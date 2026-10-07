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Korlátozzuk a kukoricaimportot, az olcsóbb hús és takarmány viszont bejöhet – Interjú hamarosan a piac meghatározó szereplőivel
Gazdaság

Korlátozzuk a kukoricaimportot, az olcsóbb hús és takarmány viszont bejöhet – Interjú hamarosan a piac meghatározó szereplőivel

Portfolio
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Idén már szinte biztos, hogy kevés lesz a jó minőségű hazai kukorica, miközben a feldolgozóiparnak, a takarmánygyártásnak és az állattartásnak egyszerre lenne szüksége rá. Az import korlátozása ráadásul könnyen visszás helyzetet teremthet: amit nem alapanyagként, kukorica formájában hozunk be, az később olcsóbb takarmányként, húsként vagy más feldolgozott termékként ugyanúgy megjelenhet a magyar piacon. A Portfolio hamarosan megjelenő interjújában Reng Zoltánnal, a Hungrana vezérigazgatójával, Varga Ákossal, az UBM Csoport Igazgatósági elnökével és Antal Gáborral, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatójával arról beszélgetünk, meddig lehet kezelni a kukoricahiányt, mekkora versenyhátrányt okoz a drágább alapanyag, és mi kell ahhoz, hogy a magyar élelmiszer-gazdaság hosszú távon is talpon maradjon.

Ha a magyar feldolgozók és állattartók tartósan drágább alapanyagból dolgoznak, miközben külföldről olcsóbban érkezik a kész takarmány vagy az állati termék, egy ponton már a jobb hatékonyság sem lesz elég a hátrány ledolgozásához. Ezek a kapacitások pedig nem kapcsolhatók ki és vissza egyik napról a másikra: ha visszaesik a feldolgozás vagy leépül az állattartás, a kieső termelést később már jóval nehezebb újra felépíteni, miközben a feldolgozásból származó takarmány-alapanyagokból is kevesebb kerül a piacra.

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A teljes interjúban többek között ezekre keressük a választ:

  • Mi történik, ha a hazai kukoricatermés már nem fedezi a belföldi igényeket? A hiány egyszerre csapódik le a feldolgozóiparban, a takarmánygyártásban és az állattartásban.
  • Mennyire lehet az importra támaszkodni? Hiába van kukorica külföldön, ha a megfelelő minőségű alapanyag nem érkezik meg időben és gazdaságosan Magyarországra.
  • Meddig lehet kiváltani a kukoricát más alapanyagokkal? A receptúrák alakíthatók, de egy ponton túl már romlik a hatékonyság.
  • Mit jelent a 20–30 eurós nyugat-európai takarmányár-előny? Ekkora különbséget már a jobb telepi teljesítmény sem feltétlenül tud ellensúlyozni.
  • Az olcsóbb import korlátozása hová vezethet?
  • Mely hazai termékpályák maradhatnak hosszú távon versenyképesek?
  • Hogyan írja át mindezt a klímaváltozás és a vízhiány?

Interjúalanyaink:

Reng Zoltán
Hungrana, vezérigazgató
Reng Zoltán vezérigazgató 1981-ben született, a Szent István Egyetem Építészmérnök Karán tanult, majd a Közép-Európai Egyetemen, szakközgazdászként szerzett mesterfokozatú (MBA) diplomát. 5 év írorszá
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Varga Ákos
UBM Csoport, igazgatósági elnök
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Antal Gábor
Hód-Mezőgazda, vezérigazgató
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A cikk megjelenését a Hungrana támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

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