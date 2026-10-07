Már a küszöbön az energiaintelligencia: az adatok megvannak, ideje összekötni őket

Az épületek a globális energiafelhasználással kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátás mintegy 37 százalékáért felelősek, ám a mesterséges intelligencia jelentős változást hozhat ezen a téren. Egy új kutatása szerint az intelligens épületirányítási rendszerekben alkalmazva jelentős energiamegtakarítást lehet elérni a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás optimalizálásával. Egyik legnagyobb előnye, hogy a technológia képes összekapcsolni a korábban elszigetelt adatforrásokat, valós időben elemezni az épületek állapotát és automatizálni az üzemeltetést.

Az épületek a globális energiafelhasználással kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátás mintegy 37 százalékáért felelősek. A Schneider Electric új kutatása, az „AI for Climate: Quantifying the Energy and Carbon Impact of Building Optimization” azt állapította, hogy ha az intelligens épületirányítási rendszerekben mesterséges intelligenciát is alkalmaznak a fűtés, a szellőztetés és a légkondicionálás (HVAC) optimalizálására,

az további 7,2-12,7 százalékos megtakarítást jelenthet az épületek energiafogyasztásában.

Energy Investment Forum 2026 Csütörtöki konferenciánkon Veres Zsolt, a Schneider Electric Magyarország országigazgatója is előadást tart (Szintlépés az energiatechnológiában – energiaintelligencia) Információ és jelentkezés

A tanulmány azt is vizsgálta, hogy a digitális épületirányítási rendszerekre telepített mesterséges intelligencia réteg hogyan képes összekapcsolni a korábban egymástól elszigetelt adatforrásokat, folyamatosan elemezni az épületek állapotát, valamint valós időben automatizálni a HVAC rendszerek optimalizálását.

Az épületmenedzsment jövőjét az határozza meg, hogy az üzemeltetők milyen hatékonyan kapcsolják össze és helyezik kontextusba azokat az adatokat, amelyeket korábban szigetszerűen tároltak

– emelte ki Földvári Péter, a Schneider Electric kereskedelmi és ipari épületekért felelős értékesítési vezetője.

Azáltal, hogy automatizálja és leegyszerűsíti az üzemeltetés optimalizálását, a mesterséges intelligencia hozzáférhetőbbé teheti a kifinomult épületirányítási megoldásokat, lehetővé téve a kisebb épületek esetében is az energiafogyasztás, az üzemeltetési költségek és a kibocsátás csökkentését.

A mesterséges intelligencia a kisebb épületek tulajdonosainak és üzemeltetőinek kezébe adja az energiaintelligencia erejét. Ami korábban jelentős szakértelmet és beruházást igényelt, ma már egyszerűbben és nagyobb léptékben valósítható meg

– tette hozzá Földvári Péter.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images