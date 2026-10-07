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Nem avatkozik be az EKB a francia kötvénypiacon
Gazdaság

Nem avatkozik be az EKB a francia kötvénypiacon

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Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagja, Emmanuel Moulin szerint a francia kötvénypiac helyzete ugyan komoly és összetett, az EKB beavatkozásának feltételei jelenleg nem állnak fenn. A francia jegybankelnök emellett a közeledő elnökválasztási kampány keltette politikai nyomásra is reagált - írja a Bloomberg.

Moulin a France Inter rádiónak nyilatkozva szerdán leszögezte, hogy

az EKB nem az egyes tagállamok költségvetési problémáinak kezelésére való, feladata ugyanis az infláció kordában tartása a 2 százalékos célérték közelében.

A francia kötvénypiacon az elmúlt napokban komoly eladási hullám söpört végig, miután kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a kisebbségi kormány képes-e végrehajtani a szükséges kiadáscsökkentéseket és adóemeléseket a költségvetési hiány mérséklésére.

A cél a deficit 5 százalék alá szorítása 2027-re a 2026-os 5,4 százalékról. Kedden ugyanakkor a francia kötvények árfolyama emelkedett, a német államkötvényekhez képest mért tízéves hozamkülönbözet pedig mintegy 127 bázispontra mérséklődött a közelmúltban tapasztalt 160 bázispontos csúcsról.

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A piaci feszültséget tovább fokozza a májusi elnökválasztás közeledése. A kampány során több jelölt is olyan ígéreteket tett, amelyek sértik a jegybanki függetlenséget. A radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon az EKB és a francia jegybank által tartott államadósság elengedését vagy befagyasztását javasolta, míg a közvélemény-kutatásokat vezető szélsőjobboldali Marine Le Pen azt követeli, hogy az EKB avatkozzon be a kamatterhek enyhítése érdekében.

A francia jegybank a múlt hónapban szokatlan lépésre kényszerült, amikor közleményben cáfolta, hogy eladta volna államkötvény-állományát, miután Mélenchon pártja részéről bírálatok érték. A vita azóta tovább éleződött, a baloldali politikus ugyanis egy X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy győzelme esetén hazaárulással vádolná meg Moulint a Franciaország elleni spekuláció ösztönzése miatt.

Moulin szerdán közölte, hogy nem mondana le Mélenchon esetleges győzelme esetén sem. "Eddig csak egyetlen olyan országról tudtam, ahol egy jegybanki vezetőt próbáltak megfélemlíteni, Trump Amerikájáról Jerome Powellel" – fogalmazott. "Nem hagyom magam megfélemlíteni. Továbbra is elmondom, amit a mandátumom keretein belül gondolok, és megvédem az általam vezetett intézményt."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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