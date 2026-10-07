Razzia a népszerű sörgyártóknál: súlyos dologgal gyanúsítják az óriásokat

Razziát tartott a japán versenyhatóság az ország négy legnagyobb sörgyártójánál tiltott áregyeztetés gyanúja miatt, a hírre az érintett vállalatok részvényárfolyama azonnal esni kezdett.

A Japán Tisztességes Kereskedelmi Bizottság szerdán tartott házkutatást a Kirin Holdings, az Asahi Group Holdings, a tőzsdén nem jegyzett Suntory Holdings, valamint a Sapporo Breweries söripari részlegeinél.

A négy vállalat együttesen a japán sörpiac több mint 90 százalékát fedi le,

a hatóság gyanúja szerint pedig a cégek éveken át egyeztethették a nagykereskedőknek kínált sör- és egyéb italáraikat.

Az NHK közszolgálati csatorna értesülései szerint a vizsgálat azt firtatja, hogy a gyártók kartellt alkottak-e a 2022. októberi és a tavaly áprilisi áremelések során, amelyeket a nyersanyagköltségek növekedésével indokoltak.

A versenyhatóság várhatóan folytatja a vizsgálatot, és akár büntetőfeljelentést is tehet – közölte egy, az ügyet ismerő, névtelenséget kérő forrás. A bizottság egyelőre nem kívánt részleteket közölni az eljárásról.

A hír hatására a Sapporo részvényei csaknem 3,7 százalékot estek, a Kirin papírjai pedig rövid időre több mint három hónapos mélypontra zuhantak, több mint 3 százalékos mínuszban is voltak. Az Asahi árfolyama közel 2,5 százalékot veszített az értékéből, mielőtt korrigált volna. Mind a négy sörgyártó külön közleményben erősítette meg a razzia tényét, és jelezte, hogy együttműködik a hatósággal.

A versenyhatóság az elmúlt hónapokban más ismert japán vállalatokat is célba vett, júniusban például hat fagylaltgyártónál – köztük a Morinaga Milk Industrynál és a Meiji Holdingsnál – tartott ellenőrzést hasonló kartellgyanú miatt.

Forrás: Reuters

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