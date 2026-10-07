Megérkezett a magyar inflációs adat - Itt az újabb meglepetés!

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Az augusztusihoz képest kissé magasabb, ám az elemzők által vártnál alacsonyabb szeptemberi inflációs adat érkezett Magyarországról. A friss számok alapján az inflációs nyomás továbbra is visszafogott.

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Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat a statisztikai hivatal friss jelentése szerint. Ez alacsonyabb, mint a Portfolio által megkérdezett közgazdászok 1,8%-os várakozása, vagyis az inflációs adat pozitív meglepetést okozott. Mindazonáltal az áremelkedés magasabb, mint az augusztusban látott 1,3%-os, illetve a júliusban mért 1,2%-os árnövekedés.

Ahogy a fenti ábrán látható, az inflációs mélyponton túl vagyunk, ugyanakkor az árdinamika továbbra is visszafogott. A maginfláció (ami kiszűri a gyorsan változó árú termékeket) pedig kifejezetten stabilan alakul, a szeptemberi 1,9%-os növekedés beleillik az idei évre jellemző, 2% körüli maginflációs indexbe.

Ha hosszabb időszakot tekintünk át, akkor az alábbi ábrán azt látjuk, hogy az idei év az elmúlt évtized legalacsonyabb árnyomását hozza.

Az élelmiszerek ára továbbra is kedvezően alakul, az elmúlt hónapokban elkezdődött árcsökkenés továbbra is kitart. Ugyanakkor a szolgáltatások árindexe makacs, 5%-hoz közelítő emelkedést mutat. A szeptemberi inflációt leginkább az húzta felfelé, hogy a globális olajárak növekedése megjelent az üzemanyagok áralkulásában, itt éves szinten közel 7%-os drágulást látunk.

Áralakulás (2026. szept., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek -0,1 -1,3 Szeszes ital, dohány 0,1 3,3 Ruházkodás 1,3 -0,4 Tartós fogy. cikk -0,1 1,2 Háztart. energia 0,2 -4,0 Egyéb cikk, üzemanyag 1,8 2,8 Szolgáltatások -0,5 4,9 Fogyasztói árindex 0,2 1,6 Maginfláció 0,0 1,9 Nyugdíjas infláció 0,1 1,1 Forrás: KSH, Portfolio

Az infláció alakulása megnyugtató a Magyar Nemzeti Bank szempontjából is. Habár a negyedéves évesített maginflációs indexen látható az emelkedés, egyelőre nem ad okot aggodalomra.

Az árdinamika összességében továbbra is a jegybank célja alatt maradt, és várhatóan a következő hónapokban sem kerül 3% fölé.

Ami a részleteket illeti, az élelmiszerek ára 1,3%-kal csökkent éves alapon (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,6%-kal), ezen belül a burgonyáé 7,8, az eszpresszókávéé és a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,6-6,6, az étolajé 6,4, az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,8, az iskolai étkezésé 5,7, a büféáruké 5,4, a cukorka, mézé 2,7%-kal nőtt.

ára 1,3%-kal csökkent éves alapon (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,6%-kal), ezen belül a burgonyáé 7,8, az eszpresszókávéé és a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,6-6,6, az étolajé 6,4, az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,8, az iskolai étkezésé 5,7, a büféáruké 5,4, a cukorka, mézé 2,7%-kal nőtt. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 26,7, a vaj, vajkrémé 15,6, a friss hazai és déligyümölcsé 14,4, a sertéshúsé 11,0, a sajté 10,2, a cukoré 8,2, a tejé 8,1, a bolti kávéé 7,4, a száraztésztáé és tejterméké (sajt nélkül) 6,7-6,7, a csokoládé, kakaóé 6,2, a tojásé 5,4, a baromfihúsé 5,3, a friss zöldségé 4,1%-kal mérséklődött.

A szolgáltatások 4,9%-kal drágultak, ezen belül a színház 17,6, a teherszállítás 14,9, a taxi 11,5, a postai szolgáltatások 9,6, a testápolási szolgáltatások 8,4, a járműjavítás, -karbantartás 8,3, a belföldi üdülés 7,8, a háztartási berendezés javítása 7,7, a lakásjavítás, -karbantartás 7,3, a telefon, internet, illetve a sport, múzeumi belépők 7,0-7,0%-kal.

4,9%-kal drágultak, ezen belül a színház 17,6, a teherszállítás 14,9, a taxi 11,5, a postai szolgáltatások 9,6, a testápolási szolgáltatások 8,4, a járműjavítás, -karbantartás 8,3, a belföldi üdülés 7,8, a háztartási berendezés javítása 7,7, a lakásjavítás, -karbantartás 7,3, a telefon, internet, illetve a sport, múzeumi belépők 7,0-7,0%-kal. A szeszes italok, dohányáruk ára 3,3%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,2%-kal. A háztartási energiáért 4,0, ezen belül a vezetékes gázért 11,0%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 1,3%-kal többet.

ára 3,3%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,2%-kal. A háztartási energiáért 4,0, ezen belül a vezetékes gázért 11,0%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 1,3%-kal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,2%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,0, a konyha- és egyéb bútorok 4,2, a szobabútorok 1,9, a használt személygépkocsik 1,3%-kal többe, míg a televízió 4,8, a porszívógép, klíma 3,5, a hűtőszekrény, fagyasztógép 2,2, a motorkerékpárok 1,5%-kal kevesebbe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 1,3%-kal, a járműüzemanyagok 6,9%-kal drágultak.

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