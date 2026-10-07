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Nagy dicséretet kapott a Fed elnöke
Gazdaság

Nagy dicséretet kapott a Fed elnöke

Portfolio
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A Nemzetközi Valutaalap (IMF) ügyvezető igazgatója, Krisztalina Georgieva elismerően nyilatkozott Kevin Warsh Fed-elnökről, amiért az árstabilitás megőrzését helyezte előtérbe, egyúttal sürgette a magas eladósodottsággal küzdő országokat – köztük az Egyesült Államokat – az azonnali cselekvésre.

Georgieva a Bloomberg Televíziónak adott szerdai interjújában

méltatta a Fed elnökét, aki egyértelmű jelzést küldött arról, hogy az árstabilitás prioritást élvez a jegybank számára, és ezt nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is alátámasztja.

Az amerikai jegybank a múlt hónapban emelte az irányadó kamatot az infláció megfékezése érdekében – ami az első kamatemelés volt 2023 júliusa óta –, dacolva Donald Trump elnök nyomásával, aki a hitelfelvételi költségek csökkentését szorgalmazta.

A Fed célja az árstabilitás elérése (amelyet 2% körüli átlagos inflációban definiál az amerikai jegybank) és a teljes foglalkoztatottság biztosítása. Az IMF elnökétől a dícséret lényegében azért jár, mert a Fed 60 hónap után elkezdte azt csinálni ami amúgy a munkája lenne.

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Az IMF vezetője bátorítónak nevezte Scott Bessent pénzügyminiszter költségvetési hiány csökkentésére vonatkozó nyilatkozatait, ugyanakkor

hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak – Franciaországgal, Japánnal és Olaszországgal együtt – konkrét lépéseket kell tennie a magas államadósság és a deficit lefaragása érdekében.

"Ebben a környezetben nincs helye a halogatásnak, cselekedniük kell" – fogalmazott. Németországot ezzel szemben örvendetes kivételnek nevezte, a több évtizedes költségvetési fegyelemre hivatkozva.

Georgieva a nap folyamán tartott beszédében arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzeteknek kezelniük kell a mesterséges intelligencia egyenlőtlen térnyerését, az elhúzódó energiaválságot és a rekordszintű adósságállományt. Az IMF és a Világbank éves közgyűlését jövő héten Bangkokban rendezik meg, ahol a világ gazdaságpolitikai döntéshozói találkoznak.

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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