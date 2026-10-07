Kimondta a neves közgazdász: egyetlen szuperképessége miatt választják Európát a világ középhatalmai

Tomáš Sedláček cseh közgazdász szerint Európa vonzereje nem a technológiai versenyben vagy a GDP-növekedésben rejlik, hanem abban a szellemiségben, amellyel a kontinens a tudományos kritikát, a demokratikus ellenzékiséget és a piaci versenyt az "ellenségszeretet" gyakorlati alkalmazásává formálta – és éppen ez teszi az EU-t a világ legvonzóbb entitásává.

Sedláček előadásában a gazdaságot három összetevőre – testre, lélekre és szellemre – bontotta. A test a fizikai termelést, a lélek a szoftverek, pénzügyi rendszerek és matematikai absztrakciók világát, a szellem pedig azt a megfoghatatlan, mégis döntő hajtóerőt jelenti, amelyet John Maynard Keynes, a világ egyik legismertebb közgazdásza "animal spirits" néven írt le.

A cseh közgazdász előadásában rámutatott, hogy a GDP 70 százaléka ma már nem kézzelfogható:

az irodákban kávézunk, ebédelünk és információt cserélünk, miközben a fizikai munkát gépek végzik.

Ahogy a gépek kiszorították az emberi izomerőt, úgy szorítja ki most a mesterséges intelligencia az emberi számítási kapacitást –

ami pedig megmarad nekünk, az éppen a szellem, az értelem és a hit.

A cseh közgazdász szerint a hit nem áll szemben az ésszel, hanem annak a "szuperképessége". Az e ponton említett Steve Jobs például ugyanazokat a számokat látta, mint mindenki más, de ő hitt abban, amit azok a számok jelenthetnek, és szó szerint "beleképzelte a világba" az iPhone-t. A bank hitelt adott neki, márpedig a credit szó latinul hitet jelent. Egyetlen ember hite, amelyet mások is magukévá tettek, végül milliók számára teremtett munkahelyet.

Sedláček legprovokatívabb gondolata az volt, hogy Jézus "szeresd ellenségeidet" tanítása – amelyet kétezer éve gyakorlatilag megvalósíthatatlannak tartunk – valójában a gazdag, szabad és virágzó társadalom receptje,

ezt pedig Európa három területen is működőképes gyakorlattá tudta alakítani.

A tudományban és a politikában ez azt jelenti, hogy a kritikusaink fizetést kapnak azért, hogy megkérdőjelezzék az elméleteinket és alternatívákat kínáljanak. Einstein például kívülálló volt, mégis szót kapott, és ez megváltoztatta a világot.

A modern demokráciában szintén bevett szokás, hogy az ellenzék kormányt bíráló tevékenységét közpénzből finanszírozzuk.

Az üzleti életben pedig a piaci verseny feltételezi a versenytársak létezését – ahogyan a kis német startup, a DeepL is évekre megelőzte a Google Fordítót - jelentette ki Sedláček.

Az előadó szerint az EU-t éppen az teszi egyedülállóvá a történelemben, hogy "vezető nélküli birodalom": hetven éve senki nem tudja megmondani, ki Európa vezetője, a rendszer mégis működik.

A kontinens, amely valaha a világ leginkább megosztott térsége volt, ma az egyik legbékésebb és legvonzóbb hely az életre és az üzleti tevékenységre egyaránt.

Amikor Amerika azt kérdezi, milyen telefonszámon hívhatja fel Európát, nincs ilyen szám – és Európa nem is akar ilyet

- szemlélteti a két régió közti különbséget a cseh közgazdász.

Sedláček arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben Európát folyamatosan kritizálják – hol a technológia terén tartják túl hagyományosnak, hol a zöld átállásban túl progresszívnek –,

kilenc ország várakozik arra, hogy csatlakozhasson az EU-hoz, miközben az Egyesült Államokhoz és Kínához egy sem, Oroszországból pedig inkább kiválni szeretnének.

Sedláček példaként említette, hogy Kanada is az EU-val való szorosabb kapcsolatot választotta az Egyesült Államok helyett, annak ellenére, hogy Washington fenyegetésekkel és vámokkal próbálta magához kötni. Az EU vonzereje tehát nem az anyagi ígéretekből fakad, hanem abból a közös szellemiségből, amelyet kínálni tud.

A cseh közgazdász szerint ahogy a vállalatok versenyében is egyre inkább az "értelem" válik megkülönböztető tényezővé – azaz hogy melyik bank vagy cég ruház be értelmesebben és jelentőségteljesebben –, az EU legfőbb versenyelőnye pedig éppen ebben a szellemiségében rejlik. Az alapító atyák bölcs döntése volt, hogy a szellemi-vallási kérdésekről hallgattak, és a vámcsökkentésre koncentráltak. Sedláček szerint azonban most elérkezett az idő, hogy Európa végre beszéljen a saját szellemiségéről – arról a modellről, amely bebizonyította, hogy a korábban gyűlölettel teli szomszédok képesek békében kereskedni és együttműködni.

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