Nagy dicséretet kapott a Fed elnöke

Georgieva a Bloomberg Televíziónak adott szerdai interjújában
méltatta a Fed elnökét, aki egyértelmű jelzést küldött arról, hogy az árstabilitás prioritást élvez a jegybank számára, és ezt nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is alátámasztja.
Az amerikai jegybank a múlt hónapban emelte az irányadó kamatot az infláció megfékezése érdekében – ami az első kamatemelés volt 2023 júliusa óta –, dacolva Donald Trump elnök nyomásával, aki a hitelfelvételi költségek csökkentését szorgalmazta.
A Fed célja az árstabilitás elérése (amelyet 2% körüli átlagos inflációban definiál az amerikai jegybank) és a teljes foglalkoztatottság biztosítása. Az IMF elnökétől a dícséret lényegében azért jár, mert a Fed 60 hónap után elkezdte azt csinálni ami amúgy a munkája lenne.
Az IMF vezetője bátorítónak nevezte Scott Bessent pénzügyminiszter költségvetési hiány csökkentésére vonatkozó nyilatkozatait, ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak – Franciaországgal, Japánnal és Olaszországgal együtt – konkrét lépéseket kell tennie a magas államadósság és a deficit lefaragása érdekében.
"Ebben a környezetben nincs helye a halogatásnak, cselekedniük kell" – fogalmazott. Németországot ezzel szemben örvendetes kivételnek nevezte, a több évtizedes költségvetési fegyelemre hivatkozva.
Georgieva a nap folyamán tartott beszédében arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzeteknek kezelniük kell a mesterséges intelligencia egyenlőtlen térnyerését, az elhúzódó energiaválságot és a rekordszintű adósságállományt. Az IMF és a Világbank éves közgyűlését jövő héten Bangkokban rendezik meg, ahol a világ gazdaságpolitikai döntéshozói találkoznak.
Címlapkép forrása: EU
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