készülünk fel, kíméletlenül benyújtja a számlát a piac
A felkészülés elhalasztásának és a beruházások helyett fogyasztásra költött forrásoknak súlyos ára van a globális energiapiacon, amely strukturális ellátásbiztonsági válsággal néz szembe – hívta fel a figyelmet Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon tartott előadásában.
Csányi Péter: nagy gazdaságpolitikai döntés előtt áll a kormány, ki kell vezetni a különadókat
A bankszektort terhelő különadók csökkentését és fokozatos kivezetését szorgalmazta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a Portfolio szerdai Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján megtartott előadásában. Az euró bevezetése a bevételi marzsok szűkülésén, a jutalékbevételek egy részének kiesésén és a verseny élénkülésén keresztül rövid távon is érzékenyen érinti majd a bankokat, miközben a kedvező üzleti hatások inkább hosszú távon jelentkeznek. Az adóterhek csökkentése mellett ezért a költséghatékonyság javítása is fontos a bankok számára, hogy támogatni tudják a gazdasági felzárkózást - teljesítményben egyébként az OTP nagyon jól áll.
Carlsson-Szlezak: Európa elvesztette a kormányt, és nem a pénzhiány a legnagyobb baja
Az Európai Unió és az eurózóna az elmúlt években elvesztette az irányítást saját gazdasági pályája felett, miközben a folyamatos külső sokkok miatt a válságkezelés kiszorította a hosszú távú reformokat – erről beszélt Philipp Carlsson-Szlezak, a Boston Consulting Group globális vezető közgazdásza a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján. Szerinte Európa problémája nem egyszerűen az, hogy túl keveset ruház be: összességében nagyjából ugyanannyit költ beruházásokra, mint az Egyesült Államok, csak sokkal kevesebbet technológiára. A kontinens termelékenységi gondjainak megoldásához ráadásul nem elég több pénzt önteni a gazdaságba, ehhez rugalmasabb és feszesebb munkaerőpiacra is szükség lenne. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban pedig arra figyelmeztetett, hogy a látványos ígéretek ellenére a makrogazdasági áttörés egyelőre nem látszik az adatokban.
IMF a Magyarországon szükséges reformokról: nem szabad a kevésbé termelékeny vállalatokat védeni a versenytől
Közép- és Kelet-Európa elmúlt két évtizede "valódi sikertörténet" volt, a korábbi növekedési modell lendülete azonban kifulladóban van. A következő felzárkózási szakaszhoz már nem lesz elég az olcsó munkaerőre, a külföldi tőkére és az exportvezérelt iparosításra támaszkodni: makrogazdasági stabilitásra, jóval gyorsabb termelékenységnövekedésre és mélyebb európai integrációra van szükség – mondta Kristina Kostial, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Európai Főosztályának igazgatóhelyettese a Budapest Economic Forumon. Magyarország esetében mindehhez kiszámíthatóbb üzleti környezetet és az állam gazdasági szerepének csökkentését is szükségesnek nevezte.
Kármán András: a NER lebontása az alapja a növekedés újraindításának
A magyar gazdaság növekedését az elmúlt másfél évtizedben elsősorban a munka és a tőke termelésbe történő bevonása hajtotta, miközben a hatékonyság a régió legalacsonyabbjai között maradt - hangzott el Kármán András pénzügyminiszter előadásában a Portfolio Budapest Economic Forum konferencián. A pénzügyi tárca vezetője szerint a tartós jólét-növekedés motorja a termelékenység javítása, amely a bérfelzárkózás szempontjából is kulcskérdés. A tárcavezető ebben kiemelte a gazdasági szabályozás szerepét, amely ideális esetben a hatékony és innovatív szereplőkhöz allokálja a tőkét. Az elmúlt években azonban ez gyakran nem valósult meg, ezért a kormány az egészséges versenyfeltételek visszaállításával, a beruházási fordulattal és stabil munkaerőpiaci várakozásokkal igyekszik újraindítani a gazdasági növekedést. A pénzügyminiszter várakozásai szerint a változások eredményei idén még várhatóan kisebbek lesznek (a gazdaság 1,7 - 2 százakkal bővülhet), 2027-ben viszont már 2,5 százalék környékére gyorsulhat a magyar GDP bővülési üteme.
Kiderül, hogy indul újra a magyar gazdaság - zajlik a Portfolio gazdasági csúcskonferenciája
A magyar gazdaság helyzete és kilátásai állnak a 2026-os Budapest Economic Forum szakmai programjának középpontjában. A Tisza-kormány gazdaságpolitikai stratégiájáról először Kármán András pénzügyminiszter osztotta meg gondolatait, majd ezután
neves külföldi közgazdászok és a legnagyobb hazai vállalatok vezetői mondják el, hogy mire számítanak a magyar gazdaság átmeneti időszakában.
A konferencia szakmai előzményét az október 6-án megrendezett Back to Europe konferencia adta, amelyen az Európába történő visszaintegrálódás és az euróbevezetés gazdasági kérdéseit járták körül a résztvevők.
A konferenciáról készült tudósításainkat alábbi cikkünkben olvashatják:
A kilátások kapcsán szóba kerülnek energetikai, pénzügyi és finanszírozási kérdések is, pozíciót tekintve pedig megszólalnak gazdaságpolitikai döntéshozók, vállalatvezetők, elemzők és közgazdászok is.
Az eseményekről ebben a cikkben tudósítunk.
Címlapkép forrása: Portfolio
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