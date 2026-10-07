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Kimondta a magyar gazda, amitől sokan féltek: a tönk szélén állnak a hazai állattartók
Gazdaság

Kimondta a magyar gazda, amitől sokan féltek: a tönk szélén állnak a hazai állattartók

agrarszektor.hu
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Kettős szorításban küzdenek a fennmaradásért a hazai kistermelők, ugyanis a drága takarmány és a nyomott felvásárlási árak miatt a sertéstartás jövedelmezősége mélypontra jutott, miközben az aszály és a kártevők a gyümölcstermesztést is visszavetik. Az anyagi bizonytalanság és a kilátástalanság miatt egyre többen, köztük a fiatalok is felhagynak a mezőgazdasági munkával, ami már az egész ágazat jövőjét veszélyezteti - írta az Agrárszektor.
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Információ és jelentkezés

Nagy Szabolcs nagykörűi őstermelő havonta átlagosan húsz sertés nevelésével, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozik családi gazdaságában. Tapasztalatai szerint a jelenlegi piaci viszonyok mellett szinte lehetetlen nyereségesen működni. Bár az élősertés felvásárlási ára az év korábbi szakaszában jellemző 400–450 forintról mostanra 500–600 forintra emelkedett,

ez a szint is éppen csak az önköltség fedezésére elegendő a folyamatosan magas takarmányárak mellett.

A megnövekedett kiadásokat a feldolgozott termékek – például a házi füstölt kolbász – árában is nehéz érvényesíteni. Bár létezik egy szűkebb vásárlói réteg, amely kifejezetten a minőségi termékeket keresi, a kistermelők nehezen tudnak versenyezni a kiskereskedelmi láncok polcain sorakozó, olcsóbb és gyengébb minőségű tömegtermékekkel, mivel a fogyasztók jelentős része továbbra is árérzékeny.

A gazdaság több lábon állását a cseresznyetermesztés hivatott biztosítani, ám az idei szezon ezen a téren is komoly kihívásokat hozott. A tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt a termés mennyisége és mérete is elmaradt a várakozásoktól, amit a kártevők pusztítása tovább súlyosbított. A helyzetet az értékesítési csatornák beszűkülése is nehezíti. Míg tizenöt-húsz évvel ezelőtt a nagykörűi cseresznyét stabil exportpiacokon, például Oroszországban nagy tételben és biztonságosan lehetett értékesíteni, mára ezek a lehetőségek megszűntek, így a kiváló minőségű árun sem egyszerű túladni.

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A folyamatos bizonytalanság és a jövedelmezőség hiánya drámai hatással van az agrárium jövőjére.

A fiatalok egyre kevésbé látnak perspektívát az állattartásban, hiszen az embert próbáló fizikai munka érdemi jövedelem nélkül senki számára sem vonzó. Egy új, akár csak 50–100 sertésből álló állomány kialakítása ma óriási pénzügyi kockázatot rejt magában, hiszen egyetlen rossz év is csődbe viheti a gazdaságot. Emiatt nemcsak az utánpótlás hiányzik, de a sokat tapasztalt, régi termelők közül is egyre többen adják fel a tevékenységüket. Ha nem történik komoly, rendszerszintű változás, a kistermelői sertéságazat hamarosan végzetes helyzetbe kerülhet.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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