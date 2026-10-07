Kimondta a neves közgazdász: egyetlen szuperképessége miatt választják Európát a világ középhatalmai

Sedláček előadásában a gazdaságot három összetevőre – testre, lélekre és szellemre – bontotta. A test a fizikai termelést, a lélek a szoftverek, pénzügyi rendszerek és matematikai absztrakciók világát, a szellem pedig azt a megfoghatatlan, mégis döntő hajtóerőt jelenti, amelyet John Maynard Keynes, a világ egyik legismertebb közgazdásza "animal spirits" néven írt le.
A cseh közgazdász előadásában rámutatott, hogy a GDP 70 százaléka ma már nem kézzelfogható:
az irodákban kávézunk, ebédelünk és információt cserélünk, miközben a fizikai munkát gépek végzik.
Ahogy a gépek kiszorították az emberi izomerőt, úgy szorítja ki most a mesterséges intelligencia az emberi számítási kapacitást –
ami pedig megmarad nekünk, az éppen a szellem, az értelem és a hit.
A cseh közgazdász szerint a hit nem áll szemben az ésszel, hanem annak a "szuperképessége". Az e ponton említett Steve Jobs például ugyanazokat a számokat látta, mint mindenki más, de ő hitt abban, amit azok a számok jelenthetnek, és szó szerint "beleképzelte a világba" az iPhone-t. A bank hitelt adott neki, márpedig a credit szó latinul hitet jelent. Egyetlen ember hite, amelyet mások is magukévá tettek, végül milliók számára teremtett munkahelyet.
Sedláček legprovokatívabb gondolata az volt, hogy Jézus "szeresd ellenségeidet" tanítása – amelyet kétezer éve gyakorlatilag megvalósíthatatlannak tartunk – valójában a gazdag, szabad és virágzó társadalom receptje,
ezt pedig Európa három területen is működőképes gyakorlattá tudta alakítani.
- A tudományban és a politikában ez azt jelenti, hogy a kritikusaink fizetést kapnak azért, hogy megkérdőjelezzék az elméleteinket és alternatívákat kínáljanak. Einstein például kívülálló volt, mégis szót kapott, és ez megváltoztatta a világot.
- A modern demokráciában szintén bevett szokás, hogy az ellenzék kormányt bíráló tevékenységét közpénzből finanszírozzuk.
- Az üzleti életben pedig a piaci verseny feltételezi a versenytársak létezését – ahogyan a kis német startup, a DeepL is évekre megelőzte a Google Fordítót - jelentette ki Sedláček.
Az előadó szerint az EU-t éppen az teszi egyedülállóvá a történelemben, hogy "vezető nélküli birodalom": hetven éve senki nem tudja megmondani, ki Európa vezetője, a rendszer mégis működik.
A kontinens, amely valaha a világ leginkább megosztott térsége volt, ma az egyik legbékésebb és legvonzóbb hely az életre és az üzleti tevékenységre egyaránt.
Amikor Amerika azt kérdezi, milyen telefonszámon hívhatja fel Európát, nincs ilyen szám – és Európa nem is akar ilyet
- szemlélteti a két régió közti különbséget a cseh közgazdász.
Sedláček arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben Európát folyamatosan kritizálják – hol a technológia terén tartják túl hagyományosnak, hol a zöld átállásban túl progresszívnek –,
kilenc ország várakozik arra, hogy csatlakozhasson az EU-hoz, miközben az Egyesült Államokhoz és Kínához egy sem, Oroszországból pedig inkább kiválni szeretnének.
Sedláček példaként említette, hogy Kanada is az EU-val való szorosabb kapcsolatot választotta az Egyesült Államok helyett, annak ellenére, hogy Washington fenyegetésekkel és vámokkal próbálta magához kötni. Az EU vonzereje tehát nem az anyagi ígéretekből fakad, hanem abból a közös szellemiségből, amelyet kínálni tud.
A cseh közgazdász szerint ahogy a vállalatok versenyében is egyre inkább az "értelem" válik megkülönböztető tényezővé – azaz hogy melyik bank vagy cég ruház be értelmesebben és jelentőségteljesebben –, az EU legfőbb versenyelőnye pedig éppen ebben a szellemiségében rejlik. Az alapító atyák bölcs döntése volt, hogy a szellemi-vallási kérdésekről hallgattak, és a vámcsökkentésre koncentráltak. Sedláček szerint azonban most elérkezett az idő, hogy Európa végre beszéljen a saját szellemiségéről – arról a modellről, amely bebizonyította, hogy a korábban gyűlölettel teli szomszédok képesek békében kereskedni és együttműködni.
Címlapkép forrása: Portfolio
A világ leginnovatívabb országai
Árthat Donald Trump Amerika helyezésének?
Nagy dicséretet kapott a Fed elnöke
Mert végzi a munkáját.
Az EKB Kormányzótanácsának tagja szerint a mostani kamatszint már rugalmasságot ad
A francia helyzetre visszafogottan reagált.
Még nem jött el a hitelezési fordulat a vállalkozásoknál, de 2027-től megindulhat a pénzeső
Elmondták a finanszírozási vezetők, mire számíthatnak a magyar cégek.
Jelasity Radován: Populizmus vagy piacgazdaság? Ez itt a kérdés!
Jelenleg mindannyian azt várjuk, merre fog elmozdulni a magyar gazdaságpolitika.
Bejelentette a rettegett Forradalmi Gárda: furcsa események zajlanak Hormuznál, egyszerűen eltűntek a hadihajók
Nem egyezik az amerikai narratívával.
Sorsfordító pillanathoz érkezett a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma: tehetetlen a lázadók ellen, de nehezen jön össze a nagy szövetség
Hiába a védelmi paktum, egyelőre kétséges, mi lesz.
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot
Közel kétszer annyi hitelt vehet fel, aki átalányadózásból visszatér a katába
A kata tervezett átalakítása számos vállalkozó előtt nyithatja meg a visszatérés lehetőségét. A kata tervezett átalakítása után visszatérő átalányadózók akár közel kétszer annyi hi
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
BUX 2026: van még felértékelődési potenciál a magyar részvénypiacon?
A BUX az idei évben már közel 40 százalékos pluszban is járt, de a magyar részvénypiac értékeltsége továbbra is diszkontot mutat régiós és feltörekvő piaci összevetésben. Mi hajthatja a
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Félelem és óvatosság: Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróról
A többség sikeres bevezetést vár, csak az időpontokban van eltérés.
Odaveszhet az állampapírok teljes adómentessége?
Mi lesz most?
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.