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Már csak ez hiányzott: váratlan tűz miatt leállt a világ egyik legnagyobb olajfinomítója
Gazdaság

Már csak ez hiányzott: váratlan tűz miatt leállt a világ egyik legnagyobb olajfinomítója

Portfolio
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Tűz miatt leállt Venezuela második legnagyobb, napi 310 ezer hordós kapacitású finomítója, a Cardón, miután meghibásodott az üzemet ellátó egyik földgázvezeték – közölte a PDVSA állami olajvállalat a Reutersszel.

A tűz kedden, helyi idő szerint délután fél négy körül ütött ki a finomító kazánjait tápláló földgázvezetéken. Két, az ügyet ismerő forrás szerint a lángok pontosabban a dízel-hidrokrakkoló egységhez vezető gázvezetéknél csaptak fel.

A baleset miatt az egész létesítményt le kellett állítani, beleértve a kazánokat is.

A közösségi médiában közzétett felvételeken hatalmas lángoszlopok és füstfelhők látszódtak a finomító felett.

A PDVSA esti közleményében azt írta, hogy a tüzet gyorsan megfékezték, így személyi sérülés és jelentősebb anyagi kár nem történt. A vállalat jelenleg vizsgálja az eset körülményeit, és értékeli a helyzetet.

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A Cardón a PDVSA napi 955 ezer hordós kapacitású Paraguaná Finomítóközpontjának a része, amely Venezuela legnagyobb ilyen komplexuma. A finomító működésében már az elmúlt hónapban is akadtak fennakadások, amikor az egyik kőolaj-desztillációs egységet és a fluid katalitikus krakkolót alapanyaghiány miatt kellett leállítani.

A PDVSA létesítményeiben rendszeresek a tüzek, az áramkimaradások és az egyéb üzemzavarok, amelyek a belföldi üzemanyag-ellátást – különösen a benzin- és gázolajkínálatot – is negatívan érinthetik.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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